Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Allanamientos en Paraná tras el ataque a dos adolescentes: secuestraron armas y una moto mientras sigue grave una de las jóvenes baleadas.

7 de enero 2026 · 09:43hs
Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf.

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf.

Tras los allanamientos dispuestos el martes en la causa por la balacera en la que dos menores en moto atacaron a tres jóvenes en calle Repúblcia de Siria, se dispuso la prisión preventiva en un centro cerrado del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) para T.P. y T.V, los menores acusados.

La medida fue adoptada por el juez José Ruhl quien hizo lugar al pedido de la Fiscalía bajo el cargo de intento de homicidio, en una audiencia realizada este miércoles por la mañana.

Secuestran armas y moto tras el ataque que dejó grave a una joven en Paraná

El martes, en el marco de la causa que investiga el intento de homicidio de dos adolescentes baleadas en calle República de Siria, en Paraná, se realizaron allanamientos que permitieron el secuestro de un cartucho calibre 9 milímetros percutido, una motocicleta, una pistola de aire comprimido y un par de zapatillas.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección de Investigaciones y se llevaron a cabo durante la tarde-noche del martes en domicilios vinculados a los imputados, señalados como responsables del ataque.

La causa investiga el intento de homicidio de Katherine Alva y Sheila Maricel Antivero. El hecho ocurrió el lunes por la noche, alrededor de las 23.30, en una vivienda ubicada en calle República de Siria, casi Segundo Sombra.

Según los testimonios recolectados, dos menores de edad, identificados como T.P. y T.V., efectuaron disparos desde una motocicleta. Uno de los proyectiles rebotó en una pared e impactó en la cabeza de Katherine, debajo de la oreja, cuando la joven intentaba incorporarse.

Actualmente, Katherine permanece internada en el Hospital San Martín en estado crítico y con pronóstico reservado. De acuerdo al último parte médico, no fue posible extraer el proyectil debido a la inflamación cerebral que presenta.

La investigación maneja como una de las principales hipótesis que el ataque habría estado dirigido al hermano de una adolescente de 16 años, vecina del lugar donde se encontraba Katherine. Esa joven recibió un disparo en un glúteo y fue atendida en el hospital.

Según se indicó, el hermano de la adolescente herida mantenía conflictos previos con uno de los agresores, con antecedentes de amenazas y agresiones a través de redes sociales.

