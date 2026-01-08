La Selección Femenina de sóftbol en un nuevo proceso

Tras un ciclo que se ganó dos Sudamericanos, el combinado de sóftbol cuenta con un nuevo cuerpo técnico y otra forma de trabajos en todo el país.

Las jugadoras de la Selección Argentina de Sóftbol entrenando con miras a lo que viene.

El sóftbol femenino a nivel selecciones nacionales atraviesa un nuevo ciclo en la Argentina, marcado por un hecho histórico: por primera vez en los últimos años, una mujer estará al frente del seleccionado mayor como entrenadora principal. Se trata de Silvina Caño, exjugadora del combinado nacional, quien asumió el desafío de conducir al equipo femenino de la Confederación Argentina de Sóftbol (CAS) en un proceso que apunta al crecimiento integral de la disciplina en todo el país.

El proyecto tiene como directora de la rama femenina a Paula Meizoso, y no sólo contempla a la Selección Mayor, sino que también incluye un fuerte trabajo de base, con especial atención en las categorías formativas y el desarrollo federal del sóftbol femenino.

El principal objetivo competitivo inmediato será la participación en los Juegos Odesur, que se disputarán este año y tendrán a Paraná como sede del sóftbol, un escenario clave para el crecimiento de la disciplina.

El nuevo cuerpo técnico quedó conformado por profesionales con experiencia y roles específicos: Paula Meizoso (directora de la rama femenina), Silvina Caño (head coach), Claudia Tazzioli (entrenadora asistente), Matías Jiménez (analista), Mariano Zanel (coach de pitcheo), Flavia Pittis (preparadora física) y Sonia González (jefa de equipo).

Este grupo de trabajo tiene como uno de sus principales ejes incrementar la participación femenina en distintas regiones del país, fortaleciendo no sólo a la Selección Mayor, sino también a la Selección U18, entendiendo que el futuro del sóftbol femenino depende del desarrollo sostenido de las divisiones formativas.

En diálogo con UNO, Silvina Caño explicó los lineamientos centrales de este nuevo proceso:

“Es un nuevo proceso en las selecciones femeninas de Argentina. Estamos trabajando desde septiembre y, a diferencia de otros ciclos, esta vez va a ser distinto porque no habrá una sede central fija, como fue en otras etapas. La idea es recorrer todo el país”.

En ese sentido, la entrenadora remarcó la importancia de ampliar la base de jugadoras:

“Estamos tratando de llegar a todos los lugares donde hay sóftbol femenino. Hoy tenemos chicas de Bahía Blanca, Tucumán, La Pampa, entre otras provincias. El objetivo es iniciar un proceso con mayor cantidad de jugadoras, no sólo para la Selección Mayor, sino también para la U18”.

Caño reconoció que uno de los principales desafíos del sóftbol femenino es la falta de continuidad en las categorías formativas:

“El problema que tiene el sóftbol femenino es que en muchas sedes no existen todas las categorías: infantiles, cadetes y juveniles. En algunas provincias se trabaja muy bien con menores, pero es una asignatura pendiente a nivel nacional. Hace muchos años había más categorías en distintas regiones y eso permitía ampliar la base de las selecciones”.

Por ese motivo, el recorrido federal del seleccionado también cumple un rol de promoción:

“La idea de sacar un poco a la Selección y llevarla a recorrer el país es ayudar a promover el sóftbol femenino en todas las provincias”, señaló.

Silvina Caño cuenta con una extensa trayectoria dentro del sóftbol argentino. Fue jugadora de la Selección Argentina durante 11 años, integrando uno de los equipos más recordados del país. Luego, desarrolló su carrera como entrenadora en clubes de primer nivel.

“Fui jugadora de la Selección durante 11 años, dirigí equipos importantes y era entrenadora en Pilar. Hace unos 10 años dejé de dirigir, pero surgió la posibilidad de presentar un proyecto para conducir la Selección y acá estoy, en esta cruzada”, expresó.

Entrenamientos de la Selección Argentina de sóftbol

El proceso ya se encuentra en marcha y cuenta con varias concentraciones realizadas.

“El primer entrenamiento fue en Buenos Aires, donde se hizo un testeo físico. Estamos trabajando con la preparadora física Flavia Pittis. El segundo también fue en Buenos Aires, el tercero en Paraná, en diciembre, y ahora en enero vamos a entrenar en Lincoln”, detalló.

En cuanto a la cantidad de jugadoras convocadas, Caño explicó:

“En la Selección Mayor estamos citando alrededor de 20 jugadoras. En Lincoln va a comenzar también el proceso de la Selección U18 y, entre ambos equipos, calculamos trabajar con entre 40 y 50 jugadoras”.

La entrenadora también destacó el presente competitivo del equipo femenino argentino, que viene de conseguir dos títulos sudamericanos consecutivos:

“El equipo Mayor ganó dos Sudamericanos, uno en 2023 y otro en 2024. Fue algo muy importante porque Argentina no ganaba un Sudamericano desde 1985, en el equipo del que yo formaba parte”.

Además, recordó que el título de 2023 se logró en Buenos Aires, mientras que el de 2024 fue en Colombia. Sin embargo, señaló que la no clasificación a los Juegos Panamericanos fue un golpe duro: “El año pasado, lamentablemente, no se pudo clasificar a los Panamericanos. Eso también influye en el apoyo que se recibe desde la Secretaría de Deportes. El nivel panamericano es muy alto, el sóftbol en América es muy fuerte y no es fácil clasificar”.

Pese a ello, Caño remarcó la importancia del trabajo a largo plazo:

“Hay que trabajar mucho, tener buena competencia, pero los dos Sudamericanos que consiguieron las chicas fueron muy importantes”.

Odesur en Paraná con el sóftbol

El primer gran objetivo del nuevo ciclo será la participación en los Juegos Odesur, previstos para septiembre.

“Ese es nuestro primer gran objetivo y claramente apuntamos a conseguir una medalla. Además, vamos a ser locales: los Odesur son en Santa Fe, pero la sede del sóftbol es Paraná”, señaló Caño.

Por último, la entrenadora dejó un mensaje para el público entrerriano: “Esperamos que la gente acompañe al sóftbol femenino, así como siempre acompaña al sóftbol masculino. Jugar de local es una gran oportunidad para mostrar el crecimiento de nuestro deporte”.

Con una conducción femenina, una mirada federal y un fuerte trabajo en las bases, el sóftbol femenino argentino inicia una etapa que busca consolidar los logros recientes y sentar las bases para un crecimiento sostenido a nivel nacional e internacional.