Se promulgó la Ley Matías Colaprete en Entre Ríos

Entre Ríos ya cuenta con un protocolo ante reacciones alérgicas graves, luego de la promulgación de la ley Matías Colaprete, quien murió tras ser picado por abejas

8 de enero 2026 · 08:49hs
Matías Colaprete

Matías Colaprete, falleció por la picadura de una abeja.

Se publicó el miércoles en el Boletín Oficial Nº 28.251 la Ley “Matías Colaprete” (N° 11.242), que establece el Sistema Provincial de Prevención y Actuación en Anafilaxia.

La normativa regula el manejo de emergencias por reacciones alérgicas severas tanto en ámbitos de concurrencia pública como en centros sanitarios de la provincia de Entre Ríos.

La norma, que recibió sanción definitiva en el Senado el pasado 23 de diciembre tras su paso por Diputados, es considerada pionera a nivel nacional. “La lucha no termina con la sanción; el compromiso es seguir avanzando”, afirmó la familia del joven entrerriano cuyo fallecimiento impulsó esta iniciativa.

La autora del proyecto, la senadora Gladys Domínguez (PJ), manifestó: “Esta iniciativa busca cuidar la vida y transformar el dolor en una respuesta concreta con precisión, organización y responsabilidad. No se trata de sancionar por sancionar, sino de construir un sistema que funcione cuando más se lo necesite”.

Asimismo, la legisladora destacó el compromiso de los allegados de Matías: “No hay mejor manera de honrar su historia que evitar nuevas tragedias y que ninguna familia vuelva a sufrir pérdidas evitables”.

matias hombre.jpg
Se promulgó la Ley Matías Colaprete en Entre Ríos

Ámbitos de aplicación y responsabilidades

La ley es de orden público, lo que implica que su cumplimiento es obligatorio para establecimientos de salud (públicos y privados); instituciones educativas de todos los niveles y entidades deportivas, recreativas y comunitarias.

El Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación, será el encargado de confeccionar el Protocolo Provincial de Actuación ante Anafilaxia (PPAA-ER). Este documento definirá la disponibilidad mínima de insumos, la administración de adrenalina y los procedimientos específicos para escuelas, clubes y eventos masivos.

Capacitación y control estadístico

La normativa introduce la capacitación anual obligatoria para el personal de educación, salud, seguridad y deportes, enfocada en el reconocimiento de síntomas y la ejecución de maniobras de auxilio inmediato.

Por otra parte, se crea el Registro Provincial de Anafilaxia (REPARA-ER). Los centros de salud deberán notificar los casos detectados dentro de las 72 horas para generar datos epidemiológicos precisos bajo criterios de confidencialidad.

Finalmente, el Poder Ejecutivo dispone de un plazo de 180 días para la reglamentación total de la norma, e invita a municipios y comunas a adherir a sus lineamientos.

El legado de Matías

Para sus padres, que la ley lleve el nombre de su hijo es una forma de honrar su esencia solidaria. Según explicaron, el caso de Matías dejó en evidencia graves carencias en materia de emergentología, falta de insumos y de personal capacitado en instituciones públicas y privadas, indica APF.

“No hay mejor manera de honrar a un hijo que hacer algo que le sirva a la sociedad. El dolor no se va, pero saber que su vida sigue teniendo sentido nos da fuerza para seguir”, concluyó su padre.

Matías Colaprete ley Entre Ríos
