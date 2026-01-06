Uno Entre Rios | La Provincia | UTA

La UTA lanzó una campaña solidaria en apoyo a choferes de Paraná que perdieron su empleo

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) difundió un comunicado y anunció la apertura de una cuenta para recibir donaciones.

6 de enero 2026 · 19:57hs
Los trabadores de los coletivos que estuvieron en la ciudad hasta hace un poco más de un mes. UTA lanzó su apoyo.

Foto: Archivo UNO

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) difundió un comunicado en el que expresó su solidaridad con los trabajadores del transporte urbano de la ciudad de Paraná que quedaron sin su fuente laboral, y anunció la apertura de una cuenta para recibir donaciones.

El comunicado de UTA

comunicado

El mensaje, fechado en Buenos Aires en enero de 2026, está dirigido a acompañar a los choferes de la Seccional Entre Ríos que atraviesan una situación económica compleja. Según se informó, son 237 las familias afectadas, motivo por el cual el gremio apeló “a la buena fe y la solidaridad” para colaborar y ayudar a transitar este difícil momento.

Desde la conducción nacional del sindicato explicaron que la iniciativa busca amortiguar el impacto de la pérdida de ingresos en los hogares de los trabajadores. En ese marco, se habilitó una cuenta bancaria para quienes deseen realizar aportes económicos.

La UTA detalló que el alias para colaborar es uta.ayuda.parana, e invitó a afiliados, organizaciones y a la comunidad en general a sumarse a la campaña solidaria.

El comunicado lleva la firma de Armando Cruz, secretario del Interior del Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor, y agradece de antemano la predisposición de quienes puedan brindar su ayuda a los trabajadores entrerrianos.

