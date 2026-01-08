Alquileres temporarios: cómo evitar estafas que arruinan las vacaciones

Unos 200 argentinos fueron engañados con alquileres temporarios en Chile. El caso volvió a encender las alarmas sobre una modalidad delictiva que se repite

Esta semana se conoció que al menos 200 turistas argentinos fueron estafados con alojamientos falsos en Viña del Mar, Chile. Las víctimas perdieron hasta 1.300 dólares y los estafadores reconocieron el delito y dieron de baja la página que utilizaban para captar personas. Los estafadores ofrecían alquileres temporarios en un espacio que no existía, bajo el nombre “Holiday Reñaca”, supuestamente ubicado en el balneario Reñaca. Para ello, robaron las fotos de un aviso de un departamento del Holiday Park, un alojamiento real que estaba publicado en una página de reserva de hoteles, de la cual copiaron las reseñas y hasta las puntuaciones. “Vos entrabas al perfil y veías las reseñas. Te ofrecían, además, un descuento solamente por su web”, aseguró una de las damnificadas.

Este caso volvió a encender las alarmas sobre una modalidad delictiva que se repite cada temporada, tanto en el exterior como en Argentina. Precios tentadores, publicaciones atractivas en redes sociales y una falsa sensación de seguridad conforman el escenario ideal para que los estafadores actúen. En este marco, tomar precauciones para no ser víctima de este tipo de delito es clave, y UNO consultó a especialistas que brindaron recomendaciones para evitar engaños al momento de reservar un alquiler temporario.

Estafas virtuales.jpg Al momento de alquilar un lugar para las vacaciones hay que tomar recaudos.

Acción fraudulenta que se repite

Sobre este tema, el corredor inmobiliario de Paraná Alberto Marchini Poleri advirtió que muchas estafas se concretan por la falta de recaudos mínimos al momento de contratar un alquiler temporario. “A veces la gente no toma los recaudos correspondientes y se deja seducir por valores que no son reales. No digo que sean irrisorios, pero no son reales y entonces la gente se larga sin verificar”, explicó.

A su vez, remarcó la importancia de verificar con quién se está tratando, especialmente cuando la operación no se realiza a través de inmobiliarias formalmente constituidas o profesionales matriculados. “Cuando uno habla con un particular que no conoce, como mínimo se tiene que buscar referencias, ver si lo que le ofrecen realmente existe o si es un montaje de fotos. Hay casos en los que la gente llega y se encuentra con algo que no tiene nada que ver con lo prometido”, señaló a UNO.

Marchini Poleri subrayó además que, si bien la tecnología facilita el acceso a la información, también es utilizada por los estafadores. “La tecnología es un medio, no es ni buena ni mala, sino que depende de quién la use. Hoy estos estafadores tienen un manejo muy interesante de las herramientas digitales, por eso hay que estar alerta”, sostuvo.

Alquileres temporarios 2.jpg

En ese sentido, recomendó pedir ayuda a personas conocidas en el lugar cuando sea posible y a modo de ejemplo comentó: “Si una persona viene a Paraná y quiere alquilar en Oro Verde, por ejemplo, siempre aconsejo que envíe a alguien si puede hasta el lugar a verificar que existe. Eso ya le da un marco de referencia y evita que deposite dinero para después encontrarse con que no era nada que ver con lo que le dijeron”.

Recurrir a sitios seguros

Sobre la confiabilidad de plataformas como Airbnb, el corredor inmobiliario afirmó haber tenido buenas experiencias trabajando con ellas. “Me resultaron serias, respondieron bien. El problema aparece cuando, por el empobrecimiento generalizado, sobre todo de la clase media, la gente busca precios más bajos para poder seguir teniendo unos días de descanso”, analizó.

Según explicó el corredor inmobiliario, hay valores de referencia que pueden servir como alerta. “En promedio, una cabaña o un bungalow ronda entre 40.000 y 60.000 pesos por día, por persona, dependiendo de la calidad y los servicios. Si ves algo a 35.000 pesos en plena temporada, es porque algo raro hay”.

Consejos para evitar estafas con los alquileres temporarios

Desde la Policía de Entre Ríos, la comisario principal Eliana Galarza, jefa de la División Delitos Económicos, brindó una serie de recomendaciones clave para evitar este tipo de fraudes. “Siempre recomendamos celebrar contratos de alquiler a través de plataformas oficiales como Airbnb o Booking, o mediante empresas de turismo, porque ofrecen un respaldo. Hay que tener en cuanta que las publicaciones en redes sociales suelen ser muy tentadoras, con precios más bajos, y eso lleva a muchas personas a hacer transacciones directas sin verificar la información”, explicó a UNO.

Galarza insistió en la necesidad de corroborar la existencia real tanto de la propiedad como de la persona que la ofrece. “Hay que asegurarse de que sea una persona física real, que la propiedad exista y que la información sea verídica. Muchas veces las publicaciones originales son robadas y republicadas con fines maliciosos”.

La jefa de la división Delitos Económicos advirtió que la modalidad más frecuente comienza en redes sociales. “La gente ve una oferta muy tentadora en Facebook o Instagram, inicia una conversación, transfiere dinero para reservar y luego, cuando llega el momento de viajar, la persona desaparece o bloquea todo contacto”.

Consultada sobre el uso de herramientas como Google Maps, confirmó que son de gran ayuda. “Son canales muy importantes para corroborar la existencia del lugar en la mayoría de los casos”.

Por otra parte, en caso de haber sido engañado, Galarza detalló cuáles son las pruebas clave para iniciar una investigación: “Lo primero es presentar el canal de comunicación que se tuvo con el estafador y el CBU o la cuenta a la que se transfirió el dinero”.

Sin embargo, reconoció que rastrear a los responsables es complejo. “Muchas veces las cuentas utilizadas no pertenecen a los estafadores, sino que son cuentas hackeadas, robadas o creadas con datos falsos”.

Entre las recomendaciones finales, aconsejó no pagar nunca el total del alquiler por adelantado. “Con un 20% de reserva es suficiente. También es importante pagar con tarjeta de crédito u otros medios que permitan luego gestionar una devolución”.

Si bien la División Delitos Económicos no recibe denuncias directamente –estas se canalizan a través de comisarías y fiscalías–, la funcionaria remarcó que los casos se registran durante todo el año. “Tal vez no en grandes cantidades, pero siempre hay personas que son víctimas de estas maniobras”, concluyó.

El caso de Viña del Mar demuestra que las estafas con alquileres temporarios no reconocen fronteras y afectan tanto a turistas locales como internacionales. Frente a un escenario económico adverso y la creciente digitalización de las transacciones, la prevención, la verificación de datos y la desconfianza ante ofertas demasiado atractivas siguen siendo las herramientas más eficaces para evitar que las vacaciones soñadas se conviertan en una pesadilla.