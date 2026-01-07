El joven había sufrido graves heridas tras impactar contra un poste el domingo. Este miércoles se confirmó su fallecimiento en la ciudad de Paraná.

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio.

Un joven motociclista falleció este miércoles por la mañana en la ciudad de Paraná , convirtiéndose en la primera víctima fatal por siniestros viales en lo que va de 2026 en la capital entrerriana. La víctima, Exequiel Alejandro Piedrabuena, era estudiante de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader, que lo despidió públicamente tras su fallecimiento.

El accidente ocurrió en calle Pacto Unión Nacional, entre Banda Oriental y O'Higgins. Como consecuencia del impacto, el joven sufrió fractura de fémur en la pierna izquierda, fractura de escápula izquierda y hemorragia subaracnoidea. Debido a la gravedad de las lesiones, permanecía intubado y en estado crítico.

La Uader despidió a Exequiel Piedrabuena, estudiante fallecido tras un accidente vial

Pese a los esfuerzos médicos, este miércoles se confirmó su fallecimiento. Exequiel Piedrabuena trabajaba como pintor.

Familiares y allegados iniciaron una colecta solidaria para reunir fondos y poder cubrir los gastos del sepelio. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias maxi.aula.