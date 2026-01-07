Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

La entrega de kits para los atletas residentes se realiza desde este miércoles y se extenderá hasta el viernes. El Maratón será el sábado.

A sólo tres días de la largada, el Maratón Internacional de Reyes continúa avanzando con su cronograma organizativo y ayer se dio inicio el retiro de kits para los corredores locales, una instancia clave previa a la tradicional competencia que cada año convoca a miles de atletas y espectadores en la ciudad de Concordia.

La entrega de kits para los atletas residentes se realiza desde este miércoles y se extenderá hasta este viernes, en el horario de 19 a 22, en la Peatonal del Bicentenario.

En tanto, se dispuso una instancia especial destinada exclusivamente a corredores no residentes, que tendrá lugar el sábado 10 de enero, en el Centro de Convenciones de Concordia, de 16 a 19.

En cuanto a la competencia propiamente dicha, desde la organización recordaron que las dos distancias programadas contarán con una diferencia de veinte minutos en la largada, con el objetivo de ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de los participantes.

La prueba principal de 10 kilómetros se largará a las 20, desde la intersección de San Lorenzo y Sarmiento, con recorrido hacia el oeste. Por su parte, la distancia 5,5 kilómetros tendrá su partida a las 20.20, desde San Lorenzo y San Luis, con trazado hacia el este. Desde la organización remarcaron que, para retirar el kit correspondiente, será obligatorio presentar el deslinde de responsabilidad impreso y firmado por el corredor.

En caso de que el retiro sea realizado por una tercera persona, el formulario deberá contar igualmente con la firma del atleta inscripto, sin excepción. “Cumplir con estos requisitos permitirá agilizar el proceso y garantizar una entrega ordenada y eficiente”, señalaron desde la organización, teniendo en cuenta el alto volumen de participantes que tendrá la competencia.

El kits del Maratón

El kit oficial de la Maratón de Reyes incluye la remera oficial del evento, el chip de cronometraje y una variada cantidad de obsequios aportados por los sponsors que acompañan la competencia.

Entre los productos se destacan snacks de Dos Hermanos, mermeladas Doña Pupa, galletitas Tostex, yerba Playadito y jugo Sol y Fruta, además de otros beneficios y promociones, como los ofrecidos por Heladerías Grido, entre muchas otras firmas que respaldan el evento. Con el objetivo de facilitar la planificación deportiva de los corredores y brindar las condiciones necesarias durante la competencia, la organización informó la ubicación de los puestos de hidratación, que estarán distribuidos en distintos puntos estratégicos del recorrido.

Los mismos se encontrarán en Isthilart y Avellaneda, Plaza España, 1° de Mayo y Moreno, Lamadrid y Coldaroli, y en la zona de San Lorenzo y La Rioja.

En paralelo a la competencia, y con el objetivo de garantizar la seguridad de atletas, público y trabajadores, se solicitó a la comunidad no estacionar vehículos en las calles y avenidas que forman parte de los circuitos de 10K y 5,5K, el sábado 10 de enero, en el horario comprendido entre las 16 y las 22.

Desde la organización indicaron que esta medida es fundamental para permitir el correcto desarrollo del evento y evitar inconvenientes tanto para los participantes como para los vecinos de las zonas afectadas

Durante el mismo horario, se implementarán cortes parciales y totales de tránsito, que se realizarán de manera progresiva en los sectores claves del circuito, conforme avance la competencia.

El operativo contará con la presencia de personal de seguridad y agentes de tránsito, y no estará permitido el ingreso ni la circulación vehicular ajena a la organización. En ese sentido, se informó que en los próximos días se difundirán los puntos específicos de los cortes, con el fin de que los vecinos puedan planificar sus desplazamientos y evitar complicaciones en la circulación.

Con todos los detalles organizativos en marcha, Concordia se prepara para vivir una nueva edición de la Maratón de Reyes, una de las competencias más emblemáticas del país, que combina deporte, tradición y una fuerte convocatoria popular.