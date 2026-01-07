Gresca entre tarjeteros: "¿Están esperando que mate a mi hermana?

Una pelea entre tarjeteros sacudió la siesta en el microcentro de la ciudad de Paraná. Los hechos son reiterados en la zona del Shopping La Paz

Una mujer que trabaja como tarjetera en el microcentro de Paraná denunció haber sido víctima de reiterados episodios de violencia por parte de su hermano, quien también se desempeña en la misma actividad sobre calle Chile.

La mujer, de apellido Quirós, aseguró que en distintas oportunidades atravesó situaciones de extrema tensión a raíz de amenazas y agresiones físicas por parte de su familiar. El último hecho ocurrió cuando el acusado habría atacado con un termo a su hermana mayor, quien se encontraba acompañando a Roxana Quirós al momento del incidente.

Según relataron las denunciantes, el hombre cuenta con múltiples denuncias radicadas en sede policial y, presuntamente, tendría un pedido de captura vigente. En ese contexto, manifestaron su desconcierto ante la falta de intervención policial para proceder a su detención.

tarjeteros pelea

La víctima expresó temor por su integridad física y reclamó una respuesta concreta por parte de la Justicia, con la expectativa de que se efectúen las medidas correspondientes que permitan poner fin a la situación de violencia que atraviesa en forma reiterada.