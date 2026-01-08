Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció una recompensa de $50 millones por datos de los responsables del incendio que ya devastó 1.800 hectáreas

Continúan los incendios en Chubut donde ya se quemaron más de 1.800 hectáreas de bosques nativos, mientras la Justicia intenta dar con los responsables.

La Fiscalía de Lago Puelo avanza en la recolección de pruebas para esclarecer el incendio. Hasta el momento, entre las áreas más afectadas se encontraron El Hoyo y Epuyén , en donde hubo daños en la infraestructura, la producción y la vida local.

Incendios Chubut 1 (3)

Mientras tanto, el fuego no da tregua y los brigadistas construyeron y consolidaron las fajas cortafuegos y protegieron viviendas. Además, se realizaron enfriamientos con equipos de agua y recorrido con observadores en terreno. “No operaron medios aéreos por falta de visibilidad”, informó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego en su parte de las 23 horas de ayer.

Unos 3.000 turistas fueron evacuados y las autoridades confirmaron que se detectaron gases inflamables compatibles con acelerantes en el sitio donde se inició el fuego. De esta manera, descartaron la hipótesis de un desperfecto eléctrico y reforzaron la presunción de una acción humana deliberada, según detalló el Ministerio Público Fiscal en su informe.

Incendios Chubut 1 (5)

Intencional

La hipótesis de que el fuego habría sido provocado de forma intencional también fue compartida por el Gobierno de Chubut. Al resepecto, el mandatario provincial, Ignacio Torres advirtió que “quien quiera sembrar miedo va a terminar preso”, mientras que el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, aseveró que “hay una investigación de oficio, en la que se reúne todo el material probatorio posible”.

Por este motivo, las autoridades anunciaron una recompensa de $50 millones destinada a quienes brinden información que permita identificar y detener a los autores de los incendios que afectan Puerto Patriada, según informó El Chubut. La medida surgió tras confirmarse que al menos dos focos recientes fueron intencionales.

Ignacio Torres Chubut

La propuesta buscaría estimular la colaboración ciudadana y acelerar la investigación judicial, según explicaron el gobernador chubutense durante una conferencia de prensa. En la misma también estuvo presente el ministro del Interior, Diego Santilli, y el fiscal Carlos Díaz Mayer, quienes estaban en el lugar por otros motivos de caracter legislativo.

En este sentido, indicaron que la información relevante para el caso podrá presentarse en cualquier comisaría, donde será remitida con urgencia a la Fiscalía y la Procuración, de acuerdo con el procedimiento señalado por el gobernador.

Incendios Chubut 1 (1)

La Fiscalía solicitó a la comunidad que aporte testimonios, videos o cualquier registro que pueda contribuir a esclarecer el origen del foco ígneo. Según el parte oficial, todo dato de interés puede remitirse mediante los canales de contacto establecidos, acercarse a la comisaría más próxima o presentarse directamente en la Fiscalía local.

Para profundizar la pesquisa, se dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones de Lago Puelo, la Comisaría de El Hoyo y el Gabinete de Criminalística, que llevan adelante inspecciones oculares y análisis de cámaras de seguridad, registros satelitales y comunicaciones móviles de la zona. Además, convocaron a un perito especializado en incendios, quien documentó la presencia de acelerantes en el punto de arranque del fuego.

Incendios Chubut 1 (4)

Origen del fuego y otro incendio sofocado

El siniestro, de tipo “interfase”, se inició el lunes 5 de enero a las 15:00 horas, a unos 300 metros del camino de acceso a Puerto Patriada. Precisamente, en el callejón de ingreso de una familia que perdió todos sus bienes producto de la expansión de las llamas en el área.

La vegetación arrasada comprendió principalmente coníferas, bosque nativo, matorrales bajos y pastizales de alta carga de fuego. Por este motivo, se potenció su propagación y se elevó el riesgo tanto para la población como para las propiedades en zonas semirrurales.

Por otro lado, con respecto al incendio que se inició el domingo 4 de enero en Villa Lago Rivadavia, a tres kilómetros de Cholila, el mismo se declaró extinguido por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego

Durante la jornada de ayer, personal de la Base de Servicio Cholila realizó recorridos sobre el perímetro y dentro del área afectada. No se detectaron puntos calientes, por lo que se declaró apagado el siniestro al finalizar la jornada del día miércoles.

Embed SUMAMOS EL AVIÓN HIDRANTE MÁS GRANDE DE LATINOAMÉRICA PARA DEFENDER NUESTRA CORDILLERA



Ya se encuentra en la provincia el Boeing 737 FireLiner, el avión hidrante más grande de Latinoamérica, que se incorpora de manera inmediata a las tareas de combate contra el fuego en Puerto… pic.twitter.com/dgdWzpVLrt — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 7, 2026

El avión hidrante más grande de Lantinoamérica

El miércoles el gobernador Torres mostró la llegada a la región del Boeing 737 FireLiner, el avión hidrante más grande de Latinoamérica, que se incorporó a las tareas de combate contra el fuego en Puerto Patriada. Indicó que se pudo lograr a partir de un acuerdo que alcanzamos con la provincia de Santiago del Estero. "Se trata de una aeronave única: solo existen tres en todo el mundo, una operando en Canadá, otra en Australia y esta, que por primera vez va a actuar en Chubut, con capacidad para transportar más de 15.000 litros de agua. A partir de hoy, este avión va a trabajar junto a los otros cinco aviones hidrantes y el helicóptero con helibalde que ya actúan en la zona, reforzando un despliegue que la provincia sostiene desde el primer día junto a los municipios y la Nación para contener el avance del fuego y llevar tranquilidad a la comunidad de la Cordillera", describió.