Uno Entre Rios | El País | Chubut

Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció una recompensa de $50 millones por datos de los responsables del incendio que ya devastó 1.800 hectáreas

8 de enero 2026 · 10:24hs
El gobernador de Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció una recompensa de $50 millones por datos de los responsables del incendio que ya devastó 1.800 hectáreas
El gobernador de Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció una recompensa de $50 millones por datos de los responsables del incendio que ya devastó 1.800 hectáreas
Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables
Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables
Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables
Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables
Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

Continúan los incendios en Chubut donde ya se quemaron más de 1.800 hectáreas de bosques nativos, mientras la Justicia intenta dar con los responsables.

La Fiscalía de Lago Puelo avanza en la recolección de pruebas para esclarecer el incendio. Hasta el momento, entre las áreas más afectadas se encontraron El Hoyo y Epuyén, en donde hubo daños en la infraestructura, la producción y la vida local.

Gauchito Gil: la fe popular que moviliza multitudes cada 8 de enero.

Gauchito Gil: la fe popular que moviliza multitudes cada 8 de enero

Un apostador se hizo millonario en la modalidad La Segunda del Quini 6. 

Quini 6: un apostador se hizo millonario con La Segunda

Incendios Chubut 1 (3)

Mientras tanto, el fuego no da tregua y los brigadistas construyeron y consolidaron las fajas cortafuegos y protegieron viviendas. Además, se realizaron enfriamientos con equipos de agua y recorrido con observadores en terreno. “No operaron medios aéreos por falta de visibilidad”, informó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego en su parte de las 23 horas de ayer.

Unos 3.000 turistas fueron evacuados y las autoridades confirmaron que se detectaron gases inflamables compatibles con acelerantes en el sitio donde se inició el fuego. De esta manera, descartaron la hipótesis de un desperfecto eléctrico y reforzaron la presunción de una acción humana deliberada, según detalló el Ministerio Público Fiscal en su informe.

Incendios Chubut 1 (5)

Intencional

La hipótesis de que el fuego habría sido provocado de forma intencional también fue compartida por el Gobierno de Chubut. Al resepecto, el mandatario provincial, Ignacio Torres advirtió que “quien quiera sembrar miedo va a terminar preso”, mientras que el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, aseveró que “hay una investigación de oficio, en la que se reúne todo el material probatorio posible”.

Por este motivo, las autoridades anunciaron una recompensa de $50 millones destinada a quienes brinden información que permita identificar y detener a los autores de los incendios que afectan Puerto Patriada, según informó El Chubut. La medida surgió tras confirmarse que al menos dos focos recientes fueron intencionales.

Ignacio Torres Chubut

La propuesta buscaría estimular la colaboración ciudadana y acelerar la investigación judicial, según explicaron el gobernador chubutense durante una conferencia de prensa. En la misma también estuvo presente el ministro del Interior, Diego Santilli, y el fiscal Carlos Díaz Mayer, quienes estaban en el lugar por otros motivos de caracter legislativo.

En este sentido, indicaron que la información relevante para el caso podrá presentarse en cualquier comisaría, donde será remitida con urgencia a la Fiscalía y la Procuración, de acuerdo con el procedimiento señalado por el gobernador.

Incendios Chubut 1 (1)

La Fiscalía solicitó a la comunidad que aporte testimonios, videos o cualquier registro que pueda contribuir a esclarecer el origen del foco ígneo. Según el parte oficial, todo dato de interés puede remitirse mediante los canales de contacto establecidos, acercarse a la comisaría más próxima o presentarse directamente en la Fiscalía local.

Para profundizar la pesquisa, se dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones de Lago Puelo, la Comisaría de El Hoyo y el Gabinete de Criminalística, que llevan adelante inspecciones oculares y análisis de cámaras de seguridad, registros satelitales y comunicaciones móviles de la zona. Además, convocaron a un perito especializado en incendios, quien documentó la presencia de acelerantes en el punto de arranque del fuego.

Incendios Chubut 1 (4)

Origen del fuego y otro incendio sofocado

El siniestro, de tipo “interfase”, se inició el lunes 5 de enero a las 15:00 horas, a unos 300 metros del camino de acceso a Puerto Patriada. Precisamente, en el callejón de ingreso de una familia que perdió todos sus bienes producto de la expansión de las llamas en el área.

La vegetación arrasada comprendió principalmente coníferas, bosque nativo, matorrales bajos y pastizales de alta carga de fuego. Por este motivo, se potenció su propagación y se elevó el riesgo tanto para la población como para las propiedades en zonas semirrurales.

Por otro lado, con respecto al incendio que se inició el domingo 4 de enero en Villa Lago Rivadavia, a tres kilómetros de Cholila, el mismo se declaró extinguido por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego

Durante la jornada de ayer, personal de la Base de Servicio Cholila realizó recorridos sobre el perímetro y dentro del área afectada. No se detectaron puntos calientes, por lo que se declaró apagado el siniestro al finalizar la jornada del día miércoles.

Embed

El avión hidrante más grande de Lantinoamérica

El miércoles el gobernador Torres mostró la llegada a la región del Boeing 737 FireLiner, el avión hidrante más grande de Latinoamérica, que se incorporó a las tareas de combate contra el fuego en Puerto Patriada. Indicó que se pudo lograr a partir de un acuerdo que alcanzamos con la provincia de Santiago del Estero. "Se trata de una aeronave única: solo existen tres en todo el mundo, una operando en Canadá, otra en Australia y esta, que por primera vez va a actuar en Chubut, con capacidad para transportar más de 15.000 litros de agua. A partir de hoy, este avión va a trabajar junto a los otros cinco aviones hidrantes y el helicóptero con helibalde que ya actúan en la zona, reforzando un despliegue que la provincia sostiene desde el primer día junto a los municipios y la Nación para contener el avance del fuego y llevar tranquilidad a la comunidad de la Cordillera", describió.

Chubut incendios Ignacio Torres
Noticias relacionadas
el tren rosario?buenos aires cambia su cabecera y ahora tardara mas que en 1899

El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera y ahora tardará más que en 1899

Con montos actualizados de AUH y Tarjeta Alimentar, ANSES habilita en enero ingresos que superan los $630.000 para algunos grupos familiares. Quiénes cobran

Anses: AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Rutas 12 y 14: Autovía del Mercosur dio a conocer las tarifas del peaje.

Desde hoy se cobra peaje en rutas 12 y 14: Autovía del Mercosur dio a conocer las nuevas tarifas

Excarcelaron a los presuntos testaferros de Edgardo Kueider en la causa por lavado.

Excarcelaron a los presuntos testaferros de Edgardo Kueider en la causa por lavado

Ver comentarios

Lo último

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales

Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales

Ultimo Momento
Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales

Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales

Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

Gauchito Gil: la fe popular que moviliza multitudes cada 8 de enero

Gauchito Gil: la fe popular que moviliza multitudes cada 8 de enero

Policiales
Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Gresca entre tarjeteros: ¿Están esperando que mate a mi hermana?

Gresca entre tarjeteros: "¿Están esperando que mate a mi hermana?

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

No fue un accidente, fue un homicidio: desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

"No fue un accidente, fue un homicidio": desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

Ovación
El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

La Selección Femenina de sóftbol en un nuevo proceso

La Selección Femenina de sóftbol en un nuevo proceso

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

La provincia
Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Se promulgó la Ley Matías Colaprete en Entre Ríos

Se promulgó la Ley Matías Colaprete en Entre Ríos

Falleció Armando Néstor Mettler, pionero de la radio y la televisión en Gualeguaychú

Falleció Armando Néstor Mettler, pionero de la radio y la televisión en Gualeguaychú

Alquileres temporarios: cómo evitar estafas que arruinan las vacaciones

Alquileres temporarios: cómo evitar estafas que arruinan las vacaciones

Tras someterse a una cirugía, ladrillero pide ayuda a la comunidad

Tras someterse a una cirugía, ladrillero pide ayuda a la comunidad

Dejanos tu comentario