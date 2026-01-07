Uno Entre Rios | Ovación | Ferro de San Salvador

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Ferro de San Salvador renunció a la plaza de la tercer categoría del básquet argentino. La decisión fue adoptada por cuestiones económicas.

7 de enero 2026 · 18:44hs
Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Ferro de San Salvador informó que no formará parte de la temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet. La decisión fue oficializada a través de un comunicado emitido en las redes sociales de la institución del centro entrerriano.

El Verde protagonizó un gran 2026. El elenco de la capital nacional de Arroz se coronó campeón de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores, al derrotar a Urquiza de Santa Elena en la serie final.

El escenario de largada para la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe fue elegido estratégicamente por sus condiciones generales y su infraestructura.

La Maratón Acuática Paraná-Santa Fe tendrá su largada en el Club Náutico

Los participantes locales del Maratón de Reyes retiraron su kits.

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Tanto Ferro como el CUSE habían obtenido el derecho a formar parte de la tercera categoría del básquet argentino. Sin embargo los elevados costos de inscripción motivaron la deserción de la competencia organizada por la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).

El comunicado de la dirigencia de Ferro de San Salvador

“Tras un análisis responsable y profundo, se ha decidido no participar en la próxima edición de la Liga Federal de Básquet. La decisión responde a distintos factores, siendo la situación económica el principal, y se toma con el objetivo de cuidar la estabilidad del club y del proyecto deportivo”.

Además, remarcaron que la determinación no implica un retroceso, sino una pausa necesaria: “Entendemos que es momento de parar la pelota, evaluar lo realizado y planificar nuevos objetivos, luego de una temporada histórica coronada con el campeonato de la Liga Provincial de Mayores”.

Desde la institución aseguraron que continuarán trabajando en la mejora de la infraestructura y en el fortalecimiento del proyecto integral del básquet. “El crecimiento deportivo debe ir acompañado de un desarrollo institucional sólido y sustentable”.

Requisitos para competir en la Liga Federal

Para competir en la próxima temporada de la Liga Federal de Básquet los clubes deberán pagar 4 millones de pesos. El nuevo monto tasado por la CABB significa un incremento del 60 por ciento respecto a la pasada temporada que cristalizó los ascensos de Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula, de Gálvez donde el costo fue de 2.500.000 pesos. Mientras que en 2024 el arancel valió 1.000.000 de pesos.

La fecha de vencimiento del pago de arancel es hasta el 23 de enero, por lo cual, los clubes más ajustados a sus presupuestos analizan que determinación tomarán.

Ferro de San Salvador Liga Federal Básquet
Noticias relacionadas
Ignacio Giacinti junto al presidente de Patronato Adrián Bruffal

Patronato aseguró a una de sus promesas

Máxima Duportal fue subcampeona en el Mundial Junior de 2025.

Máxima Duportal, nuevamente convocada para Las Leoncitas

Nacho Malcorra intentará aportarle jerarquía al mediocampo de Independiente.

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Luis Advíncula tuvo su mejor momento en la Copa Libertadores de 2023.

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y podría volver a Perú

Ver comentarios

Lo último

El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera y ahora tardará más que en 1899

El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera y ahora tardará más que en 1899

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

Ultimo Momento
El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera y ahora tardará más que en 1899

El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera y ahora tardará más que en 1899

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

El Barcelona goleó y es finalista de la Supercopa de España

El Barcelona goleó y es finalista de la Supercopa de España

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Policiales
Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Gresca entre tarjeteros: ¿Están esperando que mate a mi hermana?

Gresca entre tarjeteros: "¿Están esperando que mate a mi hermana?

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

No fue un accidente, fue un homicidio: desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

"No fue un accidente, fue un homicidio": desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Ovación
Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

Máxima Duportal, nuevamente convocada para Las Leoncitas

Máxima Duportal, nuevamente convocada para Las Leoncitas

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

La provincia
El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

En los próximos días el río Uruguay comenzará a bajar

En los próximos días el río Uruguay comenzará a bajar

Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Concordia reforzó prevención ante riesgo de incendios

Concordia reforzó prevención ante riesgo de incendios

Concordia: cerraron las playas por la crecida del río Uruguay

Concordia: cerraron las playas por la crecida del río Uruguay

Dejanos tu comentario