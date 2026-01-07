Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Ferro de San Salvador renunció a la plaza de la tercer categoría del básquet argentino. La decisión fue adoptada por cuestiones económicas.

Ferro de San Salvador informó que no formará parte de la temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet. La decisión fue oficializada a través de un comunicado emitido en las redes sociales de la institución del centro entrerriano.

El Verde protagonizó un gran 2026. El elenco de la capital nacional de Arroz se coronó campeón de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores, al derrotar a Urquiza de Santa Elena en la serie final.

Tanto Ferro como el CUSE habían obtenido el derecho a formar parte de la tercera categoría del básquet argentino. Sin embargo los elevados costos de inscripción motivaron la deserción de la competencia organizada por la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).

El comunicado de la dirigencia de Ferro de San Salvador

“Tras un análisis responsable y profundo, se ha decidido no participar en la próxima edición de la Liga Federal de Básquet. La decisión responde a distintos factores, siendo la situación económica el principal, y se toma con el objetivo de cuidar la estabilidad del club y del proyecto deportivo”.

Además, remarcaron que la determinación no implica un retroceso, sino una pausa necesaria: “Entendemos que es momento de parar la pelota, evaluar lo realizado y planificar nuevos objetivos, luego de una temporada histórica coronada con el campeonato de la Liga Provincial de Mayores”.

Desde la institución aseguraron que continuarán trabajando en la mejora de la infraestructura y en el fortalecimiento del proyecto integral del básquet. “El crecimiento deportivo debe ir acompañado de un desarrollo institucional sólido y sustentable”.

Requisitos para competir en la Liga Federal

Para competir en la próxima temporada de la Liga Federal de Básquet los clubes deberán pagar 4 millones de pesos. El nuevo monto tasado por la CABB significa un incremento del 60 por ciento respecto a la pasada temporada que cristalizó los ascensos de Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula, de Gálvez donde el costo fue de 2.500.000 pesos. Mientras que en 2024 el arancel valió 1.000.000 de pesos.

La fecha de vencimiento del pago de arancel es hasta el 23 de enero, por lo cual, los clubes más ajustados a sus presupuestos analizan que determinación tomarán.