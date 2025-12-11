Exintendente entrerriano contó en Facebook que fue condenado por abuso de autoridad

Luis Erro, de Gualeguay, fue condenado a prisión en suspenso por abuso de autoridad en las causas de la “espuma” y las “luminarias”.

El exintendente de Gualeguay Luis Erro (PJ) contó en las redes sociales que fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional más la accesoria de cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y se lo obligó a “reparar” el daño económico causado al Estado Municipal. El dirigente reconoció el delito de abuso de autoridad en dos causas que llegaron a juicio abreviado: la denominada de la “espuma” y de las “luminarias”.

La pena fue impuesta en el marco de un acuerdo de juicio abreviado que refrendaron los jueces Fernando José Martínez Uncal, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Uruguay; Maximiliano Otto Larocca Ress, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia; y Mauricio Marcelo Mayer, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.

La noticia de la condena fue dada a conocer este miércoles por el propio Erro en su perfil de Facebook. Allí, dijo: "Buen día para Todos !! Durante 18 años caminé bajo la sombra de una persecución política que quiso arrancarme el nombre, la historia, la familia y hasta la dignidad. No solo me golpeó a mí: también arrastró a funcionarios honestos, personas trabajadoras que soportaron procesos interminables y que, agotados, aceptaron un acuerdo únicamente para recuperar un poco de paz".

Y agregó: "En mi caso, acepté una condena de dos años en suspenso por un supuesto abuso de autoridad que sé que nunca existió. Lo hice por la misma razón que ellos: para no seguir atrapado en procesos que parecían no terminar jamás. Los entiendo profundamente. Tienen hijos, familias, vidas que cuidar. Ninguno eligió la política: eligieron simplemente trabajar y cumplir con su deber. Decidimos cerrar así un capítulo que jamás debió existir. Y hoy lo digo con serenidad y con absoluta convicción: Ninguna de las causas fue por corrupción. Nunca me quedé con un solo centavo. Todo formó parte de una persecución por atreverme a enfrentar al poder".

"Mi único deseo ahora es que esta página, tan dolorosa como injusta, finalmente se cierre. Que llegue por fin un tiempo de paz, verdad y reparación para todos los que fuimos perseguidos sin razón. A mi pueblo, gracias. Gracias por no soltarme, incluso en las tormentas más oscuras. Su cariño ha sido el faro que me mantuvo de pie", finalizó.

La primera investigación, conocida como la “causa de la espuma”, se origina en febrero de 2013 a partir de una denuncia del exintendente Héctor Jaime, que fue funcionario de Cambiemos de Gualeguay de Anses hasta diciembre de 2019. Se cuestionó una contratación directa —prohibida por las normas municipales— para proveer espuma a los carnavales de Gualeguay, adjudicada a la comerciante Carolina Camino, una profesora de kick boxing. En el expediente quedaron involucrados el exintendente Erro y varios funcionarios de su gestión. La Justicia calificó los hechos como abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, aunque se solicitó la absolución de algunos imputados y la suspensión del juicio a prueba para Camino debido al cambio de calificación legal.

La segunda investigación, la “causa de las luminarias”, surge por una denuncia del fallecido intendente de la localidad Federico Bogdan (Cambiemos), quien señaló irregularidades en la obra de mejoramiento del alumbrado público realizada con fondos del programa nacional Más Cerca, en 2014. La empresa que fue beneficiada con la contratación fue la firma Radio Lux. El municipio había recibido $1,4 millones para iluminar dos bulevares, pero parte del dinero habría sido destinado a otros fines.

En este expediente quedaron imputados el contador municipal y el director de Energía, señalados por idear y ejecutar el esquema de contrataciones fraccionadas. La acusación también apuntó a que el entonces intendente Erro no evitó la maniobra, pese a su responsabilidad institucional como garante del proceso administrativo.

Finalmente, otra investigación penal, conocida como la “causa de los cheques”, se inició antes de 2014 bajo el viejo Código Procesal Penal. El tesorero municipal, Rodolfo Estapé, denunció la existencia de cuatro cheques por $2.500 cada uno, vinculados a los carnavales 2010, de los cuales solo se presentaron fotocopias. El Ejecutivo repuso el dinero tras la denuncia y luego removió al tesorero de su cargo. En esta causa, que investigaba presunto peculado e incumplimiento de deberes, Erro fue sobreseído.