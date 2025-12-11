Axel Kicillof entrega la gestión del estadio Único a Tapia en medio de tensiones políticas.

Chiqui Tapia tomó el control del estadio Único tras un acuerdo con Axel Kicillof que incluyó retirar al personal provincial y un canon compensable con obras.

Mientras la Justicia avanza en causas paralelas para determinar el alcance del patrimonio y los vínculos del presidente de la AFA , Claudio Chiqui Tapia extiende su influencia en la provincia de Buenos Aires. La AFA acaba de asumir el control del Estadio Único de La Plata, en un movimiento respaldado directamente por Axel Kicillof.

La entidad futbolística pidió que, a partir del sábado 27, no quede personal provincial en el predio y que desde esa fecha se disuelva la Fundación Estadio Único (integrada por Estudiantes y Gimnasia), que se financiaba con un porcentaje del bingo de La Plata destinado a obras y ejercía funciones de contralor. Desde ahora, todo quedará bajo órbita de la AFA.

"Se reubicaron a los 60 empleados de la Provincia. La AFA no quiere más a nadie acá", dijo una fuente al tanto del desembarco de Tapia en el estadio. La exigencia de exclusividad fue tal que la oficina de la Subsecretaría de Deportes que funcionaba en el predio debió cerrar, y su personal realiza home office hasta ser reubicado.

El acuerdo establece que, por la cesión de la gestión, la provincia cobrará un canon anual de $1.000 millones y el 30% de la recaudación neta de espectáculos no deportivos. Ese canon puede compensarse mediante obras, como el masterplan presentado por Tapia.

La alianza política entre Kicillof y el presidente de la AFA se remonta a enero, cuando Tapia asumió como titular de la Ceamse luego de haber sido desplazado por Jorge Macri. La Ceamse (empresa creada por la Provincia y la Ciudad para la gestión de los residuos urbanos del AMBA) había sido un cargo al que Tapia llegó impulsado por su ex suegro, Hugo Moyano.

En plena disputa política con Cristina Fernández y en un año electoral, Kicillof se entusiasmó con la promesa de que la Selección de Lionel Messi jugaría en el estadio de 32 y 25, rebautizado Diego Armando Maradona, con capacidad para unas 50.000 personas.

El viernes 6 de diciembre de 2024, Kicillof y Tapia firmaron un convenio en el predio de la AFA en Ezeiza. La AFA tendría 60 días para presentar una propuesta de trabajo que permitiera transformar al estadio Diego Armando Maradona en "una nueva sede de todo el fútbol argentino" en 2025.

El acuerdo incluía la participación de los seleccionados nacionales, la realización de instancias definitorias de torneos locales (como la Copa Argentina) y la organización de eventos internacionales. Sin embargo, tras el triunfo del peronismo en la provincia, lo único que ocurrió fue una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA en el estadio, el miércoles 17 de septiembre.

Ese día, Tapia presentó el plan de obras: renovación del campo de juego, techo, iluminación, infraestructura interior y conectividad. La fecha estimada de finalización es marzo próximo.

"No solo va a ser la casa de las selecciones juveniles, femenina y mayor; también se van a poder jugar instancias definitorias de los torneos de la Liga, la Copa Argentina o incluso servir para cuando algún club tenga en carpeta reformas edilicias en sus estadios", afirmó Tapia.

La AFA aprobó también el cambio de nombre del Estadio Único de La Plata por Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo y convalidó el traslado de su domicilio legal desde la sede de Viamonte en CABA a Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

El convenio, por cinco años, implica la cesión de la administración a la AFA y que las obras formen parte del pago del canon. Así, la inversión reemplazará los desembolsos en efectivo a la provincia.

"El expediente está girando por los organismos de control, para avanzar en el césped y la nueva iluminación", señaló un funcionario bonaerense.

Mientras tanto, la AFA ya desembarcó en el predio con una empresa de seguridad y dos empleados. La salida apresurada del personal provincial fue tal que se retiraron sin llegar a indicar dónde estaban guardados los arcos.