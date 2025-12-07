Uno Entre Rios | Ovación | Entrerriano

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

La concordiense Nadia Cutro fue tercera en su clase al cabo de la última fecha del año. El otro entrerriano, Ballay, fue cuarto.

7 de diciembre 2025 · 20:17hs
Tierra, lluvia, barro, cancelaciones de tramo, público fervoroso… El domingo del Rally de Mina Clavero, la competencia final de la temporada de Rally Argentino tuvo todos los condimentos, bien propio de esos clásicos itinerarios de las serranías cordobesas que tanta raigambre tienen con la disciplina. Los entrerrianos estuvieron participando en su categoría del certamen de rally.

La jornada final de la prueba clausura del año del campeonato nacional de la especialidad comenzó con novedades ni bien amaneció. Pues las lluvias que se hicieron presentes por la madrugada obligaron, en primer término, a demorar la actividad. Sin embargo, más luego llegaron decisiones de mayor peso que fue, puntualmente, la cancelación de una de las tres pruebas especiales que se debían llevar a cabo en la segunda etapa, la menos montañosa de las tres.

Así entonces, y con la actividad retrasada, el domingo de por sí ya se planteaba con un kilometraje recortado respecto al original. Aún así, restaba mucho que correr y mucho que definir, con el desarrollo de un par de tramos que son icónicos y muy desafiantes.

En esas circunstancias, salieron a darle batalla al domingo los pilotos entrerrianos. Otra vez, y por última vez en la temporada, Nadia Cutro (Toyota) y Victorio Ballay (Citroën) iban con sus unidades de especificación Maxi Rally Turbo a encarar los caminos cordobeses en este caso.

Y nada fue fácil, pero hubo recompensa. Pues La Gurisa Cutro, que penó en la primera parte del día con la pérdida de la tracción delantera de su unidad japonesa, lo que le hizo muy dificultoso el tránsito de la mítica especial Giulio Cesare-Mina Clavero, de 19,33 km., un tramo de múltiples curvas, piedras, retomes, en bajada y veloz, que se hizo más complicado aún de como lo es en sí. Sin embargo, la concordiense se bancó todo y, merced al abandono de uno de sus rivales en el segmento final de carrera, ascendió a la tercera colocación para, así, llegar al podio y cerrar el año con una sonrisa.

“Una felicidad tengo… Se nos rompió el diferencial central, y correr el Giulio Cesare-Mina Clavero en estas condiciones es imposible, se te mueve toda la parte trasera y no tenía cómo corregirlo adelante. Es como hacer un tramo dos veces, porque venís de un lado para otro. Fue muy difícil, así que estoy muy contenta también con lo que se hizo”, contó una exhausta Cutro al culminar esta exigente última fecha del año.

Mientras tanto, Victorio Ballay no quedó lejos. Toio, con la máquina de la marca francesa, tuvo un domingo complicado, con salidas de camino, rotura de paragolpes, pero pudo sobrevivir a todas las dificultades y ser el cuarto mejor de la clase.

Por otra parte, el ganador de cierre de temporada fue Federico Villagra, liderando esta última carrera del año desde el primer especial disputado para quedarse con el triunfo.

