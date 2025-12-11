Uno Entre Rios | Ovación | Maratón

Maratón Acuática Villa Urquiza - Paraná: habrá 96 nadadores

Se realizó la presentación oficial de la 16° Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná. "La competencia será internacional", anunciaron.

11 de diciembre 2025 · 13:01hs
UNOER/ Alan Barbosa

La 16ª edición de la Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza–Paraná tuvo este jueves en el Salón de Eventos Coliseo su presentación oficial, donde se dieron a conocer los detalles finales de la tradicional competencia de 21 kilómetros que se disputará este sábado 13 y tendrá a 96 nadadores en competencia.

La conferencia de prensa, a la que asistió UNO, contó con la presencia de integrantes de la organización junto a autoridades del Gobierno de Entre Ríos, de la Municipalidad de Paraná y del Gobierno de Villa Urquiza.

Durante la presentación se brindó información sobre el plantel de nadadores que formará parte de la prueba, aspectos logísticos del operativo previsto sobre el río y en la llegada, además de las principales novedades que acompañan esta nueva edición de uno de los eventos más emblemáticos del calendario deportivo provincial.

maraton acuatica 1
Entre los presentes estuvieron el secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello; el director de Deportes de la Provincia, Ricardo Lupi; el intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen; el presidente de EMPATUR y subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Paraná, Agustín Clavenzani; el subsecretario de Deportes de la ciudad de Paraná, Juan Arbitelli; y el Prefecto Principal, Pedro Nicolás Vila, entre otras autoridades.

Andrés Solioz destacó el crecimiento sostenido de la maratón y el impacto que la prueba genera: “Este año tenemos 96 nadadores y para nosotros es un desafío muy grande porque no solo la estamos mostrando la competencia a nivel nacional, sino que será a nivel internacional”.

“Desde nuestro lugar queremos darle la afectuosa bienvenida a los nadadores extranjeros, desearle la mejor de la suerte a todos, que el sábado tengan una muy linda experiencia en estos 21 kilómetros. Serán más de dos horas de nado acompañados cada uno con un bote, con los remeros, que también ellos son protagonistas de esto”, agregó.

La presentación marcó el inicio formal para una nueva edición que vuelve a unir a Villa Urquiza y Paraná en una jornada deportiva que ya es parte de la identidad entrerriana.

Maratón Villa Urquiza Paraná Presentación
