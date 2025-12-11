Uno Entre Rios | La Provincia | Intendente

La esposa del intendente de Colón está estable y una hija será trasladada a Entre Ríos

La esposa del intendente José Luis Walser está estable y la hija será trasladada a Entre Ríos para continuar con su recuperación, tras el choque en Brasil.

11 de diciembre 2025 · 10:53hs
El intendente de Colón, José Luis Walser, junto a su esposa y sus cuatro hijos, sufrió un grave siniestro vial en la mañana del miércoles mientras viajaban por una ruta del estado de Río Grande Do Sul, al sur de Brasil. El accidente ocurrió en medio de una lluvia torrencial, cuando la familia se dirigía hacia Florianópolis en un viaje oficial. El hecho dejó heridos de consideración.

Fuentes de la Municipalidad de Colón informaron este jueves que la familia fue atendida en un centro de salud de la ciudad de Torres, donde sufrieron el accidente, y que Gimena Bordet, funcionaria y esposa del intendente, se encuentra "estable" en un hospital de alta complejidad de la ciudad de Porto Alegre.

El intendente de Colón José Luis Walser y su familia sufrieron un accidente de tránsito en Brasil. Su esposa está en estado reservdo tras una operación y su hija será operada

El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

Estado de la familia Walser: esposa estable y una hija regresa para su recuperación

Una de las hijas fue inmovilizada debido a una fractura de pelvis y cadera, y será trasladada en las próximas horas a Entre Ríos para continuar con la recuperación. Uno de los hijos también sufrió una fractura, pero se encuentra bien.

Los otros dos hijos y el intendente están en buen estado de salud, más allá del shock y la preocupación lógica por el grave siniestro.

Familiares del intendente ya se encuentran en Brasil brindando apoyo y "están contenidos", indicaron desde la Municipalidad.

