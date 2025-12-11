Este jueves 11 de diciembre podrían llegar algunas inestabilidades para la tarde en Entre Ríos y, eventualmente, a la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este jueves 11 de diciembre podrían llegar algunas inestabilidades para la tarde en Entre Ríos y, eventualmente, a la noche. El calor se hará sentir y se prevén 31 grados de máxima.

Cabe destacar que las previsiones de precipitaciones se anuncian sobre todo para la franja horaria entre las 15 y las 19. Serían tormentas aisladas en la provincia, no generalizadas. No rige alerta.

SMN Altas temperaturas calor.jpg Entre Ríos: tiempo inestable y temperaturas máximas de 31 grados Foto: Archivo UNO

En aumento

Las temperaturas seguirán aumentando durante este viernes y sábado. En tanto, para el domingo se prevén nuevas inestabilidades que podrían provocar una suave disminución de los valores térmicos.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. El día comenzará parcialmente nublado, pero anuncian tormentas aisladas para la tarde (entre 40 y 70% de probabilidad) y eventuales tormentas aisladas de noche (entre 10 y 40% de probabilidad).

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 30 grados. El día también iniciará parcialmente nublado y anuncian posibles tormentas aisladas a la tarde y la noche (entre 10 y 40% de probabilidad).

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 31 grados. En estas localidades se prevén tormentas aisladas durante el día, sobre todo de mañana (entre 40 y 70% de probabilidad), mientras que luego disminuyen las posibilidades.

*En Gualeguay y Victoria, por último, se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 31 grados. En esta zona también se informan posibles tormentas aisladas, fundamentalmente en horas de la mañana (entre 40 y 70% de probabilidad), mientras que a la tarde y noche serían eventos aislados.