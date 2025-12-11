Rowing se prepara para la Liga Nacional de vóleibol

Rowing se alista para lo que será la competencia desde enero. Un plantel joven con refuerzos para dar lucha en una dura temporada.

El plantel de Rowing con miras a lo que se viene.

La Liga Nacional de Voleibol Masculina tendrá presencia de equipos entrerrianos como en cada año. Uno de esos equipos es el Paraná Rowing Club, que ya se prepara para la competencia que lo tendrá junto a Echagüe como uno de los representantes entrerrianos.

El plantel es dirigido por Jesús Nadalín y entrena a diario pesando en el compromiso que arrancará en enero próximo.

El torneo cuenta con la participación de 16 clubes provenientes de ocho provincias. Las mismas son Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. El campeonato volverá a ofrecer una amplia representación del voleibol argentino y el impulso para numerosas instituciones que apuntan a seguir creciendo dentro del plano nacional.

El torneo comenzará en la segunda semana de enero, momento en el cual se disputará la fase inicial bajo un sistema de todos contra todos, con partidos ida y vuelta en distintas sedes del país. Esta primera etapa será clave para que los equipos logren posicionarse de cara a la instancia decisiva: los playoffs, donde se definirán los protagonistas por el título, y la zona de Permanencia, que determinará qué conjuntos mantendrán su lugar en la categoría para la próxima temporada.

La organización confirmó las sedes rotativas, que permitirán un movimiento constante de delegaciones y un mayor acercamiento del vóley a diferentes regiones, uno de los objetivos estructurales que la Liga Nacional viene impulsando en los últimos años.

Los 16 equipos participantes son los siguientes: Libertad de San Jerónimo, Normal 3 de Rosario,Obras San Juan, Ferro (Ciudad de Buenos Aires), UVT de San Juan, Rowing, Atlético Echagüe Club, Villa Dora, Ateneo Mariano Moreno, Club Infernales de Salta, Lafinur de San Luis, Club Sonder, Club Citta, La Calera de Córdoba, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y Estudiantes de La Plata.

En el caso de Rowing entrena por estas horas en el gimnasio del Colegio La Salle, ya que su parquet está siendo cambiado con miras a la competencia nacional y también por otras actividades que cuenta la entidad de la Costanera Baja de Paraná.

Con una base de jugadores jóvenes, un plantel más numeroso que el de la temporada anterior y un cuerpo técnico que viene sosteniendo un proyecto sólido, el Paraná Rowing Club se prepara para una Liga Nacional que promete emoción, competitividad y viajes por todo el país.

La ilusión está en marcha y el objetivo está claro: dar el salto y meterse entre los mejores.

El equipo paranaense se prepara para la nueva liga con 20 jugadores, incluyendo seis refuerzos. En un alto en los entrenamientos el director técnico, Jesús Nadalín, dijo: “Nos encontramos entrenando con algunos los chicos a mediado de noviembre, después el resto se fue sumando con el correr de los días,y ahora ya con todo el plantel completo. Estamos puliendo un poco más algunas cosas lo que queda del año para arrancar el año que viene con la Liga.

“Son 20 jugadores dentro de los cuales tenemos seis refuerzos, algunos son locales que lo tomamos también como refuerzos, otros lados, como de Buenos Aires, de San Luis, Mendoza, que se acoplan al equipo”

En cuanto a los objetivos claros el entrenador aseveró: “Nosotros apuntamos lo más alto, a lo que tenga que llegar digamos, primero tenemos la primera instancia, la primera fase, nos quedamos con las ganas del año pasado de pasarlo, así que este año apuntamos a eso como primer objetivo”.

En tanto, el capitán, Mariano Rivero, tiene altas expectativas y aspira a avanzar a playoff. Y Felipe Requejo, jugador que llega como uno de los refuerzo, espera dar lo mejor junto al club.

“La verdad que yo tengo mucha expectativa porque es un equipo joven de jugadores muy buenos. Yo creo que con el equipo aspiramos a pasar una segunda ronda y llegar al playoff”, dijo el capitán Rivero.

“Ya hace varias ligas que vengo jugando y es la primera vez que me toca estar al mando de un equipo de la Liga Nacional como capitán, siempre lo hice el rol de jugador y la verdad que muy contento de poder disputar otra liga más junto con el club.

Por su parte, Felipe Requejo dijo: “Jugaba en Lomas, soy de Buenos Aires y Rowing lo conocí el año pasado, jugué la Liga con ellos, donde como decía Mariano (por River), nos quedamos ahí al borde de llegar a los playoff, pero me fui con una linda sensación del club, por eso la gana de volver de nuevo este año”.

“En la presente Liga esperamos llega a lo más alto, somos un equipo que podemos hacerle frente a cualquiera”, completó el nacido en la provincia de Buenos Aires.

El plantel de Rowing

Benjamín Dalmasso, David Rodriguez, Facundo Nadalín, Fausto Furtado, Felipe Requejo Borghese, Federico Borghello, Francisco Pérez, Gianni Gasparin, Jeremías Acevedo, José Luis Gaioli, Mariano Gabriel Rivero, Martín Pérez, Mateo Maier, Matías Sauthier, Santiago Aranda, Santiago Elías Castillón, Santino Saltzman, Tiziano Solari, Uriel Lazo y Valentino Rivarola. Entrenador: Jesús Nadalín y preparador físico, PabloSuárez.

Partidos

El equipo de Paraná hará su debut ante Obras de San Juan de local el 10 de enero a las 21 y al otro día recibirá a UVT de San Juan a las 19.