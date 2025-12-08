Uno Entre Rios | La Provincia | Entrerriano

Triste despedida para el entrerriano fallecido en un choque con un camión del show de Shakira

La muerte del entrerriano Eduardo Gerling, tras chocar con un camión que llevaba equipos para el show de Shakira, conmocionó a Concordia y a sus seres queridos.

8 de diciembre 2025 · 12:40hs
En medio del dolor, familiares y amigos despidieron a Eduardo Gerling, el argentino que murió tras chocar de frente con un camión que trasladaba equipos para el show de Shakira en Uruguay.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 202, cuando la camioneta que conducía el hombre de 50 años impactó contra un camión de logística de la empresa Mirthans, que transportaba equipos de sonido desde Montevideo hacia Buenos Aires.

Conmoción en Concordia por la muerte de Eduardo El Gaucho Gerling

A raíz del choque, Gerling sufrió heridas de extrema gravedad, fue trasladado de urgencia y falleció en el hospital de Cardona. La noticia golpeó con fuerza en Concordia, su ciudad natal, donde era ampliamente conocido y querido. Apodado El Gaucho, era una figura muy presente en la vida cotidiana del barrio.

Tras conocerse su muerte, amigos, vecinos y familiares inundaron las redes sociales con mensajes de despedida. "Hoy es un día difícil, demasiado especial, cargado de emociones y de pérdidas, de reencuentros que no van a ser. Qué tristeza me causa perderte, Eduardito querido… qué dolor. En paz descanses, que acá seguimos celebrando tu vida, a tu manera, impecable... como un rey", escribió una de sus amigas en una publicación acompañada por varias fotos juntos.

