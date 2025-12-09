Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi.

Murió el locutor entrerriano Sergio Rinaldi, radicado en Nueva York por más de 20 años, a causa de una enfermedad autoinmune, confirmó su hermana.

El locutor entrerriano Sergio Rinaldi, hermano de los también locutores y periodistas Santiago Miguel Rinaldi y Alicia Rinaldi , falleció en Estados Unidos, donde residía desde hacía más de dos décadas, a causa de una enfermedad autoinmune.

"Aviso por este único medio y silencio mi celular. Hoy se fue mi hermoso Sergio en NY donde vivía hace más de 20 años", escribió. "Desde este año tenía una enfermedad autoinmune que se agravó considerablemente. Un hermano siempre presente aun en la distancia, con sus mellizas siempre jugando y divirtiendo", agregó.

En enero de 2015, Cristian Bello lo entrevistó por televisión vía Skype, donde Sergio contó que había salido de Argentina hacía casi 20 años en busca de nuevos horizontes. Primero estuvo en Centroamérica, luego en México, más tarde en Miami, Estados Unidos, y finalmente se radicó en Nueva York.

Allí condujo "Qué tal América" por Azteca Televisión Network. Durante la entrevista, relató: "Llegué a Estados Unidos alrededor del año 2000, con la suerte de entrar a un país que estaba muy abierto a la inmigración latina, y a las necesidades profesionales. Desde entonces, estuve en Miami, luego en otras ciudades, pero definitivamente desde hace 13 años en New York".

En Argentina, Rinaldi se desempeñó como locutor en LT14 y en Canal 13 Santa Fe de la Vera Cruz, antes de formar parte de la cadena Telefe.