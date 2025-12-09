Uno Entre Rios | La Provincia | Sergio Rinaldi

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Murió el locutor entrerriano Sergio Rinaldi, radicado en Nueva York por más de 20 años, a causa de una enfermedad autoinmune, confirmó su hermana.

9 de diciembre 2025 · 15:14hs
Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi.

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi.

El locutor entrerriano Sergio Rinaldi, hermano de los también locutores y periodistas Santiago Miguel Rinaldi y Alicia Rinaldi, falleció en Estados Unidos, donde residía desde hacía más de dos décadas, a causa de una enfermedad autoinmune.

La triste noticia fue anunciada por su hermana Susana Rinaldi a través de redes sociales.

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo.

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica.

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

LEER MÁS: Murió Luis Pedro Toni, reconocido periodista de espectáculos

Falleció Sergio Rinaldi, reconocido locutor entrerriano radicado en Nueva York

Sergio Rinaldi (1).jpeg

"Aviso por este único medio y silencio mi celular. Hoy se fue mi hermoso Sergio en NY donde vivía hace más de 20 años", escribió. "Desde este año tenía una enfermedad autoinmune que se agravó considerablemente. Un hermano siempre presente aun en la distancia, con sus mellizas siempre jugando y divirtiendo", agregó.

En enero de 2015, Cristian Bello lo entrevistó por televisión vía Skype, donde Sergio contó que había salido de Argentina hacía casi 20 años en busca de nuevos horizontes. Primero estuvo en Centroamérica, luego en México, más tarde en Miami, Estados Unidos, y finalmente se radicó en Nueva York.

Allí condujo "Qué tal América" por Azteca Televisión Network. Durante la entrevista, relató: "Llegué a Estados Unidos alrededor del año 2000, con la suerte de entrar a un país que estaba muy abierto a la inmigración latina, y a las necesidades profesionales. Desde entonces, estuve en Miami, luego en otras ciudades, pero definitivamente desde hace 13 años en New York".

En Argentina, Rinaldi se desempeñó como locutor en LT14 y en Canal 13 Santa Fe de la Vera Cruz, antes de formar parte de la cadena Telefe.

Sergio Rinaldi Entrerriano Fallecimiento
Noticias relacionadas
El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio celebró la baja de retenciones. 

Frigerio celebró la baja de retenciones: "Argentina está en la dirección correcta"

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año.

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

Michiferia: la feria solidaria que despide el año con moda circular, arte y barras a beneficio.

Michiferia: la feria solidaria que despide el año con moda circular, arte y barras a beneficio

la uader convoca al taller de verano de escritura en parana

La UADER convoca al Taller de Verano de Escritura en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Ultimo Momento
Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Policiales
Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Cayó en la trampa de una viuda negra: lo drogaron y le robaron todo

Cayó en la trampa de una "viuda negra": lo drogaron y le robaron todo

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

Ovación
La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

El gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo

Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

La provincia
La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

Frigerio celebró la baja de retenciones: Argentina está en la dirección correcta

Frigerio celebró la baja de retenciones: "Argentina está en la dirección correcta"

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Dejanos tu comentario