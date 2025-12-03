Un jugador entrerriano citado al seleccionado de Menores de 17 años

El rugby entrerriano vuelve a tener representación a nivel nacional: el joven jugador de Colón, Juan Bunge, fue convocado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) para participar de una concentración destinada a la categoría Menores de 17 años, que se llevará a cabo en la ciudad de Alta Gracia, Córdoba.
Juan Bunge, formado en Colón Rugby Club y actualmente vinculado al CAE, se desempeña como medio scrum y viene de destacarse en el seleccionado juvenil de Entre Ríos, donde recientemente fue capitán. Su rendimiento en la competencia provincial y su proyección lo ubicaron entre los 89 jugadores citados por la UAR para esta etapa de evaluación nacional.
La concentración se desarrollará en las instalaciones del complejo AGEC, desde este miércoles 3 hasta el viernes 5 de diciembre, con un cronograma que incluirá entrenamientos, evaluaciones físicas y trabajos tácticos supervisados por el staff nacional.
El único entrerriano
Este juvenil se convierte así en el único entrerriano convocado, hecho que representa un orgullo para su club formador, su entorno y el rugby provincial en general.
En dicho encuentro, los juveniles participarán de entrenamientos, como también de testeos físicos para sus diversas evaluaciones. Además, tendrán charlas correspondientes al área de nutrición y de preparación física.
Por su parte, Martín Amón, Secretario Técnico de Alto Rendimiento de la UAR, se refirió al valioso encuentro en Córdoba: “Uno de los objetivos de la concentración nacional es conocer en profundidad a los jugadores que fueron convocados. Estos participaron del Campeonato Argentino Juvenil M17, certamen al cual fuimos a observar para luego seleccionar a estos juveniles que se destacaron. Dentro de estos días de concentración se harán evaluaciones técnicas, físicas, entrevistas y mediciones nutricionales para conocerlos en detalle. Además, la idea es que puedan vivir en un entorno de competencia y que puedan llevarse algo de este encuentro. Pero principalmente que puedan disfrutarlo”. Además, Amón hizo hincapié en lo que buscan con este encuentro: “El objetivo principal es tener información de los chicos para poder tomar una mejor decisión, para luego potencialmente puedan ser convocados a las academias del próximo año”.
A continuación, los 89 jugadores convocados:
- ACOSTA AROCENA, Valentín – Pico Rugby (UROBA)
- ACRICH, Nicanor – CUBA (URBA)
- ACUÑA, Nicolás – Tucumán Rugby (Tucumán)
- AGÜERO LLORENTE, Nicolás – Jockey Club de Salta (Salta)
- AGUILAR, Felipe – Tala RC (Cordobesa)
- ALONSO, Tomás – San Ignacio (Mar del Plata)
- ARABIA, Dante – Sporting (Mar del Plata)
- ARRESEYGOR, Sebastián – Taraguy RC (Nordeste)
- AUCHER, Maximiliano – Aranduroga (Nordeste)
- BAACLINI, Simón – Universitario (Tucumán)
- BARTOLINI, Teo – Marista RC (Cuyo)
- BERTUZZI, Marcos – Sporting (Mar del Plata)
- BOGGERO, Juan Miguel – CRAI (Santafesina)
- BOSIO, Walter – Jockey Club de Villa María (Cordobesa)
- BUNGE, Juan – Estudiantes de Paraná (Entrerriana)
- CABELLO, Santiago – Urú Curé RC (Cordobesa)
- CAGGIANO, Serafín – Urú Curé RC (Cordobesa)
- CAMPITELLI, José – Alumni (URBA)
- CHAZARRETA, Santino – Old Lions (Santiagueña)
- CHEHIN, José Ignacio – Tucumán Lawn Tennis (Tucumán)
- CID, Juan Martín – Marista RC (Cuyo)
- COCOMAROLA, Joaquín – Aranduroga (Nordeste)
- COLL, Agustín – Old Resian (Rosario)
- CÓRDOBA, Bautista – Universitario (Rosario)
- DAIREAUX, Joaquín – SIC (URBA)
- DE CARABASSA, Blas – Hindú (URBA)
- DE PIERO, Mateo – Tucumán Rugby (Tucumán)
- DECHIARA, Joaquín – Santa Fe RC (Santafesina)
- DI BIASE, Felipe – Deportiva Francesa (URBA)
- DIPP, Juan Martín – CRAR (Santafesina)
- EMPRIN, Santiago – Lomas RC (Misiones)
- ESTÉVEZ BENEGAS, Juan Cruz – Jockey Club de Rosario (Rosario)
- FACCIOTTI, Juan – Jockey Club de Salta (Salta)
- FORNIELES, Santiago – Roca RC (Alto Valle)
- GARAT, Segundo – Jockey Club de Salta (Salta)
- GIARDELLI, Rafael – San Ignacio (Mar del Plata)
- GIRINI, Pedro – San Juan Rugby Club (Sanjuanina)
- GONZÁLEZ PONCE, Bautista – Huirapuca (Tucumán)
- GRASSI, Facundo – Jockey Club de Rosario (Rosario)
- KATZ, Federico – Hindú (URBA)
- KRAJZELMAN, Gaspar – La Plata (URBA)
- LABORDE, Ignacio – Marista RC (Cuyo)
- LALOR, Tomás – SIC (URBA)
- LEDESMA, Juan – Córdoba Athletic (Cordobesa)
- LÓPEZ, Juan Martín – Santiago Lawn Tennis (Santiagueña)
- LÓPEZ VIALET, Valentín – Universitario (Cordobesa)
- LORENZO, Antonio – Teqüe RC (Cuyo)
- LOUGE, Juan María – Remo (UROBA)
- MACADAM, Simón – Universitario (Mar del Plata)
- MACKEY, Santiago – Jockey Club de Rosario (Rosario)
- MARIS, Juan Bautista – Tucumán Rugby (Tucumán)
- MARTOS RODRÍGUEZ, Santiago – Jockey Club de Salta (Salta)
- MICHELI, Tomás – Los Miuras (UROBA)
- MOREIRA, Tobías – CRAI (Santafesina)
- MOREIRA, Facundo – Regatas de Bella Vista (URBA)
- NESELIS, Genaro – Lomas RC (Misiones)
- NICOTRA, Santino – Universitario (Tucumán)
- OJEDA, Walter – Tucumán Rugby (Tucumán)
- OLGUÍN ÁLVAREZ, Bautista – Deportiva Francesa (URBA)
- PALLITTO, Tomás – Sporting Club Alfiles (Sanjuanina)
- PÉREZ FERNÁNDEZ, Joaquín – Marabunta RC (Alto Valle)
- PEROTTI, Ignacio – Marista RC (Cuyo)
- PRIETO, Felipe – Taraguy RC (Nordeste)
- QUIÑONEZ, Yoshitari – San Patricio (Nordeste)
- QUIROGA, Cruz – Pucará (URBA)
- RACKIEWICZ, Mirko – Mar del Plata Club (Mar del Plata)
- RAMOS, Santiago – Santiago Lawn Tennis (Santiagueña)
- RIMINI, Augusto – Santiago Lawn Tennis (Santiagueña)
- ROLÓN, Mateo – Santa Fe RC (Santafesina)
- ROMERO, Diego – Regatas (Nordeste)
- RUSSO, Timoteo – Hindú (URBA)
- SAGARNA, Antonio – SIC (URBA)
- SALABERRY PÁEZ, Rodrigo – Hindú (URBA)
- SALAS, Rafael – Añatuya Rugby (Santiagueña)
- SANGIOVANI, Valentino – Los Miuras (UROBA)
- SARSOTTI, Octavio – Santa Fe RC (Santafesina)
- SCHIAVI, Lucas – Taraguy RC (Nordeste)
- SIROTA, Juan Pedro – Los Tilos (URBA)
- SOIZA PIÑEYRO, Francisco – SIC (URBA)
- TORIELLI, Bruno – Tigres (Salta)
- TORRENTS, Juan Bautista – Los Tordos RC (Cuyo)
- TUÑON, Bruno – Los Miuras (UROBA)
- URQUIZA, Manuel – Jockey Club de Rosario (Rosario)
- USIN, Fidel – Universitario (Sanjuanina)
- VARELA JOSE, Gabriel – Añatuya Rugby (Santiagueña)
- VIERA ORTIZ, Santino – Universitario (Tucumán)
- VILLANUEVA, Homero – Club Estudiantes de Olavarría (UROBA)
- VIVAS, Federico – Pucará (URBA)
- YARYURA, Mateo – Comodoro RC (Austral)