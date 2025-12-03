Uno Entre Rios | Ovación | Entrerriano

Un jugador entrerriano citado al seleccionado de Menores de 17 años

El entrerriano Juan Bunge estará formando parte de la concentración destinada a la categoría Menores de 17 años, que se llevará a cabo en Alta Gracia.

3 de diciembre 2025 · 19:47hs
El entrerriano Juan Bunge citado a la selección.

Tercer Tiempo.

El entrerriano Juan Bunge citado a la selección.

El rugby entrerriano vuelve a tener representación a nivel nacional: el joven jugador de Colón, Juan Bunge, fue convocado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) para participar de una concentración destinada a la categoría Menores de 17 años, que se llevará a cabo en la ciudad de Alta Gracia, Córdoba.

Juan Bunge, formado en Colón Rugby Club y actualmente vinculado al CAE, se desempeña como medio scrum y viene de destacarse en el seleccionado juvenil de Entre Ríos, donde recientemente fue capitán. Su rendimiento en la competencia provincial y su proyección lo ubicaron entre los 89 jugadores citados por la UAR para esta etapa de evaluación nacional.

Eugenio Olivera dio un nuevo salto de categoría

Eugenio Olivera dio un nuevo salto de categoría

Gustavo Bou jugará el certamen provincial.

Gustavo Bou jugará la Copa Entre Ríos con Defensores Barrio Nebel

La concentración se desarrollará en las instalaciones del complejo AGEC, desde este miércoles 3 hasta el viernes 5 de diciembre, con un cronograma que incluirá entrenamientos, evaluaciones físicas y trabajos tácticos supervisados por el staff nacional.

El único entrerriano

Este juvenil se convierte así en el único entrerriano convocado, hecho que representa un orgullo para su club formador, su entorno y el rugby provincial en general.

En dicho encuentro, los juveniles participarán de entrenamientos, como también de testeos físicos para sus diversas evaluaciones. Además, tendrán charlas correspondientes al área de nutrición y de preparación física.

Por su parte, Martín Amón, Secretario Técnico de Alto Rendimiento de la UAR, se refirió al valioso encuentro en Córdoba: “Uno de los objetivos de la concentración nacional es conocer en profundidad a los jugadores que fueron convocados. Estos participaron del Campeonato Argentino Juvenil M17, certamen al cual fuimos a observar para luego seleccionar a estos juveniles que se destacaron. Dentro de estos días de concentración se harán evaluaciones técnicas, físicas, entrevistas y mediciones nutricionales para conocerlos en detalle. Además, la idea es que puedan vivir en un entorno de competencia y que puedan llevarse algo de este encuentro. Pero principalmente que puedan disfrutarlo”. Además, Amón hizo hincapié en lo que buscan con este encuentro: “El objetivo principal es tener información de los chicos para poder tomar una mejor decisión, para luego potencialmente puedan ser convocados a las academias del próximo año”.

A continuación, los 89 jugadores convocados:

  • ACOSTA AROCENA, Valentín – Pico Rugby (UROBA)
  • ACRICH, Nicanor – CUBA (URBA)
  • ACUÑA, Nicolás – Tucumán Rugby (Tucumán)
  • AGÜERO LLORENTE, Nicolás – Jockey Club de Salta (Salta)
  • AGUILAR, Felipe – Tala RC (Cordobesa)
  • ALONSO, Tomás – San Ignacio (Mar del Plata)
  • ARABIA, Dante – Sporting (Mar del Plata)
  • ARRESEYGOR, Sebastián – Taraguy RC (Nordeste)
  • AUCHER, Maximiliano – Aranduroga (Nordeste)
  • BAACLINI, Simón – Universitario (Tucumán)
  • BARTOLINI, Teo – Marista RC (Cuyo)
  • BERTUZZI, Marcos – Sporting (Mar del Plata)
  • BOGGERO, Juan Miguel – CRAI (Santafesina)
  • BOSIO, Walter – Jockey Club de Villa María (Cordobesa)
  • BUNGE, Juan – Estudiantes de Paraná (Entrerriana)
  • CABELLO, Santiago – Urú Curé RC (Cordobesa)
  • CAGGIANO, Serafín – Urú Curé RC (Cordobesa)
  • CAMPITELLI, José – Alumni (URBA)
  • CHAZARRETA, Santino – Old Lions (Santiagueña)
  • CHEHIN, José Ignacio – Tucumán Lawn Tennis (Tucumán)
  • CID, Juan Martín – Marista RC (Cuyo)
  • COCOMAROLA, Joaquín – Aranduroga (Nordeste)
  • COLL, Agustín – Old Resian (Rosario)
  • CÓRDOBA, Bautista – Universitario (Rosario)
  • DAIREAUX, Joaquín – SIC (URBA)
  • DE CARABASSA, Blas – Hindú (URBA)
  • DE PIERO, Mateo – Tucumán Rugby (Tucumán)
  • DECHIARA, Joaquín – Santa Fe RC (Santafesina)
  • DI BIASE, Felipe – Deportiva Francesa (URBA)
  • DIPP, Juan Martín – CRAR (Santafesina)
  • EMPRIN, Santiago – Lomas RC (Misiones)
  • ESTÉVEZ BENEGAS, Juan Cruz – Jockey Club de Rosario (Rosario)
  • FACCIOTTI, Juan – Jockey Club de Salta (Salta)
  • FORNIELES, Santiago – Roca RC (Alto Valle)
  • GARAT, Segundo – Jockey Club de Salta (Salta)
  • GIARDELLI, Rafael – San Ignacio (Mar del Plata)
  • GIRINI, Pedro – San Juan Rugby Club (Sanjuanina)
  • GONZÁLEZ PONCE, Bautista – Huirapuca (Tucumán)
  • GRASSI, Facundo – Jockey Club de Rosario (Rosario)
  • KATZ, Federico – Hindú (URBA)
  • KRAJZELMAN, Gaspar – La Plata (URBA)
  • LABORDE, Ignacio – Marista RC (Cuyo)
  • LALOR, Tomás – SIC (URBA)
  • LEDESMA, Juan – Córdoba Athletic (Cordobesa)
  • LÓPEZ, Juan Martín – Santiago Lawn Tennis (Santiagueña)
  • LÓPEZ VIALET, Valentín – Universitario (Cordobesa)
  • LORENZO, Antonio – Teqüe RC (Cuyo)
  • LOUGE, Juan María – Remo (UROBA)
  • MACADAM, Simón – Universitario (Mar del Plata)
  • MACKEY, Santiago – Jockey Club de Rosario (Rosario)
  • MARIS, Juan Bautista – Tucumán Rugby (Tucumán)
  • MARTOS RODRÍGUEZ, Santiago – Jockey Club de Salta (Salta)
  • MICHELI, Tomás – Los Miuras (UROBA)
  • MOREIRA, Tobías – CRAI (Santafesina)
  • MOREIRA, Facundo – Regatas de Bella Vista (URBA)
  • NESELIS, Genaro – Lomas RC (Misiones)
  • NICOTRA, Santino – Universitario (Tucumán)
  • OJEDA, Walter – Tucumán Rugby (Tucumán)
  • OLGUÍN ÁLVAREZ, Bautista – Deportiva Francesa (URBA)
  • PALLITTO, Tomás – Sporting Club Alfiles (Sanjuanina)
  • PÉREZ FERNÁNDEZ, Joaquín – Marabunta RC (Alto Valle)
  • PEROTTI, Ignacio – Marista RC (Cuyo)
  • PRIETO, Felipe – Taraguy RC (Nordeste)
  • QUIÑONEZ, Yoshitari – San Patricio (Nordeste)
  • QUIROGA, Cruz – Pucará (URBA)
  • RACKIEWICZ, Mirko – Mar del Plata Club (Mar del Plata)
  • RAMOS, Santiago – Santiago Lawn Tennis (Santiagueña)
  • RIMINI, Augusto – Santiago Lawn Tennis (Santiagueña)
  • ROLÓN, Mateo – Santa Fe RC (Santafesina)
  • ROMERO, Diego – Regatas (Nordeste)
  • RUSSO, Timoteo – Hindú (URBA)
  • SAGARNA, Antonio – SIC (URBA)
  • SALABERRY PÁEZ, Rodrigo – Hindú (URBA)
  • SALAS, Rafael – Añatuya Rugby (Santiagueña)
  • SANGIOVANI, Valentino – Los Miuras (UROBA)
  • SARSOTTI, Octavio – Santa Fe RC (Santafesina)
  • SCHIAVI, Lucas – Taraguy RC (Nordeste)
  • SIROTA, Juan Pedro – Los Tilos (URBA)
  • SOIZA PIÑEYRO, Francisco – SIC (URBA)
  • TORIELLI, Bruno – Tigres (Salta)
  • TORRENTS, Juan Bautista – Los Tordos RC (Cuyo)
  • TUÑON, Bruno – Los Miuras (UROBA)
  • URQUIZA, Manuel – Jockey Club de Rosario (Rosario)
  • USIN, Fidel – Universitario (Sanjuanina)
  • VARELA JOSE, Gabriel – Añatuya Rugby (Santiagueña)
  • VIERA ORTIZ, Santino – Universitario (Tucumán)
  • VILLANUEVA, Homero – Club Estudiantes de Olavarría (UROBA)
  • VIVAS, Federico – Pucará (URBA)
  • YARYURA, Mateo – Comodoro RC (Austral)
Entrerriano jugador Rugby menores
Noticias relacionadas
Dario Herrera será el árbitro para Boca-Racing.

Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes ya conocen a los árbitros

Se espera por un gran acompañamiento de público para estas dos jornadas. 

En La Paz se instala el show de derrapes

Los Pumas ya conocen a sus rivales para el Mundial de Rugby Australia 2027.

Los Pumas ya conocen a sus rivales para el Mundial de Rugby Australia 2027

El combate de Cinthia González, programado a 10 asaltos, podrá verse en vivo y en directo por la señal de Fox Sports.

Cinthia González: "Estoy preparada para pelear con quien sea"

Ver comentarios

Lo último

Gustavo Bou jugará la Copa Entre Ríos con Defensores Barrio Nebel

Gustavo Bou jugará la Copa Entre Ríos con Defensores Barrio Nebel

Colectivos: a cuatro días del inicio del nuevo servicio, fracasó la reunión en Trabajo

Colectivos: a cuatro días del inicio del nuevo servicio, fracasó la reunión en Trabajo

La CGT Regional Paraná le llevó diversos planteos a Monseñor Raúl Martín

La CGT Regional Paraná le llevó diversos planteos a Monseñor Raúl Martín

Ultimo Momento
Gustavo Bou jugará la Copa Entre Ríos con Defensores Barrio Nebel

Gustavo Bou jugará la Copa Entre Ríos con Defensores Barrio Nebel

Colectivos: a cuatro días del inicio del nuevo servicio, fracasó la reunión en Trabajo

Colectivos: a cuatro días del inicio del nuevo servicio, fracasó la reunión en Trabajo

La CGT Regional Paraná le llevó diversos planteos a Monseñor Raúl Martín

La CGT Regional Paraná le llevó diversos planteos a Monseñor Raúl Martín

Un jugador entrerriano citado al seleccionado de Menores de 17 años

Un jugador entrerriano citado al seleccionado de Menores de 17 años

Conflicto familiar en Concepción del Uruguay terminó con un herido de gravedad y un detenido

Conflicto familiar en Concepción del Uruguay terminó con un herido de gravedad y un detenido

Policiales
Conflicto familiar en Concepción del Uruguay terminó con un herido de gravedad y un detenido

Conflicto familiar en Concepción del Uruguay terminó con un herido de gravedad y un detenido

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

Paradero: buscan a un joven de 35 años

Paradero: buscan a un joven de 35 años

Cinco detenidos y droga secuestrada en un operativo en San Benito

Cinco detenidos y droga secuestrada en un operativo en San Benito

Ovación
Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes ya conocen a los árbitros

Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes ya conocen a los árbitros

En La Paz se instala el show de derrapes

En La Paz se instala el show de derrapes

Gustavo Bou jugará la Copa Entre Ríos con Defensores Barrio Nebel

Gustavo Bou jugará la Copa Entre Ríos con Defensores Barrio Nebel

Un jugador entrerriano citado al seleccionado de Menores de 17 años

Un jugador entrerriano citado al seleccionado de Menores de 17 años

Los Pumas ya conocen a sus rivales para el Mundial de Rugby Australia 2027

Los Pumas ya conocen a sus rivales para el Mundial de Rugby Australia 2027

La provincia
Colectivos: a cuatro días del inicio del nuevo servicio, fracasó la reunión en Trabajo

Colectivos: a cuatro días del inicio del nuevo servicio, fracasó la reunión en Trabajo

La CGT Regional Paraná le llevó diversos planteos a Monseñor Raúl Martín

La CGT Regional Paraná le llevó diversos planteos a Monseñor Raúl Martín

Paraná: padres de un niño con diagnóstico oncológico instan a donar médula ósea

Paraná: padres de un niño con diagnóstico oncológico instan a donar médula ósea

Nacieron charitos de ñandú en la Reserva Las Piedras de Gualeguaychú

Nacieron charitos de ñandú en la Reserva Las Piedras de Gualeguaychú

Este domingo festejarán la Navidad en General Ramirez

Este domingo festejarán la Navidad en General Ramirez

Dejanos tu comentario