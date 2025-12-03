Un jugador entrerriano citado al seleccionado de Menores de 17 años

El entrerriano Juan Bunge estará formando parte de la concentración destinada a la categoría Menores de 17 años, que se llevará a cabo en Alta Gracia.

El rugby entrerriano vuelve a tener representación a nivel nacional: el joven jugador de Colón, Juan Bunge, fue convocado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) para participar de una concentración destinada a la categoría Menores de 17 años, que se llevará a cabo en la ciudad de Alta Gracia, Córdoba.

Juan Bunge, formado en Colón Rugby Club y actualmente vinculado al CAE, se desempeña como medio scrum y viene de destacarse en el seleccionado juvenil de Entre Ríos, donde recientemente fue capitán. Su rendimiento en la competencia provincial y su proyección lo ubicaron entre los 89 jugadores citados por la UAR para esta etapa de evaluación nacional.

La concentración se desarrollará en las instalaciones del complejo AGEC, desde este miércoles 3 hasta el viernes 5 de diciembre, con un cronograma que incluirá entrenamientos, evaluaciones físicas y trabajos tácticos supervisados por el staff nacional.

El único entrerriano

Este juvenil se convierte así en el único entrerriano convocado, hecho que representa un orgullo para su club formador, su entorno y el rugby provincial en general.

En dicho encuentro, los juveniles participarán de entrenamientos, como también de testeos físicos para sus diversas evaluaciones. Además, tendrán charlas correspondientes al área de nutrición y de preparación física.

Por su parte, Martín Amón, Secretario Técnico de Alto Rendimiento de la UAR, se refirió al valioso encuentro en Córdoba: “Uno de los objetivos de la concentración nacional es conocer en profundidad a los jugadores que fueron convocados. Estos participaron del Campeonato Argentino Juvenil M17, certamen al cual fuimos a observar para luego seleccionar a estos juveniles que se destacaron. Dentro de estos días de concentración se harán evaluaciones técnicas, físicas, entrevistas y mediciones nutricionales para conocerlos en detalle. Además, la idea es que puedan vivir en un entorno de competencia y que puedan llevarse algo de este encuentro. Pero principalmente que puedan disfrutarlo”. Además, Amón hizo hincapié en lo que buscan con este encuentro: “El objetivo principal es tener información de los chicos para poder tomar una mejor decisión, para luego potencialmente puedan ser convocados a las academias del próximo año”.

