Córdoba: mató a su ex pareja, a su exsuegra y secuestró a su hijo de cinco años

Se emitió un alerta Sofía en Córdoba tras un doble femicidio. Un hombre de perfil misógino mató a su expareja, a su ex suegra y se llevó al hijo de cinco años

La Unidad Judicial Homicidios de Córdoba pide colaboración para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodriguez Laurta, de 5 años, quien fue sustraído del domicilio de su madre -sito en el barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba – con fecha 11 de octubre de 2025.

La desaparición de menor esta vinculada a una investigación por Homicidio Doblemente Calificado ( doble femicidio ) ocurrido en la misma fecha y lugar en el que las víctimas fueron la madre y la abuela del menor. La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2 turno esta a cargo de la investigación y ya se activó el Alerta Sofia y los pedidos de captura a Interpol. Se sospecha que quien se llevó al niño es el padre, de nacionalidad Uruguaya y que intenta pasar a ese país.

Confirman conexión entre el detenido por el doble femicidio de Córdoba y el chofer de transfer desaparecido

Los hechos

Una nueva tragedia por violencia de género conmociona a Córdoba. En la mañana de este sábado, un doble femicidio seguido de secuestro sacudió al barrio Villa Rivera Indarte, en la zona norte de la capital provincial. Las víctimas fueron identificadas como Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, mientras que el presunto agresor, Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, permanece prófugo junto a Pedro Rodríguez, el hijo de cinco años de Luna.

De acuerdo con los primeros informes policiales, Laurta ingresó a la vivienda familiar ubicada en la calle San Pedro de Toyos durante la mañana y disparó contra las dos mujeres con un arma de fuego. Luego del ataque, secuestró al niño y huyó del lugar, desatando un operativo de búsqueda nacional e internacional.

La policía tomó conocimiento del hecho tras un llamado al 911 realizado por un vecino que alertó sobre detonaciones de arma de fuego. Cuando las patrullas llegaron a la casa, encontraron a las víctimas sin vida y evidencias de una escena violenta.

Antecedentes de violencia

Las primeras averiguaciones revelaron un historial de violencia de género por parte de Laurta. Según trascendió, Luna Giardina había escapado de Uruguay con su hijo hace tres años luego de que su expareja intentara ahorcarla. La joven, que estudiaba agronomía, había denunciado reiteradamente las agresiones y contaba con un botón antipánico, aunque no llegó a activarlo al momento del ataque.

Pese a las denuncias y antecedentes, Laurta logró ubicar a su expareja en Córdoba y perpetrar el crimen. Fuentes judiciales confirmaron que la causa fue caratulada como “homicidio doblemente calificado” por el vínculo y por mediar violencia de género.

Un perfil con vínculos extremistas

De acuerdo con la investigación, el presunto femicida sería creador de una cuenta en redes sociales llamada “Varones Unidos”, desde donde difundía contenidos misóginos y de odio. Esa línea de investigación refuerza la hipótesis de que el crimen estuvo motivado por la violencia machista y el control sobre su expareja.

Búsqueda urgente del niño

El Ministerio Público Fiscal confirmó que se emitieron alertas internacionales a Interpol y se activó el Alerta Sofía, el protocolo nacional destinado a la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en contextos de alto riesgo.

En paralelo, efectivos de la Policía de Córdoba, Gendarmería Nacional y fuerzas federales trabajan coordinadamente en diferentes puntos de la provincia y zonas limítrofes. Hasta el momento, no se registraron hallazgos ni rastros concretos del agresor ni del niño.

Un caso que expone las fallas del sistema

El femicidio de Luna Giardina y su madre vuelve a poner en evidencia las debilidades estructurales del sistema de protección frente a la violencia de género. La víctima había pedido ayuda, había denunciado y contaba con botón antipánico, pero la respuesta institucional no alcanzó para evitar el crimen.

El caso generó consternación y reclamos de justicia en Córdoba y en redes sociales, donde organizaciones feministas y usuarios multiplicaron el pedido de aparición con vida de Pedro.

Mientras continúa el operativo de búsqueda, la comunidad de Villa Rivera Indarte permanece conmocionada. Los vecinos, que fueron testigos de los primeros movimientos policiales, no salen de su asombro ante un hecho que deja al descubierto una vez más la violencia extrema contra las mujeres.

Quienes tengan información sobre el paradero del niño Pedro Rodríguez Laurta (5 años) o del sospechoso Pablo Laurta, pueden comunicarse de manera inmediata al 911 o a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género del 2° turno.