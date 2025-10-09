Se realizó en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

En el Centro Provincial de Convenciones de Paraná se realizó una capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).

Jovenes de diferentes escuelas de Paraná participan de la capacitación de la Boleta Única de Papel.

Los jovenes se capacitan en la implementación de la Boleta Única de Papel.

En el Centro Provincial de Convenciones de Paraná se realizó una capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), sistema que tendrá su estreno en las elecciones legislativas del domingo 26. Del encuentro participó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, además del ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán.

También participaron el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y el secretario de la Justicia Nacional Electoral, Gustavo Zonis.

Esta iniciativa es impulsada por el Poder Ejecutivo provincial junto a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Su objetivo es brindar un espacio de formación para estudiantes secundarios y universitarios, personas con discapacidad, adultos mayores y público en general sobre el nuevo instrumento de votación que se utilizará en las próximas elecciones nacionales.

La palabra del gobernador Rogelio Frigerio

El gobernador hizo uso de la palabra y manifestó sus satisfacción por la implementación de la Boleta Única de Papel.

"Para ustedes no va a ser algo nuevo, es la única forma de votar que van a conocer de aquí en más. El viejo sitema de votación no permitía un desarollo de la democracia en toda su extensión. Hay que garantizar que la gente vaya a votar y encuentre con facilidad lo que quiere votar. Quiero pedirle un favor a tdos los jvenes, espero que se los transmita a sus padres a sus abuelos en sus casas, ustedes lo van a aprender enseguida y quizás a los más grandes les va a costar un poco. Ayuden a explicarle cómo va a ser de aquí en más cómo vamos a elegir a nuestros representantes", indicó.