Entre Ríos, una de las provincias con menos fondos de Nación en 2025.

Entre Ríos recibió uno de los menores incrementos reales en fondos nacionales en 2025, con un crecimiento del 0,4%, por debajo del promedio nacional del 2,7%.

Entre Ríos fue una de las provincias que menos fondos recibió del Gobierno Nacional en 2025, según un análisis reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) . Aunque hubo un incremento nominal en los recursos enviados, la provincia quedó por debajo del promedio nacional en términos de crecimiento real.

Mientras que el promedio de variación real a nivel nacional fue del 2,7%, Entre Ríos apenas alcanzó un 0,4%, situándose por debajo de otras provincias vecinas, como Santa Fe (0,6%) y Buenos Aires (3,8%).

En cuanto a las transferencias automáticas, Entre Ríos recibió $2.769.293 millones en 2025, lo que representó un aumento nominal del 41,3% respecto al año anterior. Sin embargo, al ajustar por la inflación, el crecimiento real fue de solo 0,4%. En cuanto a las transferencias no automáticas, la provincia percibió $66.703 millones, con una variación nominal del 33,9%, pero un crecimiento real de tan solo el 0,6%.

En total, Entre Ríos recibió $2.835.996 millones, con una variación real global de apenas 0,4%, situándose en niveles similares a los de Santa Cruz (0,4%) y La Pampa (0,2%). A nivel nacional, las provincias que lideraron el crecimiento real de los fondos fueron Salta (4,7%), Buenos Aires (3,8%), Chaco (3,7%), Neuquén (3,2%) y Tucumán (3,3%). En contraste, Santa Fe registró un aumento de solo 0,6% respecto a 2024.

Este análisis muestra que, a pesar del incremento nominal en los fondos, la provincia de Entre Ríos experimentó uno de los menores crecimientos reales de recursos transferidos por Nación.