Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos, una de las provincias con menos fondos de Nación en 2025

Entre Ríos recibió uno de los menores incrementos reales en fondos nacionales en 2025, con un crecimiento del 0,4%, por debajo del promedio nacional del 2,7%.

24 de enero 2026 · 18:10hs
Entre Ríos

Entre Ríos, una de las provincias con menos fondos de Nación en 2025.

Entre Ríos fue una de las provincias que menos fondos recibió del Gobierno Nacional en 2025, según un análisis reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Aunque hubo un incremento nominal en los recursos enviados, la provincia quedó por debajo del promedio nacional en términos de crecimiento real.

Mientras que el promedio de variación real a nivel nacional fue del 2,7%, Entre Ríos apenas alcanzó un 0,4%, situándose por debajo de otras provincias vecinas, como Santa Fe (0,6%) y Buenos Aires (3,8%).

El Carnaval del País entra en su cuarta noche de competencia

Gualeguaychú vive este sábado la cuarta noche del Carnaval del País

diputados dio sancion definitiva a la emergencia en obra publica en entre rios

Diputados dio sanción definitiva a la emergencia en obra pública en Entre Ríos

LEER MÁS: Diputados dio sanción definitiva a la emergencia en obra pública en Entre Ríos

Entre Ríos, entre las provincias con menor crecimiento real de fondos en 2025

Casa de Gobierno de Entre Ríos (1).jpeg

En cuanto a las transferencias automáticas, Entre Ríos recibió $2.769.293 millones en 2025, lo que representó un aumento nominal del 41,3% respecto al año anterior. Sin embargo, al ajustar por la inflación, el crecimiento real fue de solo 0,4%. En cuanto a las transferencias no automáticas, la provincia percibió $66.703 millones, con una variación nominal del 33,9%, pero un crecimiento real de tan solo el 0,6%.

En total, Entre Ríos recibió $2.835.996 millones, con una variación real global de apenas 0,4%, situándose en niveles similares a los de Santa Cruz (0,4%) y La Pampa (0,2%). A nivel nacional, las provincias que lideraron el crecimiento real de los fondos fueron Salta (4,7%), Buenos Aires (3,8%), Chaco (3,7%), Neuquén (3,2%) y Tucumán (3,3%). En contraste, Santa Fe registró un aumento de solo 0,6% respecto a 2024.

Este análisis muestra que, a pesar del incremento nominal en los fondos, la provincia de Entre Ríos experimentó uno de los menores crecimientos reales de recursos transferidos por Nación.

Entre Ríos Nación Fondos
Noticias relacionadas
realizan trabajos de limpieza y conservacion en caminos 

Realizan trabajos de limpieza y conservación en caminos 

El Gobierno provincial oficializó la Ley 11.250, que reemplaza a la histórica normativa de industria y establece un sistema de fiscalización satelital.

Entre Ríos promulgó la Ley de Gestión Ambiental

Entre Ríos promulgó la adhesión a la Ley Olimpia de protección ante violencia digital y podrá ordenar baja de contenidos ante acoso y difusion no consentida 

Entre Ríos promulgó la adhesión a la Ley Olimpia

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Ver comentarios

Lo último

La nogoyense Emilia Mernes lanzó Bota y deslumbra con su estilo único

La nogoyense Emilia Mernes lanzó "Bota" y deslumbra con su estilo único

Colello le pidió al exgobernador Bordet que informe si ordenó colocar las cámaras ocultas

Colello le pidió al exgobernador Bordet que informe si ordenó colocar las cámaras ocultas

Entre Ríos, una de las provincias con menos fondos de Nación en 2025

Entre Ríos, una de las provincias con menos fondos de Nación en 2025

Ultimo Momento
La nogoyense Emilia Mernes lanzó Bota y deslumbra con su estilo único

La nogoyense Emilia Mernes lanzó "Bota" y deslumbra con su estilo único

Colello le pidió al exgobernador Bordet que informe si ordenó colocar las cámaras ocultas

Colello le pidió al exgobernador Bordet que informe si ordenó colocar las cámaras ocultas

Entre Ríos, una de las provincias con menos fondos de Nación en 2025

Entre Ríos, una de las provincias con menos fondos de Nación en 2025

Indec: Argentina alcanzó en 2025 un récord de exportaciones agroindustriales

Indec: Argentina alcanzó en 2025 un récord de exportaciones agroindustriales

La Municipalidad de Paraná finalizó la intervención en un caño de avenida de las Américas

La Municipalidad de Paraná finalizó la intervención en un caño de avenida de las Américas

Policiales
Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Vecinos de la zona rural de Nogoyá reclamaron más seguridad ante ola de robos

Vecinos de la zona rural de Nogoyá reclamaron más seguridad ante ola de robos

Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

Ramírez: un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga

Ramírez: un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Ovación
Montiel le dio la victoria a River Plate ante Barracas Central en el arranque del Torneo Apertura

Montiel le dio la victoria a River Plate ante Barracas Central en el arranque del Torneo Apertura

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Franco Colapinto: Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada

Franco Colapinto: "Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada"

Copa Entre Ríos: se terminan de definir los clasificados a los octavos de final

Copa Entre Ríos: se terminan de definir los clasificados a los octavos de final

Lanús se impuso como visitante sobre San Lorenzo

Lanús se impuso como visitante sobre San Lorenzo

La provincia
Colello le pidió al exgobernador Bordet que informe si ordenó colocar las cámaras ocultas

Colello le pidió al exgobernador Bordet que informe si ordenó colocar las cámaras ocultas

Entre Ríos, una de las provincias con menos fondos de Nación en 2025

Entre Ríos, una de las provincias con menos fondos de Nación en 2025

La Municipalidad de Paraná finalizó la intervención en un caño de avenida de las Américas

La Municipalidad de Paraná finalizó la intervención en un caño de avenida de las Américas

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Dejanos tu comentario