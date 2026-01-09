Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata de la Región Centro.

Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata respecto de Santa Fe y Córdoba. Así la provincia se ubica en la mitad de la media a nivel nacional.

Según un relevamiento nacional de tarifas eléctricas residenciales realizado en diciembre pasado, Entre Ríos se posiciona como la provincia con la tarifa eléctrica más baja de la Región Centro y se ubica en la mitad de la tabla a nivel nacional.

El informe analiza la composición de la factura eléctrica a partir del precio de la energía, el Valor Agregado de Distribución (VAD) y la carga impositiva, y muestra que Entre Ríos presenta un nivel tarifario inferior al promedio nacional en los tres segmentos de usuarios considerados: ingresos altos, medios y bajos. Esta situación consolida un esquema de mayor equilibrio tarifario en comparación con otras jurisdicciones del país.

Asimismo, el relevamiento destaca que Entre Ríos se ubica por debajo de Santa Fe y Córdoba en los tres niveles de ingresos analizados, lo que confirma que la provincia cuenta con la tarifa eléctrica más baja dentro de la Región Centro, con un esquema más accesible para los hogares entrerrianos, se publicó en el portal oficial del gobierno provincial.

En este contexto, el gobernador Rogelio Frigerio anunció en octubre pasado la firma de acuerdos con municipios entrerrianos para reducir las tasas y contribuciones municipales incluidas en la boleta de electricidad, una medida orientada a aliviar el costo energético que afrontan las familias. A partir de estos acuerdos, la contribución municipal pasará del 8,69 al 6 por ciento, mientras que el tope de las tasas municipales se reducirá del 16 al 13 por ciento. Con esta iniciativa, la provincia busca reducir aún más la tarifa eléctrica final que pagan los usuarios.

Frigerio recordó además que, al asumir la gestión provincial, Entre Ríos encabezaba el ranking nacional como la provincia con la electricidad más cara del país. “Cuando asumimos, la provincia era la más cara del país en términos del costo de la boleta de luz”, expresó.

En ese sentido, destacó que, mediante medidas como el congelamiento del VAD, la eliminación de impuestos provinciales, la reducción de la tasa de fiscalización del EPRE del 1,8 al 0,8 por ciento y el aumento de los subsidios a sectores vulnerables y productivos, se logró “pasar de ese triste primer lugar a ubicarnos en la mitad de la tabla nacional”.