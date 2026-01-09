Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata de la Región Centro

Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata respecto de Santa Fe y Córdoba. Así la provincia se ubica en la mitad de la media a nivel nacional.

9 de enero 2026 · 22:03hs
Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata de la Región Centro.

Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata de la Región Centro.

Según un relevamiento nacional de tarifas eléctricas residenciales realizado en diciembre pasado, Entre Ríos se posiciona como la provincia con la tarifa eléctrica más baja de la Región Centro y se ubica en la mitad de la tabla a nivel nacional.

LEER MÁS: El EPRE aprobó el nuevo cuadro tarifario eléctrico para enero de 2026

La energía eléctrica en Entre Ríos

El informe analiza la composición de la factura eléctrica a partir del precio de la energía, el Valor Agregado de Distribución (VAD) y la carga impositiva, y muestra que Entre Ríos presenta un nivel tarifario inferior al promedio nacional en los tres segmentos de usuarios considerados: ingresos altos, medios y bajos. Esta situación consolida un esquema de mayor equilibrio tarifario en comparación con otras jurisdicciones del país.

Entre Ríos registró 133 muertes en siniestros viales durante 2025.

Entre Ríos registró 133 muertes en siniestros viales durante 2025

El mapa de fuego que dio a conocer el SMN y que involucra a Entre Ríos.

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Asimismo, el relevamiento destaca que Entre Ríos se ubica por debajo de Santa Fe y Córdoba en los tres niveles de ingresos analizados, lo que confirma que la provincia cuenta con la tarifa eléctrica más baja dentro de la Región Centro, con un esquema más accesible para los hogares entrerrianos, se publicó en el portal oficial del gobierno provincial.

En este contexto, el gobernador Rogelio Frigerio anunció en octubre pasado la firma de acuerdos con municipios entrerrianos para reducir las tasas y contribuciones municipales incluidas en la boleta de electricidad, una medida orientada a aliviar el costo energético que afrontan las familias. A partir de estos acuerdos, la contribución municipal pasará del 8,69 al 6 por ciento, mientras que el tope de las tasas municipales se reducirá del 16 al 13 por ciento. Con esta iniciativa, la provincia busca reducir aún más la tarifa eléctrica final que pagan los usuarios.

Frigerio recordó además que, al asumir la gestión provincial, Entre Ríos encabezaba el ranking nacional como la provincia con la electricidad más cara del país. “Cuando asumimos, la provincia era la más cara del país en términos del costo de la boleta de luz”, expresó.

En ese sentido, destacó que, mediante medidas como el congelamiento del VAD, la eliminación de impuestos provinciales, la reducción de la tasa de fiscalización del EPRE del 1,8 al 0,8 por ciento y el aumento de los subsidios a sectores vulnerables y productivos, se logró “pasar de ese triste primer lugar a ubicarnos en la mitad de la tabla nacional”.

Entre Ríos energía eléctrica Región Centro Santa Fe Córdoba
Noticias relacionadas
El túnel se consolidó como infraestructura clave para la conectividad y el turismo de la región.

El cruce de vehículos por el Túnel Subfluvial alcanzó un récord histórico en 2025

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná.

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Matías Colaprete, falleció por la picadura de una abeja.

Se promulgó la Ley Matías Colaprete en Entre Ríos

Emitieron alerta naranja por lluvias y tormentas para un sector de Entre Ríos.

Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

Ver comentarios

Lo último

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Rogelio Frigerio destacó la importancia para Entre Ríos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Rogelio Frigerio destacó la importancia para Entre Ríos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata de la Región Centro

Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata de la Región Centro

Ultimo Momento
Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Rogelio Frigerio destacó la importancia para Entre Ríos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Rogelio Frigerio destacó la importancia para Entre Ríos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata de la Región Centro

Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata de la Región Centro

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

Subió la venta de materiales de construcción en 2025

Subió la venta de materiales de construcción en 2025

Policiales
Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Me mataron en vida: el doloroso testimonio de la madre de Facundo Bracamonte

"Me mataron en vida": el doloroso testimonio de la madre de Facundo Bracamonte

Piden Justicia para Katherine Alva y Facundo Braccamonte

Piden Justicia para Katherine Alva y Facundo Braccamonte

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Ovación
Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

La Liga Profesional lanzó su rediseño institucional con la silueta del hincha como símbolo

La Liga Profesional lanzó su rediseño institucional con la silueta del hincha como símbolo

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

La provincia
Rogelio Frigerio destacó la importancia para Entre Ríos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Rogelio Frigerio destacó la importancia para Entre Ríos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata de la Región Centro

Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata de la Región Centro

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Ingreso de mascotas: el Municipio precisó los sectores habilitados en el Thompson

Ingreso de mascotas: el Municipio precisó los sectores habilitados en el Thompson

Interpelan a la Bicameral de Derechos Humanos por la situación del Registro Único de la Verdad

Interpelan a la Bicameral de Derechos Humanos por la situación del Registro Único de la Verdad

Dejanos tu comentario