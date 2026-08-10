Entre Ríos: soja, maíz y trigo concentraron más del 90% del área agrícola en 27 campañas.

En 27 campañas, soja, maíz y trigo consolidaron su protagonismo y concentraron más del 90% de la superficie agrícola de Entre Ríos.

La agricultura de Entre Ríos atravesó una profunda transformación en los últimos 27 años, con cambios marcados en la superficie destinada a cada cultivo , en los volúmenes producidos y también en el peso relativo que cada producción fue adquiriendo dentro del mapa agrícola provincial.

Los datos históricos de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, desde la campaña 1999/00 hasta la 2025/26, permiten observar una importante expansión del área agrícola y una concentración cada vez mayor en soja, maíz y trigo, que en conjunto concentraron más del 90% de la superficie registrada durante el período.

Soja, maíz y trigo concentran más del 90% de la agricultura entrerriana

En las 27 campañas analizadas, la superficie acumulada de todos los cultivos registrados alcanzó 78.358.031 hectáreas. De ese total, 75.790.600 hectáreas fueron cosechadas, mientras que 2.473.431 hectáreas quedaron sin cosechar. La producción acumulada llegó a 223.046.800 toneladas. La diferencia entre el comienzo y el final de la serie es contundente: en 1999/00 se registraron 1.036.800 hectáreas y una producción de 2.039.836 toneladas, mientras que en 2025/26 el área llegó a 3.876.600 hectáreas y la producción a 12.388.465 toneladas.

La mayor superficie agrícola de toda la serie corresponde a la campaña 2023/24, con 4.064.950 hectáreas. En ese ciclo también se alcanzó el máximo de producción del período, con 14.707.710 toneladas. Detrás quedaron 2021/22, con 3.879.400 hectáreas, y 2025/26, con 3.876.600 hectáreas. En materia productiva, 2018/19 aparece como otro de los ciclos destacados, con 13.285.865 toneladas, mientras que 2016/17 llegó a 12.216.075 toneladas.

La soja fue, por lejos, el cultivo de mayor protagonismo durante el período. Al considerar conjuntamente las categorías soja, soja de primera y soja de segunda utilizadas en la planilla, el cultivo acumuló 51.312.714 hectáreas, el 65,5% de toda la superficie registrada. En producción reunió 111.218.796 toneladas, equivalentes al 49,9% del total. La magnitud de ese predominio queda todavía más clara al comparar los extremos de la serie: las 369.800 hectáreas de soja de 1999/00 se transformaron en 2.439.000 hectáreas en 2025/26, un crecimiento de aproximadamente 559%.

El máximo histórico de superficie sojera se alcanzó en 2014/15, con 2.716.500 hectáreas, y también fue esa la campaña de mayor producción, con 7.195.730 toneladas. A partir de allí, el área presentó oscilaciones, aunque la soja continuó siendo el cultivo dominante en la estructura agrícola provincial y llegó a representar el 62,9% de toda la superficie registrada en 2025/26.

El maíz ocupa el segundo lugar en el acumulado histórico. Sumando maíz, maíz de primera, maíz de segunda y maíz tardío, la superficie alcanzó 11.778.114 hectáreas y la producción llegó a 60.740.985 toneladas. El cultivo representa el 15% del área total de las 27 campañas, pero su participación sobre la producción asciende al 27,2%, una diferencia que refleja el importante volumen producido por hectárea en comparación con otros cultivos.

El crecimiento del maíz también resulta significativo. En 1999/00 ocupaba 224.500 hectáreas, mientras que en 2025/26 llegó a 532.850. Sin embargo, el máximo de toda la serie se produjo en 2023/24, cuando las distintas modalidades de maíz alcanzaron 1.035.650 hectáreas y una producción récord de 6.489.685 toneladas. Ese ciclo fue, precisamente, el de mayor superficie y producción de maíz de las 27 campañas analizadas.

El trigo completa el podio de los cultivos con mayor presencia. En toda la serie acumuló 9.727.801 hectáreas y 28.469.549 toneladas. Su participación representa el 12,4% de la superficie y el 12,8% de la producción total. A diferencia de otros cultivos, el trigo llega al final del período en su mejor momento histórico: en 2025/26 alcanzó 729.900 hectáreas y 2.893.020 toneladas, los máximos de toda la serie. En comparación con las 306.100 hectáreas de 1999/00, el área triguera aumentó cerca de un 138%.

La importancia conjunta de soja, maíz y trigo permite dimensionar la concentración de la agricultura entrerriana. Los tres cultivos reúnen 72.818.629 hectáreas acumuladas, el 92,9% de toda la superficie registrada en las 27 campañas. En producción concentran 200.429.330 toneladas, cerca del 89,9% del total. Y en la campaña 2025/26 su protagonismo es todavía mayor: entre soja, maíz y trigo reúnen el 95,5% de toda el área consignada en la planilla.

El cuarto cultivo por superficie acumulada es el sorgo, con 2.472.787 hectáreas y 8.442.585 toneladas. Su participación histórica es mucho menor, con el 3,2% de la superficie y el 3,8% de la producción, pero tuvo un momento de fuerte expansión. El máximo se registró en 2011/12, cuando alcanzó 192.097 hectáreas y 792.838 toneladas. En el comienzo de la serie apenas ocupaba 6.000 hectáreas, mientras que en 2025/26 llegó a 55.000.

El arroz ocupa el quinto lugar en superficie acumulada, con 1.763.899 hectáreas, aunque su participación en la producción es relativamente mayor debido a sus rendimientos: sumó 12.331.609 toneladas y representa el 2,3% del área, pero el 5,5% de la producción total. Su mejor campaña fue 2010/11, con 99.608 hectáreas y 712.217 toneladas. En 1999/00 había comenzado con 15.700 hectáreas y 96.320 toneladas, mientras que en 2025/26 alcanzó 54.850 hectáreas y 442.295 toneladas.

Más atrás aparecen girasol, lino, colza y brassicáceas. El girasol acumuló 656.251 hectáreas y 1.110.850 toneladas. Su mayor superficie fue de 72.695 hectáreas en 2007/08, campaña en la que también alcanzó su máximo de producción, con 139.499 toneladas. Sin embargo, el área fue perdiendo peso: de las 69.000 hectáreas de 1999/00 pasó a 25.800 en 2025/26, una reducción cercana al 63%.

El lino muestra una retracción todavía más marcada. En el comienzo de la serie ocupaba 45.600 hectáreas y esa fue también su mayor superficie histórica. Para 2025/26 la planilla registra 8.000 hectáreas, una caída superior al 82%. En las 27 campañas acumuló 416.315 hectáreas y 427.788 toneladas. Su máximo productivo se produjo en 2009/10, con 48.771 toneladas.

La colza tuvo una presencia mucho menor y acumuló 132.900 hectáreas y 159.199 toneladas. Su mayor superficie fue de 34.700 hectáreas en 2012/13, mientras que su mayor producción se registró en 2023/24, con 30.535 toneladas. En 2025/26 no registra superficie en la planilla. Las brassicáceas, por su parte, aparecen fundamentalmente en los últimos ciclos y acumulan 97.250 hectáreas y 145.465 toneladas, con su máximo tanto de superficie como de producción en 2025/26: 31.200 hectáreas y 48.620 toneladas.

Si se observa la superficie no cosechada, el comportamiento también presenta diferencias importantes entre producciones. Sobre el total de las 78,36 millones de hectáreas registradas, 2,47 millones quedaron sin cosechar. La soja tuvo 941.953 hectáreas no cosechadas, el mayor volumen absoluto de toda la serie, aunque sobre su enorme superficie acumulada representa alrededor del 1,8%. El maíz registró 855.478 hectáreas no cosechadas, mientras que el sorgo alcanzó 494.026. En términos relativos, el sorgo es el que presenta la mayor proporción de superficie no cosechada entre los principales cultivos, con aproximadamente una quinta parte de su área acumulada.

En el caso de la soja, de las 51.312.714 hectáreas acumuladas, 50.371.841 fueron cosechadas. Para el maíz fueron 10.840.400 sobre 11.778.114 hectáreas, mientras que el trigo cosechó 9.589.755 de las 9.727.801 hectáreas registradas. El arroz, por su parte, presenta una de las tasas históricas de cosecha más altas, con 1.740.879 hectáreas cosechadas sobre 1.763.899 implantadas.

La campaña 2025/26 muestra con claridad cómo quedó conformada la estructura agrícola al final del período. Sobre 3.876.600 hectáreas, la soja ocupa 2.439.000, el trigo 729.900 y el maíz 532.850. Les siguen el arroz, con 54.850 hectáreas; el sorgo, con 55.000; el girasol, con 25.800; las brassicáceas, con 31.200; y el lino, con 8.000. La colza no registra superficie en este último ciclo.

En términos productivos, la campaña 2025/26 también queda dominada por los tres cultivos principales. La soja aportó 5.391.350 toneladas, el maíz 3.445.925 y el trigo 2.893.020. Entre los tres sumaron 11.730.295 toneladas, el 94,7% de las 12.388.465 toneladas registradas para todos los cultivos en esa campaña. El arroz aportó 442.295 toneladas y el sorgo 170.700, mientras que el resto de los cultivos tuvo una participación mucho menor.

La evolución de estos 27 ciclos muestra, de esta manera, una expansión muy fuerte del área agrícola entrerriana y una transformación en el peso relativo de las producciones. La soja pasó de ser un cultivo de 369.800 hectáreas al comienzo de la serie a superar los 2,4 millones en la campaña actual; el maíz más que duplicó su superficie inicial y alcanzó su récord en 2023/24; y el trigo llegó en 2025/26 a la mayor superficie y producción de todo el registro. En sentido contrario, girasol y lino redujeron considerablemente su presencia, mientras que arroz y sorgo mantuvieron una participación menor, aunque con campañas de fuerte protagonismo.

Los números de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos dejan así una fotografía de largo plazo: en poco más de un cuarto de siglo, la superficie registrada pasó de poco más de un millón de hectáreas a casi 3,9 millones y la producción anual se multiplicó varias veces. El dato que atraviesa toda la serie es la creciente centralidad de soja, maíz y trigo, tres cultivos que, considerados en conjunto, terminaron concentrando prácticamente toda la superficie agrícola entrerriana registrada en la campaña 2025/26.