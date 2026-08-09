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Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

El martes 11 se llevará adelante la apertura de sobres de las licitaciones privadas Nº 25 y 26 destinadas a la compra de materiales para caminos rurales.

9 de agosto 2026 · 18:32hs
Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

El gobierno provincial dará continuidad a la segunda etapa de transporte y distribución de brosa y ripio en trazas de uso social y productivo de la provincia. El objetivo apunta a garantizar una mejor transitabildiad a vecinos y productores.

Este martes 11 de agosto se llevará adelante en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), la apertura de sobres correspondiente a las licitaciones privadas Nº 25 y 26 destinadas a la compra de materiales que serán distribuidos en tramos parciales de caminos rurales.

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La distribución está prevista para las regiones 3 y 5 que abarcan zonas rurales de las localidades de Cerrito, Paraná, Seguí, Alcaraz y Gualeguaychú; así como los departamentos Uruguay e Islas del Ibicuy.

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Para la primera región mencionada serán destinados 12.223 m3 de brosa y 7.366 m3 de ripio. Los trabajos de distribución de los materiales y su compactación, serán supervisados por los inspectores de la Dirección de Conservación.

Los tramos a intervenir

-Cerrito, el ripio Güemes. Tramo RPNº 8 - La Paulina (4370 m3 de Brosa - 1942 m3 de Ripio).

-Paraná, camino Pless. Tramo RNNº 12- Oro Verde (2175 m3 de Brosa).

-Seguí, camino de La Tambera. Tramo: RPNº 32/Puente Castillo (5678 m3 - 1914 m3 de Brosa).

-Alcaraz, en la zona de Bovril - Bertozzi. Tramo RNNº 12/Bovril (3510 m3 de Ripio).

Para la Región 5 serán destinados 4.501 m3 de brosa y 10.836 m3 de ripio para las siguientes zonas rurales:

-Departamento Uruguay: RPNº 42. Tramo RPNº 39 - Colonia Elia (1139 m3 Brosa -1866 m3 de Ripio).

-Departamento Gualeguaychú: RPNº 17. Tramo: RPNº 17- Costa Uruguay Sur (3362m3 de Brosa -1619 m3 de Ripio).

-Departamento Islas del Ibicuy: Acceso a Villa Paranacito. Tramo Polo Industrial - Villa Paranacito (7351 m3 de Ripio).

Caminos rurales Transporte
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