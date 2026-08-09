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El Quini 6 repartió millones de pesos y miles de dólares en un sorteo especial

Hubo un ganador en La Segunda del Quini 6, mientras que en el Siempre Sale, 44 apostadores acertaron 5 aciertos, siendo uno de Entre Ríos.

9 de agosto 2026 · 21:45hs
El Quini 6 repartió millones de pesos y miles de dólares en un sorteo especial.

El Quini 6 repartió millones de pesos y miles de dólares en un sorteo especial.

El Quini 6 tuvo este domingo otro sorteo súper millonario, donde hubo un ganador en La Segunda y también en el especial del Siempre Sale, con 3 millones de dólares teniendo en cuenta el aniversario del juego por excelencia en la Argentina. Aquí hubo 44 apostadores con cinco aciertos, siendo uno de Entre Ríos.

Los números del Quini 6

En el sorteo Tradicional, los números favorecidos fueron: 06 - 09 - 10 - 18 - 22 - 31. No hubo ganadores, por lo que $7.064.308.818 pasaron para el próximo sorteo.

El Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord cercano a los 20.000 millones de pesosi 6.

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Un apostador acertó los seis números del Siempre Sale en el Quini 6. 

Quini 6: un apostador acertó los seis números del Siempre Sale

En lo que respecta a La Segunda del Quini 6, las bolillas que salieron fueron: 11 - 13 - 23 - 25 - 26 - 30. Aquí hubo un solo ganador que confeccionó su boleta en la localidad de La Criollla en Santa Fe, llevándose $4.350.196.620.

En La Revancha, los números que salieron resultaron: 01 - 03 - 18 - 23 - 24 - 31. El pozo de $2.919.532.810 quedó vacante y pasó para el sorteo del miércoles.

Por último, en el Siempre Sale, las bolillas sorteadas fueron: 01 - 09 - 16 - 18 - 30 - 40. Aquí bubo 44 apostadores que acertaron 5 aciertos, llevándose cada uno 68.181,82 dólares cada uno, siendo uno de la provincia de Entre Ríos.

Para el próximo sorteo, el pozo estimado es de 12.500 millones de pesos, según informó la Lotería de Santa Fe.

Quini 6 Entre Ríos Sorteo
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