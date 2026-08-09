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En Entre Ríos, el RINI impulsa inversiones por más de 261 millones de dólares

El Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) ya alcanzó 156 empresas inscriptas, y compromisos para generar 2.560 puestos de trabajo en Entre Ríos.

9 de agosto 2026 · 13:58hs
En Entre Ríos

En Entre Ríos, el RINI impulsa inversiones por más de 261 millones de dólares.

El Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) ya alcanzó 156 empresas inscriptas, y compromisos para generar 2.560 puestos de trabajo en Entre Ríos. La iniciativa se consolida como una herramienta estratégica para promover el crecimiento productivo, facilitar la radicación de empresas y generar empleo privado en la provincia.

Su inserción en el sector privado exhibe un crecimiento medible mensualmente. Por caso, a julio de 2026, los proyectos presentados comprometían inversiones por 241.192.482 dólares; y ya en agosto la marca creció hasta 261.785.340 dólares. En el segmento empleo el comportamiento es similar: la creación prevista en julio fue de 2.500 y este mes aumentó a 2560. Paraná, Diamante y Gualeguaychú lideran en cantidad de iniciativas; y los departamentos que aglutinan los mayores montos de inversión son Paraná, Diamante y Uruguay.

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Al respecto, el gobernador Rogelio Frigerio remarcó el valor del desarrollo industrial y la visión estratégica del gobierno de actuar como un aliado del sector privado. "Estoy convencido que sin industria no hay nación. El impuesto más caro que se paga es la inversión que no se hace. Por eso decidimos bajarlos y convertirlos en cero para nuevas inversiones, que incorporen tecnología y, lo más importante para nosotros, empleo en el sector privado", afirmó el mandatario.

Frigerio inauguró la ampliación de Itasa, que invirtió 3 millones de dólares con beneficios del RINI.

Frigerio inauguró la ampliación de Itasa, que invirtió 3 millones de dólares con beneficios del RINI.

Economía real

El mandatario también subrayó el rol transformador del Estado en la economía real. "El Estado está para acompañar a los que se animan a invertir en la Argentina. Nunca más puede ser una valla o un escollo para el desarrollo, tiene que ser un facilitador en todos los órdenes: impositivo, energético, de infraestructura y desregulación", remarcó. A su vez, destacó la rápida consolidación del marco de incentivos, señalando que al firmar el primer RINI "dimos paso a un proceso que ya lleva 156 empresas adheridas, cerca de 400.000 millones de pesos comprometidos de inversión y cerca de 3.000 nuevos puestos de trabajo".

Se precisó que el 78% de los proyectos corresponde a ampliaciones de empresas existentes y el 22% a nuevos emprendimientos. El sector industrial encabeza tanto el volumen de inversiones como la generación de puestos de trabajo.

Desde el gobierno entrerriano se pone en valor la confianza del sector privado en la herramienta. Los empresarios entrerrianos entendieron los beneficios del régimen y eligieron invertir. La acción genera un efecto multiplicador y hace que cada vez más empresas elijan Entre Ríos para ampliar su producción.

Entre los proyectos aprobados durante 2025, ya se ejecutó el 70% de las inversiones previstas. Muchas de las iniciativas se encuentran operativas y continúan incorporando líneas de producción y ampliaciones. El régimen ofrece exenciones de hasta el 100% en Ingresos Brutos, Sellos, Automotor e Inmobiliario, además de reintegros energéticos y acceso a financiamiento mediante Fogaer.

Las inversiones incluyen ampliaciones industriales, infraestructura, maquinaria, tecnología, sistemas informáticos, logística, energías renovables y renovación de flotas, entre otras. La incorporación de nuevos rubros per

mitió sumar proyectos vinculados con fibra óptica, servicios logísticos y salud.

En Entre Ríos, el RINI impulsa inversiones por más de 261 millones de dólares.

En Entre Ríos, el RINI impulsa inversiones por más de 261 millones de dólares.

Itasa, la primera empresa adherida al RINI

La firma Itasa, que se dedica a la fundición de acero en Paraná, fue la primera empresa de la provincia en adherir al RINI. La resolución de adhesión fue entregada el 10 de junio de 2025 y el pasado viernes inauguró las obras de ampliación y modernización tecnológica ejecutadas a partir de dicha inversión. La misma se concreta en el marco del 40° aniversario de la empresa, que el próximo 21 de septiembre cumplirá 41 años.

Con una inversión de 3 millones de dólares, la firma metalúrgica incorporó el novedoso Sistema No-Bake para la producción de piezas especiales de acero al carbono, inoxidables, dúplex y superdúplex. El nuevo equipamiento tecnológico permitirá potenciar la capacidad productiva de la firma en el mercado nacional y latinoamericano, además de abastecer proyectos estratégicos como Vaca Muerta, emprendimientos mineros cordilleranos y negocios en el mercado estadounidense en materia de energía nuclear y Oil & Gas.

Entre Ríos RINI inversiones
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