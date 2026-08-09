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Entre Ríos segunda entre las provincias con mayor transparencia presupuestaria

Con 9,75 puntos sobre 10, la provincia de Entre Ríos alcanzó el segundo lugar a nivel nacional, detrás de Córdoba, que obtuvo 9,90 puntos

9 de agosto 2026 · 11:21hs
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Con 9,75 puntos sobre 10, la provincia de Entre Ríos alcanzó el segundo lugar a nivel nacional, detrás de Córdoba, que obtuvo 9,90 puntos

Entre Ríos se ubicó entre las provincias con mejor desempeño del país en materia de transparencia presupuestaria, de acuerdo con la edición 2024 del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Con 9,75 puntos sobre 10, la provincia alcanzó el segundo lugar a nivel nacional, detrás de Córdoba, que obtuvo 9,90 puntos. El podio se completó con Santa Fe, con 9,70 puntos. El resultado entrerriano se ubicó además casi dos puntos por encima del promedio nacional, que fue de 7,8 puntos.

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El ITPP evalúa la cantidad, el nivel de detalle y el grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que los gobiernos provinciales ponen a disposición de la ciudadanía a través de sus sitios web oficiales. La medición contempla cuatro bloques: presupuesto; ejecución y rendición de cuentas; recursos; y divulgación.

El resultado destaca el lugar alcanzado por Entre Ríos dentro del conjunto de las 24 jurisdicciones y refleja el nivel de disponibilidad y accesibilidad de la información vinculada con los recursos y el uso de los fondos públicos.

Desde CIPPEC señalaron que la transparencia fiscal es un componente fundamental para garantizar el acceso ciudadano a la información pública y fortalecer los procesos de rendición de cuentas. En ese sentido, el organismo destaca que transparentar las cuentas públicas permite a la ciudadanía y a los distintos poderes del Estado evaluar las políticas implementadas con los recursos públicos.

Entre las cinco mejores del país

El ranking de la edición 2024 ubicó a Entre Ríos segunda a nivel nacional, seguida por Santa Fe, Tierra del Fuego y Neuquén. Con su puntaje de 9,75, la provincia se posicionó además como una de las jurisdicciones con mayor nivel de transparencia presupuestaria del país, superando ampliamente la media nacional.

El informe de Cippec destaca que, durante los últimos años, la transparencia presupuestaria mejoró en las provincias argentinas, con una reducción de las diferencias entre jurisdicciones y un mayor acceso a la información fiscal.

Entre Ríos provincias transparencia
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