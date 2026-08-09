Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha para recuperar la memoria del territorio

Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que busca visibilizar sus derechos, culturas y saberes

Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha destinada a reconocer la diversidad cultural de los pueblos originarios, visibilizar sus derechos y poner en valor los conocimientos que fueron transmitidos de generación en generación.

La fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994, mediante la Resolución 49/214, y recuerda la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, realizada en Ginebra entre el 9 y el 13 de agosto de 1982. Desde entonces, la jornada se convirtió en una oportunidad para reflexionar sobre la situación de las comunidades indígenas y sobre la necesidad de preservar sus culturas, lenguas, territorios y formas de vida.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: una historia que también vive en los paisajes de Entre Ríos

En la actualidad, se estima que existen alrededor de 476 millones de personas indígenas en más de 90 países, lo que representa cerca del 6% de la población mundial. A pesar de su presencia histórica y de sus aportes culturales y ambientales, las comunidades indígenas continúan enfrentando situaciones de desigualdad, pobreza y dificultades en el acceso a derechos fundamentales como la educación y la salud.

La historia de los pueblos originarios también está profundamente vinculada con el ambiente. Los territorios que hoy son reconocidos como áreas naturales protegidas, reservas, humedales o espacios de conservación fueron, mucho antes de recibir esas denominaciones, lugares habitados y recorridos por distintas comunidades.

En la región que hoy comprende Entre Ríos, pueblos como los chaná, charrúa y guaraní construyeron durante generaciones un conocimiento profundo de los ríos, los montes, los humedales y los pastizales. Su relación con la naturaleza estaba atravesada por la observación de los ciclos del ambiente y por el aprovechamiento de sus recursos para la alimentación, la vivienda y la vida cotidiana.

Cultura y diversidad

Esos conocimientos constituyen también una forma de patrimonio cultural. Observar una planta, reconocer los movimientos del río, interpretar los cambios del clima o comprender los ciclos de los animales eran saberes necesarios para habitar el territorio y que hoy pueden dialogar con las actuales políticas de conservación y cuidado ambiental.

En ese sentido, las áreas naturales protegidas no solo permiten preservar especies, paisajes y ecosistemas. También pueden ser entendidas como espacios donde permanece parte de la memoria de quienes habitaron estos territorios mucho antes de la conformación de las ciudades y de las fronteras actuales.

El pensamiento del filósofo y antropólogo argentino Rodolfo Kusch aporta otra mirada para comprender ese vínculo. Su obra planteó una relación profunda entre las personas y el territorio, alejándose de la idea de que la naturaleza es simplemente un escenario sobre el cual transcurre la vida. Desde esa perspectiva, la tierra también forma parte de la identidad y de la manera en que una comunidad comprende su existencia.

La historia reciente de las Naciones Unidas también estuvo marcada por distintos avances en materia de derechos indígenas. Entre ellos se encuentra la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en 2007, y la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, realizada en Nueva York en 2014. Más recientemente, el período 2022-2032 fue proclamado como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, con el objetivo de promover su preservación, revitalización y transmisión.

Conservar la naturaleza también puede significar preservar la memoria del territorio. Y reconocer los saberes ancestrales permite mirar esos espacios con otra perspectiva: no como lugares vacíos que esperan ser descubiertos, sino como territorios que tienen una historia y que fueron habitados, cuidados y comprendidos por generaciones antes de nosotros.