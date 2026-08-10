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SMN: inicia una semana de bajas temperaturas y cielo nublado

Este lunes las temperaturas mínimas se ubicarán en 4 y los 14 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada, con vientos del sudeste, según el pronóstico extendido del SMN

10 de agosto 2026 · 07:10hs
Este lunes las temperaturas mínimas se ubicarán en 4 y los 14 grados. El  cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Este lunes las temperaturas mínimas se ubicarán en 4 y los 14 grados. El  cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada, con vientos del sudeste, según el pronóstico extendido del SMN 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una semana fría y con nubosidad variable.

Para este lunes las temperaturas mínimas se ubicarán en 4 grados de mínima y 14 de máxima. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sudeste rotando al sector este.

El SMN renovó el alerta naranja por tormentas y vientos para este jueves.

El SMN renovó el alerta naranja por tormentas y vientos para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos este miercoles y jueves.

SMN emite nuevo alerta amarillo por tormentas intensas

El martes se esperan temperaturas de entre 5 y 12 grados con cielos mayormente nublados durante todo el día y nublado durante la noche. Los vientos soplarán del sector este en el orden de los 42 a 50 kilómetros por la hora.

Para el miércoles se esperan temperaturas de entre 6 y 11 grados con cielo mayormente nublado durante la mañana y lluvias aisladas durante la tarde. Los vientos soplarán del sector este rotando al sudeste.

El jueves el cielo estará mayormente nublado durante todo el día con temperaturas que irán de los 10 a los 11 grados y viento soplando desde el sector sur.

El viernes se esperan temperaturas de entre 10 y 14 grados con cielo nublado durante todo el día y vientos soplando del sector este.

Para el sábado las temperaturas promedio se ubicarán entre los 10 y los 14 grados, con cielo nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde. Los vientos predominarán del sector este.

Para el domingo las temperaturas promedio se ubicará entre los 13 y los 19 grados con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos soplando el sector este rotando al sector sur.

SMN bajas temperaturas nublado Pronóstico extendido
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Alerta naranja por tormentas en el sur de Entre Ríos y aviso amarillo para el resto de la provincia.

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El pronóstico extendido del SMN indica tormentas aisladas durante todo el día y tormentas fuertes por la noche. El sábado persiste el alerta amartillo. 

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