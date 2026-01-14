River rechazó una oferta de 12 millones de dólares por Facundo Colidio

Desde Brasil hicieron una tentadora propuesta por el delantero de River, suplente en el cierre del año pasado pero clave en el proyecto 2026 de Gallardo.

Mientras todos los focos apuntan a los refuerzos, principalmente a la incesante –pero por ahora esquiva– búsqueda de un mediapunta o extremo, el miércoles en Montevideo trajo una noticia que desconcertó a propios y extraños: desde Brasil ofertaron 12 millones de dólares por Facundo Colidio. La respuesta de River también inesperada: rechazada.

Si bien no trascendió el nombre del club que presentó semejante propuesta en las oficinas del Millonario, a esta altura ya no sorprende si se tiene en cuenta la capacidad económica que manejan los principales equipos del país vecino, que siguen nutriendo al Brasileirao con figuras de todo el mundo.

La novedad pasa por la decisión de River de desistir del ofrecimiento por Colidio, un futbolista que perdió terreno durante su irregular 2025 (terminó siendo suplente), pero que Marcelo Gallardo está decidido a recuperar y proyecta como una pieza clave dentro de su proyecto futbolístico para este incipiente año.

¿Por qué River rechazó la oferta?

La negativa fue por varios los motivos. Por un lado, la falta de incorporaciones en ese sector del ataque, una búsqueda que viene siendo compleja en el mercado. Por otro, la valoración interna que hace el cuerpo técnico: el entrenador lo considera parte fundamental de su estructura futbolística. Y además, un dato no menor: el ex-Boca renovó su contrato hace pocos meses, tiene vínculo hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión fijada en 100 millones de dólares.

Puertas adentro entienden que vender ahora a Colidio implicaría desarmar una estructura ofensiva que todavía no terminó de consolidarse y que necesita continuidad para explotar su mejor versión. Gallardo confía en que, con una pretemporada completa y un contexto más favorable, pueda recuperar la confianza y el nivel que lo llevó a ser determinante en ciclos anteriores. Por eso, más allá del impacto económico que suponía la oferta, en Núñez priorizan lo deportivo y apuestan a que 2026 sea el año de la reivindicación del atacante de 26 años.