Uno Entre Rios | Ovación | River

River rechazó una oferta de 12 millones de dólares por Facundo Colidio

Desde Brasil hicieron una tentadora propuesta por el delantero de River, suplente en el cierre del año pasado pero clave en el proyecto 2026 de Gallardo.

14 de enero 2026 · 18:12hs
En River no quieren desarticular su estructura ofensiva.

En River no quieren desarticular su estructura ofensiva.

Mientras todos los focos apuntan a los refuerzos, principalmente a la incesante –pero por ahora esquiva– búsqueda de un mediapunta o extremo, el miércoles en Montevideo trajo una noticia que desconcertó a propios y extraños: desde Brasil ofertaron 12 millones de dólares por Facundo Colidio. La respuesta de River también inesperada: rechazada.

Si bien no trascendió el nombre del club que presentó semejante propuesta en las oficinas del Millonario, a esta altura ya no sorprende si se tiene en cuenta la capacidad económica que manejan los principales equipos del país vecino, que siguen nutriendo al Brasileirao con figuras de todo el mundo.

River ganó en Montevideo.

River Plate le ganó a Millonarios de Colombia en el primer amistoso de la temporada

River jugará este domingo por la noche en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo.

River pone en marcha su 2026 en Montevideo

La novedad pasa por la decisión de River de desistir del ofrecimiento por Colidio, un futbolista que perdió terreno durante su irregular 2025 (terminó siendo suplente), pero que Marcelo Gallardo está decidido a recuperar y proyecta como una pieza clave dentro de su proyecto futbolístico para este incipiente año.

¿Por qué River rechazó la oferta?

La negativa fue por varios los motivos. Por un lado, la falta de incorporaciones en ese sector del ataque, una búsqueda que viene siendo compleja en el mercado. Por otro, la valoración interna que hace el cuerpo técnico: el entrenador lo considera parte fundamental de su estructura futbolística. Y además, un dato no menor: el ex-Boca renovó su contrato hace pocos meses, tiene vínculo hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión fijada en 100 millones de dólares.

Puertas adentro entienden que vender ahora a Colidio implicaría desarmar una estructura ofensiva que todavía no terminó de consolidarse y que necesita continuidad para explotar su mejor versión. Gallardo confía en que, con una pretemporada completa y un contexto más favorable, pueda recuperar la confianza y el nivel que lo llevó a ser determinante en ciclos anteriores. Por eso, más allá del impacto económico que suponía la oferta, en Núñez priorizan lo deportivo y apuestan a que 2026 sea el año de la reivindicación del atacante de 26 años.

River Facundo Colidio Brasil dólares
Noticias relacionadas
Máxima Duportal estuvo en UNO hablando de su gran presente.

Máxima Duportal, presente y mejor futuro en el deporte

River quiere a la joya de las canteras del Fortín.

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

Sebastián Villa manifestó su deseo de continuar su carrera en Núñez.

Sebastián Villa sobre River: "Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo"

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia en la coronación de la Copa Argentina.

Hinchas y socios de River repudian la posible contratación de Sebastián Villa

Ver comentarios

Lo último

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Ultimo Momento
Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Subsidios: se postergó hasta febrero la implementación del nuevo esquema al gas y la electricidad

Subsidios: se postergó hasta febrero la implementación del nuevo esquema al gas y la electricidad

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Policiales
San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

Ovación
Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Luciano Benavides se puso nuevamente en carrera

Luciano Benavides se puso nuevamente en carrera

Gimnasia de Concepción del Uruguay presentó su entrenador para el Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay presentó su entrenador para el Torneo Federal A

La provincia
Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Verano, alcohol y conflictos: ¿El calor los pone violentos?

Verano, alcohol y conflictos: ¿El calor los pone violentos?

El precio de la papa en la mira y el auge de nuevas verdulerías por la crisis

El precio de la papa en la mira y el auge de nuevas verdulerías por la crisis

Paraná: sigue la vacunación contra el sarampión en barrios

Paraná: sigue la vacunación contra el sarampión en barrios

Colón sostiene la ocupación de enero con playas en óptimas condiciones

Colón sostiene la ocupación de enero con playas en óptimas condiciones

Dejanos tu comentario