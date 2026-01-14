Uno Entre Rios | El País | subsidios

Subsidios: se postergó hasta febrero la implementación del nuevo esquema al gas y la electricidad

Este miércoles se informó que la implementación del nuevo esquema de subsidios para el gas, la electricidad y las garrafas se postergó para febrero.

14 de enero 2026 · 18:35hs
La implementación del nuevo esquema de subsidios para el gas

La implementación del nuevo esquema de subsidios para el gas, la electricidad y las garrafas se postergó para febrero.

La implementación del nuevo esquema de subsidios para el gas, la electricidad y las garrafas se postergó para febrero. Según dijeron fuentes oficiales al diario La Nación, todavía es necesario que se publique un decreto reglamentario y luego la Secretaría de Energía dará a conocer los nuevos precios de gas y de generación eléctrica. Todo esto haría demorar su implementación para el próximo mes.

LEER MÁS: Subsidios energéticos: la información clave para usuarios

La postergación del nuevo esquema de subsidios

La decisión se toma en un contexto de desaceleración inflacionaria —el martes se conoció que 2025 registró el índice de precios más bajo de los últimos ocho años—, aunque con una aceleración puntual en diciembre pasado.

Rige el nuevo esquema de subsidios a las tarifas eléctrica y de gas. Cómo gestionar la inscripción al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF)

Subsidios energéticos: la información clave para usuarios

El 2025 se posiciona como el tercer año más caluroso de la historia

El 2025 se posiciona como el tercer año más caluroso de la historia

Según fuentes oficiales, la postergación de los aumentos no responde a ese escenario macroeconómico, sino a demoras de carácter burocrático.

Con el nuevo esquema, ya no habrá segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos), sino que solo existirán dos categorías de usuarios: quienes reciben subsidios y quienes no. Por otra parte, las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme todo el año, sino que variarán en los meses de mayor consumo energético.

El gobierno de Javier Milei publicó a principios de mes en el Boletín Oficial el decreto 943 con los detalles del nuevo sistema de Subsidio Energético Focalizado (SEF), con el que busca reducir el gasto en el sector del 0,65% del PBI al 0,5% (US$3000 millones), consignó el diario La Nación.

Según cálculos de la consultora Economía y Energía (EyE), los usuarios de menores ingresos afrontarían los mayores incrementos tarifarios, estimados en un 20% en electricidad, mientras que, en gas, se ubicarían alrededor de un 23% por encima de los valores de 2025.

Sin embargo, estos aumentos van a diferir según el mes del año, ya que las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme, sino que variarán según el periodo de mayor consumo energético.

El modelo pasado

Con el esquema anterior, recibían bonificaciones en gas y electricidad los hogares con ingresos declarados de hasta 3,5 canastas básicas totales (CBT), equivalentes a $4,58 millones. Dentro de este grupo, casi 6 millones de usuarios eléctricos y 2,89 millones de gas están registrados como ingresos bajos, con ingresos menores a 1,5 CBT ($1,96 millones).

El nuevo umbral para acceder al subsidio son tres CBT (hoy, $3,93 millones). Por lo tanto, los usuarios de ingresos bajos conservarán el beneficio de manera automática, mientras que parte de los usuarios de ingresos medios lo perderán.

La Secretaría de Energía calculó que alrededor de 140.000 familias de ingresos medios perderán la bonificación. La fundación FIEL, sin embargo, estimó 500.000 usuarios de electricidad y 300.000 de gas, resaltó el diario La Nación.

Bajo el nuevo esquema, habrá una reducción promedio de los subsidios en torno al 44% sobre el gas y de 15% en la electricidad para los usuarios del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según cálculos de la consultora EyE.

Debido a la alta informalidad, el Estado continuará analizando el patrimonio de cada usuario para detectar casos en los que haya subsidios otorgados de manera indebida, dijeron fuentes oficiales.

Quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse: sus datos serán migrados automáticamente al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), y podrán actualizarse cada mes con una declaración jurada.

subsidios gas Electricidad
Noticias relacionadas
incendios en chubut: se esperan lluvias para toda la jornada

Incendios en Chubut: se esperan lluvias para toda la jornada

Milei viajará a Davos y crecen las expectativas por un posible encuentro con Trump.

Milei viajará a Davos y crecen las expectativas por un posible encuentro con Trump

Los carpinchos en el Nordelta en el centro de la polémica.

Denuncias por desalojos de carpinchos en Nordelta

El fiscal de Lago Puelo descartó la responsabilidad, tanto a mapuches como de israelíes, en los incendios de Chubut. La investigación va por otro lado

Incendios en Chubut: qué se sabe sobre el origen del fuego

Ver comentarios

Lo último

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Ultimo Momento
Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Subsidios: se postergó hasta febrero la implementación del nuevo esquema al gas y la electricidad

Subsidios: se postergó hasta febrero la implementación del nuevo esquema al gas y la electricidad

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Policiales
San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

Ovación
Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Luciano Benavides se puso nuevamente en carrera

Luciano Benavides se puso nuevamente en carrera

Gimnasia de Concepción del Uruguay presentó su entrenador para el Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay presentó su entrenador para el Torneo Federal A

La provincia
Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Verano, alcohol y conflictos: ¿El calor los pone violentos?

Verano, alcohol y conflictos: ¿El calor los pone violentos?

El precio de la papa en la mira y el auge de nuevas verdulerías por la crisis

El precio de la papa en la mira y el auge de nuevas verdulerías por la crisis

Paraná: sigue la vacunación contra el sarampión en barrios

Paraná: sigue la vacunación contra el sarampión en barrios

Colón sostiene la ocupación de enero con playas en óptimas condiciones

Colón sostiene la ocupación de enero con playas en óptimas condiciones

Dejanos tu comentario