Subsidios: se postergó hasta febrero la implementación del nuevo esquema al gas y la electricidad

La implementación del nuevo esquema de subsidios para el gas, la electricidad y las garrafas se postergó para febrero. Según dijeron fuentes oficiales al diario La Nación, todavía es necesario que se publique un decreto reglamentario y luego la Secretaría de Energía dará a conocer los nuevos precios de gas y de generación eléctrica. Todo esto haría demorar su implementación para el próximo mes.

La decisión se toma en un contexto de desaceleración inflacionaria —el martes se conoció que 2025 registró el índice de precios más bajo de los últimos ocho años—, aunque con una aceleración puntual en diciembre pasado.

Según fuentes oficiales, la postergación de los aumentos no responde a ese escenario macroeconómico, sino a demoras de carácter burocrático.

Con el nuevo esquema, ya no habrá segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos), sino que solo existirán dos categorías de usuarios: quienes reciben subsidios y quienes no. Por otra parte, las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme todo el año, sino que variarán en los meses de mayor consumo energético.

El gobierno de Javier Milei publicó a principios de mes en el Boletín Oficial el decreto 943 con los detalles del nuevo sistema de Subsidio Energético Focalizado (SEF), con el que busca reducir el gasto en el sector del 0,65% del PBI al 0,5% (US$3000 millones), consignó el diario La Nación.

Según cálculos de la consultora Economía y Energía (EyE), los usuarios de menores ingresos afrontarían los mayores incrementos tarifarios, estimados en un 20% en electricidad, mientras que, en gas, se ubicarían alrededor de un 23% por encima de los valores de 2025.

Sin embargo, estos aumentos van a diferir según el mes del año, ya que las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme, sino que variarán según el periodo de mayor consumo energético.

El modelo pasado

Con el esquema anterior, recibían bonificaciones en gas y electricidad los hogares con ingresos declarados de hasta 3,5 canastas básicas totales (CBT), equivalentes a $4,58 millones. Dentro de este grupo, casi 6 millones de usuarios eléctricos y 2,89 millones de gas están registrados como ingresos bajos, con ingresos menores a 1,5 CBT ($1,96 millones).

El nuevo umbral para acceder al subsidio son tres CBT (hoy, $3,93 millones). Por lo tanto, los usuarios de ingresos bajos conservarán el beneficio de manera automática, mientras que parte de los usuarios de ingresos medios lo perderán.

La Secretaría de Energía calculó que alrededor de 140.000 familias de ingresos medios perderán la bonificación. La fundación FIEL, sin embargo, estimó 500.000 usuarios de electricidad y 300.000 de gas, resaltó el diario La Nación.

Bajo el nuevo esquema, habrá una reducción promedio de los subsidios en torno al 44% sobre el gas y de 15% en la electricidad para los usuarios del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según cálculos de la consultora EyE.

Debido a la alta informalidad, el Estado continuará analizando el patrimonio de cada usuario para detectar casos en los que haya subsidios otorgados de manera indebida, dijeron fuentes oficiales.

Quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse: sus datos serán migrados automáticamente al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), y podrán actualizarse cada mes con una declaración jurada.