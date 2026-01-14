Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos registra casos de nueva variante de la bacteria de la tos convulsa

14 de enero 2026
La provincia de Entre Ríos registró un incremento de casos confirmados de tos convulsa o coqueluche respecto a años anteriores. Las autoridades sanitarias enfatizan la necesidad de completar los esquemas de vacunación en niños de 5 y 11 años, periodo etario en el que se observan las coberturas más bajas.

Según el informe oficial, en el Boletín Epidemiológico Nacional (N° 790), se observa un avance regional de la enfermedad y Entre Ríos está teeined prevalencia ya que reportó un aumento en la detección de casos, sumándose a la tendencia nacional. Durante el año 2025 se notificaron en establecimientos entrerrianos un total de 69 casos sospechosos, de los cuales 9 fueron confirmados. Si bien la cifra parece moderada frente a focos críticos como Tierra del Fuego o Buenos Aires, representa un salto significativo respecto a los registros de 2022 y 2023, donde apenas se había confirmado un caso por año, publicó APF.

El avance de la bacteria

La investigación destaca que la coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda "que puede afectar a personas de todas las edades, aunque presenta mayores tasas de morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños". El informe es tajante al respecto: "Los 1.096 casos confirmados [a nivel nacional] superan las cifras registradas para el mismo período desde 2020".

Además de la bacteria principal (B. pertussis), Entre Ríos es una de las seis jurisdicciones donde se detectó la presencia de B. Holmessi, una variante que, según el texto, "genera sintomatología compatible con coqueluche, con sintomatología más leve".

Volver a la vacunación

Uno de los puntos que más preocupa a los epidemiólogos es la caída en las coberturas de los refuerzos. En Entre Ríos, mientras que la vacunación en lactantes (2, 4 y 6 meses) mantiene niveles aceptables por encima del 85%, la protección cae drásticamente en las etapas escolares.

  • Refuerzo de los 5 años: Solo el 51,55% de la población objetivo en la provincia cuenta con la dosis oportuna.
  • Refuerzo de los 11 años: La cobertura alcanza apenas el 61,80%.

El informe ministerial subraya que esta situación no es aislada, ya que a nivel general "se registra a nivel mundial, regional y nacional un descenso progresivo de las coberturas que redunda en una acumulación de personas susceptibles a contraer la enfermedad".

Estrategia sanitaria

La estrategia sanitaria actual hace especial hincapié en las personas gestantes para proteger a los bebés antes de que estos puedan recibir sus propias vacunas. En este rubro, Entre Ríos presenta un dato alentador con una cobertura en embarazadas del 90,13%, una de las más altas de la zona Centro.

LEER MÁS: Coqueluche: la tos convulsa avanza con casos en 19 provincias

Esto es vital, considerando que la investigación epidemiológica de los fallecidos a nivel nacional reveló que la mayoría eran menores de 2 años y que, en los casos de bebés de menos de 2 meses, "se registró antecedente de vacunación materna únicamente en uno de ellos".

Ante este panorama, el Ministerio de Salud insta a los equipos de salud y a la población a no postergar las dosis de calendario, recordando que el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno son las únicas herramientas para "evitar la propagación entre personas susceptibles".

