El precio de la papa en la mira y el auge de nuevas verdulerías por la crisis

La papa duplicó su precio por las intensas lluvias en Córdoba. Se observa una proliferación de verdulerías barriales como salida rápida a la crisis económica

En los últimos días el precio de la papa experimentó un incremento significativo, llegando prácticamente a duplicar su valor. Según informaron a UNO desde el mercado concentrador El Charrúa, la bolsa de aproximadamente 16 a 17 kilos se está comercializando a los verduleros a $15.000, lo que se traduce en un costo cercano a los $1.000 por kilo para el consumidor final. Hasta la semana pasada, era posible conseguir 2 kilos por $1.500. La causa principal de este aumento responde a factores climáticos y logísticos: las intensas lluvias en la zona de producción de Córdoba dificultaron las tareas de cosecha, sumado a una escasez de cosechadores debido al periodo de vacaciones. Esta combinación generó una menor oferta frente a la demanda sostenida, y elevó los precios de un producto que es base de la alimentación familiar.

"El valor de la papa se incrementó prácticamente al doble el precio. Fue un poco por el tema del clima, porque llovió mucho en la zona de producción en Córdoba y también porque hay muchos cosechadores que se fueron de vacaciones y entonces no hay gente para juntar el producto. Como hay poca gente para trabajar, cosechan menos y al ingresar menos cantidad al mercado, se termina levantando el precio; es un factor que influye directamente. Esto es simplemente la ley de oferta y la demanda, ya que por ciertos factores climáticos cambia el precio. Hoy cobraron 15.000 pesos la bolsa de papa de unos 16 o 17 kilos, cuando hasta la semana pasada se estaba cobrando 2 kilos por 1.500 pesos. Es un problema porque la papa es un alimento que acompaña un montón de comidas, lo consumen familias de distinto poder adquisitivo y siempre suele ser lo más económico, pero ahora la venta está un poco más caída la venta, justamente por estos incrementos", dijo a UNO el productor Cristóbal Colombo, quien trabaja en el mercado desde hace más de 40 años.

Esperan. Hay verdulerías que no quieren vender naranjas hasta que no llegue más barata. Foto UNO/Mateo Oviedo Esperan. Hay verdulerías que no quieren vender naranjas hasta que no llegue más barata. Foto UNO/Mateo Oviedo

Multiplicación de verdulerías barriales

Un fenómeno notable en los últimos años es la cantidad de nuevas verdulerías que aparecen en los barrios como una salida rápida a la crisis económica. Al igual que ocurrió durante la pandemia, muchas familias deciden abrir un negocio en su garage con una inversión mínima, comprando apenas lo básico: una bolsa de papa, cebolla, zanahoria y un cajón de naranjas. Aunque es una alternativa para generar ingresos, el productor Cristóbal Colombo, advirtió que no es un rubro fácil, ya que sin el conocimiento o la infraestructura adecuada (como cámaras de frío), la mercadería pierde peso y calidad rápidamente, y genera pérdidas para el comerciante. "Ahora es impresionante cómo aumentan las familias que deciden poner una verdulería en los barrios. Cuando hay crisis es como una salida rápida porque con poca plata pueden empezar un negocio. No es que tengan de todo, pero llevan lo básico como una papa, una cebolla, una zanahoria y un cajón de naranjas para poder trabajar, algo muy parecido a lo que vimos durante la pandemia cuando todos ponían un puesto en su garage para salir adelante", explicó el trabajador.

"Sin embargo no es tan fácil como parece llevar adelante un negocio de estas características porque la fruta y la verdura es un producto que se pasa rápido y, si no tenés una cámara de frío, la mercadería se echa a perder o empezás a perder kilos. A medida que pasa el tiempo, la verdura va perdiendo el jugo, vas tirando hojitas y cuando te querés acordar, tenés menos peso que al principio; por eso es un rubro difícil para el que no sabe cómo manejar las cantidades o cuidar la fruta para que se mantenga"

Mercado concentrador de frutas y verduras El Charrúa 4.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

El traslado pendiente del mercado

El mercado concentrador El Charrúa funciona desde 1994 en avenida Almafuerte y calle 1.519 de Paraná, antes lo hizo en donde actualmente está la Terminal de Ómnibus, en avenida Ramírez.

Colombo también hizo referencia a que el predio actual del mercado ha quedado chico, especialmente durante las fiestas o días de alta afluencia como los lunes y los jueves, cuando se forman colas de hasta 200 vehículos y se debe cortar el ingreso por falta de estacionamiento.

Existe un proyecto de traslado o ampliación que data de 2016, cuando se gestionó la construcción de un nuevo mercado e incluso se presentó una maqueta. Sin embargo, la inestabilidad económica dejó los planes en la nada. El uso de 14 hectáreas linderas para una expansión también se vió dificultado por los altos costos que implicaría llevar servicios básicos como asfalto, agua y luz.

Mercado concentrador de frutas y verduras El Charrúa 1.jpg El precio de la papa en la mira y el auge de nuevas verdulerías por la falta de empleo Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

La continuación de Circunvalación

La habilitación de la continuación de la avenida Circunvalación es una obra esperada por los operadores del mercado. Actualmente, el crecimiento de la ciudad rodeó el predio de viviendas, lo que dificulta el tránsito de camiones que aumentaron su tamaño con el paso de los años. Los transportistas deben realizar "malabarismos" y maniobras peligrosas para circular. Esperan, contó el entrevistado, que la nueva vía facilite la salida hacia localidades como Crespo y mejore la logística general.