Entre Ríos iniciará la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio.

Desde este lunes, Entre Ríos se prepara para iniciar la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio. Las vacunas llegaron los últimos días de 2025.

10 de enero 2026 · 18:34hs
A partir de este lunes, Entre Ríos, igual que el resto de las jurisdicciones, dará comienzo por calendario nacional a la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) a embarazadas. La decisión fue tomada en base a datos epidemiológicos y las vacunas llegaron los últimos días de 2025.

Sobre la vacunación en Entre Ríos

El inicio de la estrategia de vacunación contra el VSR, programada para el segundo lunes de enero, contempla la recomendación a aplicarse la vacuna a todas las embarazadas entre las 32 y 36 semanas y seis días de gestación.

De esta manera, se busca brindar una cobertura adecuada para prevenir todas las formas de la enfermedad y así proteger a los niños, desde el nacimiento y hasta los seis meses, sobre todo durante la temporada donde aumenta la circulación del virus.

Desde el punto de vista inmunológico, vacunar en este periodo permite que el bebé nazca con defensas contra el virus, garantizando una protección pasiva efectiva durante los primeros seis meses de vida, etapa en la que el riesgo de enfermar gravemente por VSR es mayor.

En ese sentido, la cartera sanitaria nacional estableció que el período de vacunación contra el VSR debe iniciarse el 12 de enero, para quienes estén cursando embarazos entre las semanas 32 y 36 de gestación.

La medida permite que los recién nacidos estén adecuadamente protegidos al inicio o durante el ascenso de la curva estacional, reduciendo significativamente el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía y hospitalización.

Cabe recordar que el VSR es la principal causa de Infecciones Respiratorios Agudas Bajas (IRAB) en menores de un año.

