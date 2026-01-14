Entre Ríos: Cpceer marca la dependencia nacional y déficit previsional del Presupuesto 2026

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos advierte sobre la fuerte dependencia de Nación y el peso del déficit previsional en Presupuesto 2026

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpceer) presentó un exhaustivo análisis sobre la Ley N° 11.234 de Presupuesto Provincial 2026 , bajo la gestión de Rogelio Frigerio. El informe destaca un viraje en la estrategia fiscal que prioriza la inversión pública , aunque advierte sobre la fragilidad que supone la dependencia de fondos nacionales y la presión del sistema jubilatorio.

En ese sentido se destaca que e l presupuesto para el ejercicio 2026 propone una transición desde una administración de austeridad hacia una de reactivación, proyectando un incremento nominal del gasto de capital superior al 89% en comparación con el cierre de 2025. De cumplirse las metas, la provincia alcanzaría un Resultado Financiero superavitario de $88.185 millones. En este punto, se expresa que “su consistencia depende intrínsicamente de las variables exógenas nacionales” , lo que da como resultado una brecha entre las pautas oficiales y las expectativas del mercado.

Un dato clave en este "cambio de paradigma" es la recomposición del gasto: se prevé que la porción del presupuesto destinada a obras salte del 1,9% (2024) al 7,4% en 2026, lo que representa unos US$ 337 millones. En tanto, el espacio para esta inversión se genera mediante una reducción del peso de los salarios públicos, que pasarían de absorber el 49% del gasto total en 2025 al 42% en 2026.

Uno de los puntos de mayor preocupación para los profesionales de ciencias económicas es la brecha de expectativas entre el Gobierno y el sector privado. El presupuesto estima una inflación del 10,1% para diciembre de 2026, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central la sitúa en un 19,6%. Esta diferencia de casi 10 puntos plantea un riesgo de "licuación presupuestaria" que podría forzar ampliaciones de partidas no contempladas.

El "Talón de Aquiles"

El informe del Cpceer, publicado por Dos Florines, subraya la limitada autonomía financiera de Entre Ríos. De los $6,2 billones de recursos totales, el 54% proviene de transferencias nacionales. En términos prácticos, por cada peso recaudado por la provincia, ingresan tres desde la Nación, lo que deja al Gobernador con control directo sobre una porción minoritaria de la caja. Dentro de la recaudación propia, que se estima en $1,2 billones, existe una alta concentración en Ingresos Brutos, que explica el 71,1% de los recursos provinciales, lo que hace a la recaudación altamente sensible a los ciclos económicos.

Sin embargo, el mayor desafío estructural sigue siendo el déficit previsional. La Caja de Jubilaciones requerirá un auxilio del Tesoro Provincial de $437.932 millones para cubrir sus desequilibrios. Este monto es casi cinco veces superior al superávit financiero final proyectado para toda la provincia, consolidándose como el principal factor de tensión fiscal.

Deuda y sostenibilidad

En cuanto a la deuda pública, los indicadores se mantienen en niveles de sostenibilidad con un stock total proyectado de $537.267 millones. Los servicios de deuda representan el 9,3% de los recursos corrientes, por debajo del límite de peligro del 15%. No obstante, persiste un riesgo cambiario, ya que el 51% de la deuda está denominada en moneda extranjera, exponiendo las finanzas a la volatilidad del dólar, cuya cotización oficial se presupuestó en $1.423 para finales de 2026.