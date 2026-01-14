Gimnasia de Concepción del Uruguay presentó su entrenador para el Torneo Federal A

Juan Monge, un histórico de Gimnasia de Concepción del Uruguay, fue confirmado flamante DT del Lobo. Remplazará a Ángel Gómez.

Gimnasia de Concepción del Uruguay apuesta por un histórico de la institución para dirigir al equipo en la temporada 2026 del Torneo Federal A. Se trata de Juan Monge, quien defendió la indumentaria del Lobo desde 1995 hasta 2002.

El entrenador oriundo de Rosario del Tala estará acompañado por Nicolás Silvestre, quien cumplirá el rol de preparador físico. Javier Lenciza, quien viene de dirigir a Deportivo Urdinarrain, ocupará el rol de ayudante de campo.

Monge suplantará en el cargo a Ángel Gómez, quien finalizó al frente de Gimnasia en la pasada edición del certamen organizado por el Consejo Federal.

Juan Monge hizo historia en Gimnasia de Concepción del Uruguay

El flamante entrenador de Gimnasia integra la historia dorada del Mensana. El ex-defensor formó parte del plantel que ascendió en 1996 a la Primera Nacional tras la restructuración de la segunda categoría del fútbol argentino.

El talense también integró la estructura del Lobo que perdió ante Unión de Santa Fe la final de la promoción por una plaza en Primera División.