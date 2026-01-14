Gualeguaychú: fuerte análisis de un ex secretario de Turismo sobre el presente turístico.

Mientras desde el sector público se informa una ocupación cercana al 80% durante los fines de semana y de alrededor del 50% entre semana , la postal urbana parece contradecir esos datos: playas con baja concurrencia, un corsódromo lejos de verse colmado y una ciudad que ya no muestra aquellas imágenes de desborde turístico que supieron ser habituales.

Esa realidad contrasta con lo que ocurre en otras localidades de la región, como Colón, donde las playas vuelven a mostrarse repletas de visitantes. Ese escenario es el punto de partida del análisis que plantea Juan José Godoy, ex secretario de Turismo de Gualeguaychú y ex presidente del Consejo Mixto de Turismo.

Ex secretario de Turismo, lapidario sobre el presente turístico de Gualeguaychú

Embed

"Formé parte del área de Turismo municipal durante casi 20 años. Ingresé como pasante y llegué a ser secretario de Turismo (cuando el área aún tenía rango de Secretaría) y Presidente del Consejo Mixto", recordó, al contextualizar su mirada desde la experiencia.

En ese recorrido, destacó momentos históricos para la actividad local: "Nos tocó vivir momentos inéditos: fines de semana de Carnaval o grandes eventos donde la ciudad duplicaba su población; la llegada del Indio Solari, el paso de las bandas más grandes del país y la restauración de los feriados nacionales de Carnaval durante la gestión de Juan José Bahillo".

Godoy evocó una ciudad colmada de visitantes y con plena actividad económica. "En aquel entonces, miles de visitantes colmaban la ciudad. El alojamiento estaba al 100%, los espacios públicos vibraban y la actividad económica era total. Las imágenes lo demuestran y todos fuimos testigos. Nunca hubo incidentes graves; solo roces menores. Perfectamente, se podía convivir entre jóvenes y familias".

Sin embargo, en ese mismo proceso comenzaron a aparecer tensiones internas. "También aparecieron los 'amantes del gatoflorismo': aquellos que se quejaban si no había gente, pero también cuando había demasiada", señaló. Según su análisis, ciertos sectores "ponían el foco en lo superficial en lugar de controlar lo que realmente importaba", lo que derivó en debates, reuniones por supuestos "excesos" y, con el paso del tiempo, en un escenario distinto al deseado.

"Derivamos en una realidad distinta: menos movimiento y una comunicación que no estuvo a la altura de lo que pretendíamos. Faltó sinergia entre la política, la legislación y la promoción; un divorcio entre el sector público y el privado", reflexionó. Y aclaró que su análisis "no apunta a una gestión puntual. Hoy influye el contexto económico y la competitividad del exterior, el declive lleva años".

En uno de los pasajes más contundentes de su mensaje, Godoy remarcó: "Personalmente, prefiero siempre que sobre y no que falte. Porque, curiosamente, muchos de los que protestaban con la ciudad llena son los mismos que hoy lamentan la falta de turistas y miran con envidia a ciudades vecinas diciendo: 'Mirá Colón con la Fiesta del Turista…'. Eso, precisamente eso, era Gualeguaychú hace diez años. Algo hicimos mal".

De cara al futuro, planteó la necesidad de repensar el rol del turismo como política estratégica: "El turismo debe ser 'política cero'. Es un trabajo conjunto entre prestadores, instituciones y el municipio; es pelear unidos por el posicionamiento de la marca ciudad". En ese sentido, advirtió que "las localidades que se estancan en temporada alta son las que luego sufren para atravesar la baja".

Finalmente, subrayó el carácter inclusivo de la actividad turística y su impacto económico: "Siempre lo digo en mis charlas: la actividad turística es la más inclusiva de todas. Genera empleo, distribuye ingresos en múltiples sectores y motoriza la economía local".

Y cerró desde un lugar personal: "Soy solo un profesional que ama su ciudad y que sigue promocionándola todo el año, porque estoy convencido de que quienes trabajamos en este sector somos, en cantidad de puestos laborales, otro parque industrial para Gualeguaychú", concluyó Godoy, ex secretario de Turismo y ex presidente del Consejo Mixto de Turismo (2011–2015).