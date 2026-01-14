Uno Entre Rios | La Provincia | Gualeguaychú

Gualeguaychú: fuerte análisis de un ex secretario de Turismo sobre el presente turístico

Juan José Godoy, exsecretario de Turismo de Gualeguaychú, analizó el declive turístico, advirtió errores acumulados y reclamó una política turística común.

14 de enero 2026 · 10:06hs
Gualeguaychú: fuerte análisis de un ex secretario de Turismo sobre el presente turístico.

Gualeguaychú: fuerte análisis de un ex secretario de Turismo sobre el presente turístico.

Mientras desde el sector público se informa una ocupación cercana al 80% durante los fines de semana y de alrededor del 50% entre semana, la postal urbana parece contradecir esos datos: playas con baja concurrencia, un corsódromo lejos de verse colmado y una ciudad que ya no muestra aquellas imágenes de desborde turístico que supieron ser habituales.

Esa realidad contrasta con lo que ocurre en otras localidades de la región, como Colón, donde las playas vuelven a mostrarse repletas de visitantes. Ese escenario es el punto de partida del análisis que plantea Juan José Godoy, ex secretario de Turismo de Gualeguaychú y ex presidente del Consejo Mixto de Turismo.

Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas.

Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú.

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

LEER MÁS: Turismo en Entre Ríos: buen arranque y panorama alentador para las próximas semanas

Ex secretario de Turismo, lapidario sobre el presente turístico de Gualeguaychú

Embed

"Formé parte del área de Turismo municipal durante casi 20 años. Ingresé como pasante y llegué a ser secretario de Turismo (cuando el área aún tenía rango de Secretaría) y Presidente del Consejo Mixto", recordó, al contextualizar su mirada desde la experiencia.

En ese recorrido, destacó momentos históricos para la actividad local: "Nos tocó vivir momentos inéditos: fines de semana de Carnaval o grandes eventos donde la ciudad duplicaba su población; la llegada del Indio Solari, el paso de las bandas más grandes del país y la restauración de los feriados nacionales de Carnaval durante la gestión de Juan José Bahillo".

Godoy evocó una ciudad colmada de visitantes y con plena actividad económica. "En aquel entonces, miles de visitantes colmaban la ciudad. El alojamiento estaba al 100%, los espacios públicos vibraban y la actividad económica era total. Las imágenes lo demuestran y todos fuimos testigos. Nunca hubo incidentes graves; solo roces menores. Perfectamente, se podía convivir entre jóvenes y familias".

Sin embargo, en ese mismo proceso comenzaron a aparecer tensiones internas. "También aparecieron los 'amantes del gatoflorismo': aquellos que se quejaban si no había gente, pero también cuando había demasiada", señaló. Según su análisis, ciertos sectores "ponían el foco en lo superficial en lugar de controlar lo que realmente importaba", lo que derivó en debates, reuniones por supuestos "excesos" y, con el paso del tiempo, en un escenario distinto al deseado.

"Derivamos en una realidad distinta: menos movimiento y una comunicación que no estuvo a la altura de lo que pretendíamos. Faltó sinergia entre la política, la legislación y la promoción; un divorcio entre el sector público y el privado", reflexionó. Y aclaró que su análisis "no apunta a una gestión puntual. Hoy influye el contexto económico y la competitividad del exterior, el declive lleva años".

En uno de los pasajes más contundentes de su mensaje, Godoy remarcó: "Personalmente, prefiero siempre que sobre y no que falte. Porque, curiosamente, muchos de los que protestaban con la ciudad llena son los mismos que hoy lamentan la falta de turistas y miran con envidia a ciudades vecinas diciendo: 'Mirá Colón con la Fiesta del Turista…'. Eso, precisamente eso, era Gualeguaychú hace diez años. Algo hicimos mal".

De cara al futuro, planteó la necesidad de repensar el rol del turismo como política estratégica: "El turismo debe ser 'política cero'. Es un trabajo conjunto entre prestadores, instituciones y el municipio; es pelear unidos por el posicionamiento de la marca ciudad". En ese sentido, advirtió que "las localidades que se estancan en temporada alta son las que luego sufren para atravesar la baja".

Finalmente, subrayó el carácter inclusivo de la actividad turística y su impacto económico: "Siempre lo digo en mis charlas: la actividad turística es la más inclusiva de todas. Genera empleo, distribuye ingresos en múltiples sectores y motoriza la economía local".

Y cerró desde un lugar personal: "Soy solo un profesional que ama su ciudad y que sigue promocionándola todo el año, porque estoy convencido de que quienes trabajamos en este sector somos, en cantidad de puestos laborales, otro parque industrial para Gualeguaychú", concluyó Godoy, ex secretario de Turismo y ex presidente del Consejo Mixto de Turismo (2011–2015).

Gualeguaychú Turismo Entre Ríos
Noticias relacionadas
En menos de dos horas se registraron tres siniestros viales en la ruta nacional 14, en el departamento Gualeguaychú.

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Gualeguaychú logró cinco clasificaciones a la final del Pre Cosquín 2026

Gualeguaychú logró cinco clasificaciones a la final del Pre Cosquín 2026

Falleció Armando Néstor Mettler, pionero de la radio y la televisión en Gualeguaychú.

Falleció Armando Néstor Mettler, pionero de la radio y la televisión en Gualeguaychú

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: Cpceer marca la dependencia nacional y déficit previsional del Presupuesto 2026

Entre Ríos: Cpceer marca la dependencia nacional y déficit previsional del Presupuesto 2026

Entre Ríos registra casos de nueva variante de la bacteria de la tos convulsa

Entre Ríos registra casos de nueva variante de la bacteria de la tos convulsa

Subsidios energéticos: la información clave para usuarios

Subsidios energéticos: la información clave para usuarios

Ultimo Momento
Entre Ríos: Cpceer marca la dependencia nacional y déficit previsional del Presupuesto 2026

Entre Ríos: Cpceer marca la dependencia nacional y déficit previsional del Presupuesto 2026

Entre Ríos registra casos de nueva variante de la bacteria de la tos convulsa

Entre Ríos registra casos de nueva variante de la bacteria de la tos convulsa

Subsidios energéticos: la información clave para usuarios

Subsidios energéticos: la información clave para usuarios

Santa Elena presentó el Carnaval 2026 y confirmó fechas, entradas y ubicaciones

Santa Elena presentó el Carnaval 2026 y confirmó fechas, entradas y ubicaciones

Las películas más esperadas del primer trimestre de 2026: grandes directores, regresos y secuelas

Las películas más esperadas del primer trimestre de 2026: grandes directores, regresos y secuelas

Policiales
Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Ovación
Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Liga Femenina: Rocamora perdió en tiempo suplementario

Liga Femenina: Rocamora perdió en tiempo suplementario

Agustín Asmu paletea desde Portugal

Agustín Asmu paletea desde Portugal

Boca disputa su primer amistoso ante Millonarios

Boca disputa su primer amistoso ante Millonarios

La Maratón de la Mujer en Concordia con fecha confirmada

La Maratón de la Mujer en Concordia con fecha confirmada

La provincia
Entre Ríos registra casos de nueva variante de la bacteria de la tos convulsa

Entre Ríos registra casos de nueva variante de la bacteria de la tos convulsa

Santa Elena presentó el Carnaval 2026 y confirmó fechas, entradas y ubicaciones

Santa Elena presentó el Carnaval 2026 y confirmó fechas, entradas y ubicaciones

Gualeguaychú: fuerte análisis de un ex secretario de Turismo sobre el presente turístico

Gualeguaychú: fuerte análisis de un ex secretario de Turismo sobre el presente turístico

El Molino Forclaz propone visitas guiadas y recorridos teatralizados durante el verano

El Molino Forclaz propone visitas guiadas y recorridos teatralizados durante el verano

Asistencia perfecta: dos diputados entrerrianos no faltaron a ninguna sesión en 2025

Asistencia perfecta: dos diputados entrerrianos no faltaron a ninguna sesión en 2025

Dejanos tu comentario