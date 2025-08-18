Entre Ríos renueva cinco bancas en Diputados y tres en Senado Este domingo se oficializaron siete alianzas para las elecciones legislativas. Los legisladores que terminan mandatos y todas las listas y candidatos 18 de agosto 2025 · 14:22hs

Entre Ríos pondrá en juego cinco bancas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado en las elecciones del 26 de octubre. Este domingo se oficializaron siete opciones que los entrerrianos tendrán a disposición para elegir legisladores.

Cuatro listas son desprendimientos del Peronismo que no logró unirse, dos listas son de Izquierda y otra lista la conforman el PRO de Rogelio Frigerio y la Unión Cívica Radical (UCR) que se unieron a La Libertad Avanza y se pintaron de violeta.

Terminan sus mandatos el 10 de diciembre El 26 de octubre Entre Ríos renueva cinco de sus nueve bancas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado. Terminan su mandato en Diputados: Atilio Benedetti (UCR); Marcela Antola (Democracia por Siempre); Nancy Ballejos (PRO); Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (Unión por la Patria). En el Senado, dejan sus bancas Stefanía Cora (Unión por la Patria); Stella Olalla (UCR); Alfredo De Ángeli (PRO). TODAS LAS LISTAS ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA Senadores nacionales Benegas Lynch, Joaquín Almeida, Romina LEER MÁS: Entre Ríos: estos son los candidatos que defenderán las ideas de LLA Diputados nacionales Laumann, Andrés Fregonese, Alicia Schneider, Darío Lagraña, Eliana Gadea, Wenceslao Martín FUERZA ENTRE RÍOS Senadores nacionales Bahl, Adán Humberto Meza Torres, Adriana Elizabet LEER MÁS: Estos son los candidatos de Fuerza Entre Ríos, la alianza del peronismo Diputados nacionales Michel, Guillermo Marclay, Laura Marianela Sabella, Andrés Ernesto Leiva, María Fabiana Minguillón, Jacob Rodrigo AHORA LA PATRIA Senadores nacionales Gaillard, Carolina Schnitman, Javier Diputados nacionales Rubattino, Paola Olano, Federico Kloster, Eve Monná, Ignacio Fernández, Ludmila ENTRERRIANOS UNIDOS Senadores nacionales Maya, Héctor Sanzberro, Fernanda Diputados nacionales Guzmán, Gustavo Gan, Sofía Haddad, Santiago UNIÓN POPULAR Senadores nacionales Martínez Garbino, Emilio Sola, María Isabel Diputados nacionales Farach, Silvio Cabrera, Gladys Schaumann, Sebastián Heinrich, Patricia Barzola, Oscar LEER MÁS: Izquierda entrerriana: esta es la lista para las legislativas de octubre FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES (fit) Senadores nacionales Cáceres Sforza, Sofía Amarillo, Pablo Diputados nacionales Burgos, Nadia Scattone, Facundo Almada, Ivana Romero, Víctor González, Keili MAS Senadores nacionales Ross, Juan Cruz Acevedo, Cynthia Diputados nacionales Leis Pou, Nahuel Bergamaschi Altamirano, Michelle Albornoz, Nicolás Esquivel, Eva Rojas, Luis