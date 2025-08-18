Entre Ríos pondrá en juego cinco bancas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado en las elecciones del 26 de octubre. Este domingo se oficializaron siete opciones que los entrerrianos tendrán a disposición para elegir legisladores.
Entre Ríos renueva cinco bancas en Diputados y tres en Senado
Este domingo se oficializaron siete alianzas para las elecciones legislativas. Los legisladores que terminan mandatos y todas las listas y candidatos
Cuatro listas son desprendimientos del Peronismo que no logró unirse, dos listas son de Izquierda y otra lista la conforman el PRO de Rogelio Frigerio y la Unión Cívica Radical (UCR) que se unieron a La Libertad Avanza y se pintaron de violeta.
Terminan sus mandatos el 10 de diciembre
El 26 de octubre Entre Ríos renueva cinco de sus nueve bancas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado. Terminan su mandato en Diputados: Atilio Benedetti (UCR); Marcela Antola (Democracia por Siempre); Nancy Ballejos (PRO); Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (Unión por la Patria). En el Senado, dejan sus bancas Stefanía Cora (Unión por la Patria); Stella Olalla (UCR); Alfredo De Ángeli (PRO).
TODAS LAS LISTAS
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
Senadores nacionales
Benegas Lynch, Joaquín
Almeida, Romina
Diputados nacionales
Laumann, Andrés
Fregonese, Alicia
Schneider, Darío
Lagraña, Eliana
Gadea, Wenceslao Martín
FUERZA ENTRE RÍOS
Senadores nacionales
Bahl, Adán Humberto
Meza Torres, Adriana Elizabet
Diputados nacionales
Michel, Guillermo
Marclay, Laura Marianela
Sabella, Andrés Ernesto
Leiva, María Fabiana
Minguillón, Jacob Rodrigo
AHORA LA PATRIA
Senadores nacionales
Gaillard, Carolina
Schnitman, Javier
Diputados nacionales
Rubattino, Paola
Olano, Federico
Kloster, Eve
Monná, Ignacio
Fernández, Ludmila
ENTRERRIANOS UNIDOS
Senadores nacionales
Maya, Héctor
Sanzberro, Fernanda
Diputados nacionales
Guzmán, Gustavo
Gan, Sofía
Haddad, Santiago
UNIÓN POPULAR
Senadores nacionales
Martínez Garbino, Emilio
Sola, María Isabel
Diputados nacionales
Farach, Silvio
Cabrera, Gladys
Schaumann, Sebastián
Heinrich, Patricia
Barzola, Oscar
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES (fit)
Senadores nacionales
Cáceres Sforza, Sofía
Amarillo, Pablo
Diputados nacionales
Burgos, Nadia
Scattone, Facundo
Almada, Ivana
Romero, Víctor
González, Keili
MAS
Senadores nacionales
Ross, Juan Cruz
Acevedo, Cynthia
Diputados nacionales
Leis Pou, Nahuel
Bergamaschi Altamirano, Michelle
Albornoz, Nicolás
Esquivel, Eva
Rojas, Luis