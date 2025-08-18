Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos renueva cinco bancas en Diputados y tres en Senado

Este domingo se oficializaron siete alianzas para las elecciones legislativas. Los legisladores que terminan mandatos y todas las listas y candidatos

18 de agosto 2025
Este domingo se oficializaron siete alianzas para las elecciones legislativas. Los legisladores que terminan mandatos y todas las listas y candidatos 

Este domingo se oficializaron siete alianzas para las elecciones legislativas. Los legisladores que terminan mandatos y todas las listas y candidatos 

Entre Ríos pondrá en juego cinco bancas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado en las elecciones del 26 de octubre. Este domingo se oficializaron siete opciones que los entrerrianos tendrán a disposición para elegir legisladores.

Cuatro listas son desprendimientos del Peronismo que no logró unirse, dos listas son de Izquierda y otra lista la conforman el PRO de Rogelio Frigerio y la Unión Cívica Radical (UCR) que se unieron a La Libertad Avanza y se pintaron de violeta.

El espacio político LLA estará representado por Benegas Lynch, en el Senado y por Laumann, en Diputados; ambos en primer término.

Entre Ríos: estos son los candidatos que defenderán las ideas de LLA

Terminan sus mandatos el 10 de diciembre

El 26 de octubre Entre Ríos renueva cinco de sus nueve bancas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado. Terminan su mandato en Diputados: Atilio Benedetti (UCR); Marcela Antola (Democracia por Siempre); Nancy Ballejos (PRO); Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (Unión por la Patria). En el Senado, dejan sus bancas Stefanía Cora (Unión por la Patria); Stella Olalla (UCR); Alfredo De Ángeli (PRO).

TODAS LAS LISTAS

ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

Senadores nacionales

Benegas Lynch, Joaquín

Almeida, Romina

LEER MÁS: Entre Ríos: estos son los candidatos que defenderán las ideas de LLA

Diputados nacionales

Laumann, Andrés

Fregonese, Alicia

Schneider, Darío

Lagraña, Eliana

Gadea, Wenceslao Martín

FUERZA ENTRE RÍOS

Senadores nacionales

Bahl, Adán Humberto

Meza Torres, Adriana Elizabet

LEER MÁS: Estos son los candidatos de Fuerza Entre Ríos, la alianza del peronismo

Diputados nacionales

Michel, Guillermo

Marclay, Laura Marianela

Sabella, Andrés Ernesto

Leiva, María Fabiana

Minguillón, Jacob Rodrigo

AHORA LA PATRIA

Senadores nacionales

Gaillard, Carolina

Schnitman, Javier

Diputados nacionales

Rubattino, Paola

Olano, Federico

Kloster, Eve

Monná, Ignacio

Fernández, Ludmila

ENTRERRIANOS UNIDOS

Senadores nacionales

Maya, Héctor

Sanzberro, Fernanda

Diputados nacionales

Guzmán, Gustavo

Gan, Sofía

Haddad, Santiago

UNIÓN POPULAR

Senadores nacionales

Martínez Garbino, Emilio

Sola, María Isabel

Diputados nacionales

Farach, Silvio

Cabrera, Gladys

Schaumann, Sebastián

Heinrich, Patricia

Barzola, Oscar

LEER MÁS: Izquierda entrerriana: esta es la lista para las legislativas de octubre

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES (fit)

Senadores nacionales

Cáceres Sforza, Sofía

Amarillo, Pablo

Diputados nacionales

Burgos, Nadia

Scattone, Facundo

Almada, Ivana

Romero, Víctor

González, Keili

MAS

Senadores nacionales

Ross, Juan Cruz

Acevedo, Cynthia

Diputados nacionales

Leis Pou, Nahuel

Bergamaschi Altamirano, Michelle

Albornoz, Nicolás

Esquivel, Eva

Rojas, Luis

Entre Ríos Elecciones 2025 Diputados Senadores izquierda
