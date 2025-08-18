Paraná: trabajadores evitaron que una mujer se tirara al río

Un grupo de trabajadores que desarmaban las carpas que albergaron a los artesanos, evitaron que una mujer se arrojara al río Paraná

Un grupo de trabajadores que desarmaban las carpas que hasta ayer albergaron a los artesanos que participaron de la feria del Libro Paraná Lee, evitaron que una mujer se arrojara al río Paraná.

El hecho ocurrió en horas de la siesta de este lunes en la costanera baja de la capital provincial cuando trabajadores de Eventos Paraná estaban desarmando las estructuras de caño y advirtieron que una mujer había traspasado la baranda del paseo rivereño y se disponía a saltar.

En un video se puede ver a dos de ellos comienzan a correr a los que se suman dos transeúntes y logran detenerla a tiempo.

Trabajadores de Eventos Paraná

Salud mental

El número de teléfono para atención en salud mental en Entre Ríos es el 0800-777-2100. Esta línea telefónica, gratuita y disponible las 24 horas, ofrece escucha, contención y acompañamiento profesional. Funciona como primera instancia de atención en situaciones de urgencia o crisis por salud mental, incluyendo riesgo suicida. La Red se complementa con atención presencial en hospitales y centros de salud de la provincia.