Izquierda entrerriana: esta es la lista para las legislativas de octubre

El Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad presentó sus candidatos para las elecciones de octubre . La lista se conformó con trabajadores y referentes de las luchas en curso, compañeros nucleados en el MST y el Partido Obrero, miembros del FIT-U y luchadores independientes. Nadia Burgos, del MST, va primera en la lista para diputados; y la dirigente del mismo espacio, docente universitaria y sindicalista, Sofía Cáceres Sforza, es la candidata titular para senadora.

El MST Nueva Izquierda en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad presentó sus candidaturas para las elecciones de octubre para los cargos de diputados y senadores nacionales. Se trata de una lista conformada por trabajadores de la provincia y referentes de las luchas en curso, con compañeros nucleados en el MST y el Partido Obrero, miembros del FIT-U y luchadores independientes. Nadia Burgos, del MST, va primera en la lista para diputados; y la dirigente del mismo espacio, docente universitaria y sindicalista, Sofía Cáceres Sforza, es la candidata titular para senadora.

Cáceres Sforza señaló: “Vamos a dar la pelea electoral para fortalecer a la izquierda en Entre Ríos, conformamos una lista de luchadores de toda la provincia, que enfrentan todos los días el ajuste y las persecuciones de Frigerio, quien sigue la línea que lleva Milei a nivel nacional”

Por su parte Burgos agregó: “Estamos convencidos de que la izquierda que siempre está, tiene que fortalecerse como alternativa. Tenemos que unificar las luchas de cada sector contra el brutal plan económico de Milei y el FMI. Por eso les decimos a todas las personas que están sufriendo este ajuste, que si están hartos de Milei y si no quieren volver al pasado, hay que fortalecer a la izquierda. Luchamos para que se vayan todos los que ajustan, contaminan y nos reprimen. Luchamos por una salida de y para los trabajadores, sumate a fortalecer esta alternativa”.

Lista de candidatos a Diputados

Titulares

Nadia Burgos - Trabajadora estatal del Ministerio de Salud y dirigente del MST.

Facundo Scattone - Docente universitario y militante socio-ambiental de Concordia.

Ivana Almada - Docente de nivel secundario de Concordia - militante del Partido Obrero

Victor Romero - Jubilado oriundo de Nogoyá - Referente de Jubilados de Izquierda - MST.

Keili Gonzalez - Trabajadora estatal de Nogoyá - Referente feminista y disidente del MST.

Suplentes

Raúl Lemes - Trabajador de Unilever en Gualeguaychú - referente del MST

Marianela Valdez - Docente y referente del MST

Dante Klocker - Docente universitario - referente del MST.

Lista de candidatos a Senadores

Titulares

Sofía Cáceres Sforza - Docente universitaria - Secretaria General de SITRADU y dirigente del MST

Pablo Amarillo - Docente de Concepción del Uruguay - referente del Partido Obrero

Suplentes

Camila Romero – Trabajadora estatal del Ministerio de Salud - referente del MST

Gabriel Geist - Docente en Crespo y referente del MST.