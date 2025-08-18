Gabriel Gómez: "Sufrimos por demás el partido"

“Si no se sufre, no es Patronato”, subrayan desde las gradas del estadio Grella. Esta frase reflejó el ajustado triunfo del Rojinegro sobre Arsenal de Sarandí por 1 a 0. Lo reafirmó el entrenador Gabriel Gómez al momento de analizar el cuarto triunfo consecutivo del Santo como local.

“Fue un partido muy difícil”, sintetizó el DT, a modo de prólogo. “En el primer tiempo, después del gol, no hubo medio campo, fue ataque por ataque y estábamos un poco ansiosos. En el segundo bajamos un poquito, pero nunca estuvimos bien equilibrados en lo defensivo. Nos metimos muy atrás y cuando sacamos contragolpe erramos las las transiciones. Lo sufrimos por demás al partido, pero había que ganar. Y creo que se ganó porque se aprovechó el error que cometió el rival”, subrayó, en rueda de prensa.

Las estadísticas indican que la diferencia en el marcador fue mínima. En el juego fue diferente, según Gómez. “No se si fue ajustada, pero si lo sufrí demasiado al partido como lo sufrimos todos. Pero también hay que tener en cuenta el contexto que se juega. Que cada vez faltan menos fechas. Entonces hay que ponerse también en el lugar de los chicos”, explicó.

Arsenal, un obstáculo difícil que pudo sortear

Cuando fue consultado si Arsenal fue uno de los adversario que mayores dolores de cabeza le provocó a Patronato en los últimos tiempos, respondió: “No sé si nos complicaron porqué en situaciones de goles estuvimos más o menos las mismas cantidades, Pero lo sufrimos bastante al partido. Lo jugamos mucho en el campo nuestro. De los partidos que más, de local, jugamos en el campo nuestro”, subrayó.

Por otro lado, Gómez reconoció que sus dirigidos ingresaron en el juego que planteó Julio Barraza, el juez del pleito. “Nos sacó a todos en el primer tiempo, pero Julio es así. Después hablé con los jugadores y se calmaron en el segundo tiempo”, remarcó.

El juego incomodo que propuso Arsenal impulsó a Gómez a mover rápidamente el banco de suplentes. “Veía que los rendimientos individuales no estaban como uno lo había pensado, como estaban. Cambié rápido los dos carriles para darle aire, porque es una posición de las que más se corre en la cancha cuando jugás con dos carriles y línea de tres. Después entramos a jugar 5-3-2, porque Valentín (Pereyra) tenía amarilla y la verdad que era un riesgo. Después hicimos un 5-4-1 para defender y un 3-4-3 para atacar. Ahí tuvimos varias transiciones que no las pudimos concretar”, lamentó.

En la segunda rueda Patronato conservó la valla invicta en cuatro de los cinco encuentros que disputó en barrio Villa Sarmiento. “Hemos mejorando muchisimo el equilibrio defensivo. Más allá que esta vez sufrimos demasiado el partido no nos crearon demasiadas situaciones de goles”, opinó Gómez, que sorprendió al ubicar a Julián Navas dentro de la línea de tres marcadores centrales. “Me incliné por él porque ya había jugado en esa posición y es un jugador rápido”, argumentó. “Si bien en el primer tiempo en el sector derecho no estuvimos en el nivel que uno pretendía, es un chico que siempre lo hace correctamente”, amplió.

El cierre de campeonato para Patronato

Restan siete capítulos para el cierre de la fase regular. En cada jornada los equipos jugarán por sus objetivos. ¿Como se encaran cada uno de esos desafíos?: “Cada partido tiene sus cosas. Ahora iremos a jugar con un equipo en una cancha chica donde la habrá muchos juegos de segunda jugada, pero ya trabajaremos ese partido. .El equipo ahora está cuarto en las posiciones y es importante porqué nos volvemos a poner en la parte de arriba”, cerró.