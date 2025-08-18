Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Este lunes ocurrió un grave accidente de tránsito sobre avenida de las Américas en Paraná. Dos jóvenes que circulaban en moto impactaron contra el cordón

18 de agosto 2025 · 12:37hs
Paraná: motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Paraná: motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Un grave accidente de tránsito se registró a las 3 de la madrugada de este lunes sobre avenida de las Américas en el carril rápido de ingreso a Paraná. Dos jóvenes que se trasladaban en una motocicleta Yamaha perdieron el control y chocaron contra el cordón de la calzada lo que provocó que quedaran tendidos en el asfalto en estado inconsciente.

Según supo UNO los ocupantes de la moto cayeron y sufrieron lesiones tras impactar contra el asfalto. Incluso, uno de los chicos habría golpeado contra el poste de luminaria pública.

Se pide la colaboración de la población para dar con el paradero de Lucas Lisandro Leiva, quien en enero llegó a Paraná desde Hernandarias

Paradero: buscan a un hombre de Hernandarias

El acto en homenaje a José de San Martín se realizó este domingo en plaza 1 de Mayo, en Paraná, con la presencia de autoridades 

San Martín y su legado, el homenaje de Paraná en el 175° aniversario de su muerte

hospital san martin ambulancia.jpg
Paran&aacute;: motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Paraná: motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Los motociclistas debieron ser trasladados de urgencia al hospital San Martín, donde permanecen internados en estado reservado. El conductor, de 23 años, es de Paraná; el acompañante, de 21 años, es de Tezanos Pinto.

De acuerdo a la información policial, en el hecho no habría intervenido otro vehículo. De todos modos, es materia de investigación con las cámaras del lugar cómo sucedió la caída.

Lo ocurrido es investigado para determinar las circunstancias que provocaron la pérdida de control del rodado.

Paraná accidente hospital
Noticias relacionadas
JULIANA FORTINA. SuColor Pinturería, pinta con colores los hogares de Paraná

Juliana Fortina: "Cuando te acercás no solo buscás pintura, buscás un producto que proteja a tu familia"

Un hombre fue detenido tras robar elementos de un boliche ubicado en calle Liniers, en Paraná. Fue detenido cuando ingresaba al barrio Maccarone

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Paraná se prepara para una nueva edición de la Muestra de la Construcción.

Paraná se prepara para una nueva edición de la Muestra de la Construcción

jurado popular de parana declaro culpable a un hombre por abuso sexual

Jurado popular de Paraná declaró culpable a un hombre por abuso sexual

Ver comentarios

Lo último

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Ultimo Momento
Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket

Policiales
Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Capturan en Entre Ríos a La Pistolera del clan Sena

Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Ovación
El paranaense Bautista Lescano, campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Panamericanos Junior

El paranaense Bautista Lescano, campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Panamericanos Junior

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

La provincia
Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Izquierda entrerriana: esta es la lista para las legislativas de octubre

Izquierda entrerriana: esta es la lista para las legislativas de octubre

Dejanos tu comentario