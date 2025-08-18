Este lunes ocurrió un grave accidente de tránsito sobre avenida de las Américas en Paraná. Dos jóvenes que circulaban en moto impactaron contra el cordón

Paraná: motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Un grave accidente de tránsito se registró a las 3 de la madrugada de este lunes sobre avenida de las Américas en el carril rápido de ingreso a Paraná. Dos jóvenes que se trasladaban en una motocicleta Yamaha perdieron el control y chocaron contra el cordón de la calzada lo que provocó que quedaran tendidos en el asfalto en estado inconsciente.

Según supo UNO los ocupantes de la moto cayeron y sufrieron lesiones tras impactar contra el asfalto. Incluso, uno de los chicos habría golpeado contra el poste de luminaria pública.

Los motociclistas debieron ser trasladados de urgencia al hospital San Martín, donde permanecen internados en estado reservado. El conductor, de 23 años, es de Paraná; el acompañante, de 21 años, es de Tezanos Pinto.

De acuerdo a la información policial, en el hecho no habría intervenido otro vehículo. De todos modos, es materia de investigación con las cámaras del lugar cómo sucedió la caída.

Lo ocurrido es investigado para determinar las circunstancias que provocaron la pérdida de control del rodado.