Atilio Benedetti quedó fuera de la lista de senadores de La Libertad Avanza en Entre Ríos

Atilio Benedetti anunció que, a pesar de haber sido propuesto como candidato a senador por la UCR, no será parte de la lista de La Libertad Avanza en Entre Ríos.

Atilio Benedetti, diputado nacional por Entre Ríos y dirigente de la UCR, anunció que no será candidato a senador nacional en las próximas elecciones, a pesar de haber sido propuesto inicialmente por su partido. La noticia fue compartida este domingo por el referente a través de un posteo en su cuenta de Facebook, en el que explicó los motivos de su exclusión de la lista de La Libertad Avanza en la provincia. "En las negociaciones se definió que Juntos por Entre Ríos ocupara tres lugares de candidatos a diputados nacionales y no a senadores", aseguró.

En la publicación, que tituló “La política no es personal: es compromiso colectivo”, dijo que a pesar de no ser incluido en la candidatura a senador, no se ve como un revés personal, sino como parte de un esfuerzo común para el bienestar de Entre Ríos y Argentina.

La explicación de Atilio Benedetti

El dirigente, afirmó: "A lo largo de todos estos años, como dirigente radical y diputado nacional, siempre estuve al servicio de los Entrerrianos, de Juntos por Entre Ríos y de nuestro Radicalismo. Desde el primer día acompañé la candidatura de Rogelio Frigerio y hoy respaldo con convicción su gobierno, que está haciendo esfuerzos denodados para transformar la provincia".

"También acompañé el rumbo y las principales medidas del gobierno nacional, convencido de que son pasos necesarios para encauzar la economía y lograr que nuestro país vuelva a ponerse de pie. Todos vemos que, en poco tiempo, se han empezado a ordenar las cuentas públicas, a bajar la inflación y a generar señales de recuperación que devuelven esperanza a millones de argentinos. En la última interna radical encabece la lista de senadores que defendía con claridad la necesidad de que la UCR estuviera dentro del frente con La Libertad Avanza. Obtuvimos el respaldo del 70 % de los afiliados que participaron", agregó.

Enseguida, señaló: "Quiero contarles que, a pesar de haber sido propuesto por la UCR entrerriana como candidato a senador nacional, finalmente no lo seré en estas elecciones. En las negociaciones se definió que Juntos por Entre Ríos ocupara tres lugares de candidatos a diputados nacionales y no a senadores. Eso no cambia mi compromiso. Voy a seguir trabajando con todas mis fuerzas para acompañar a los candidatos de nuestro espacio, fortalecer al radicalismo y respaldar tanto al gobierno de Juntos por Entre Ríos como al gobierno nacional en todas las decisiones que crea puedan mejorar las condiciones de nuestra gente".