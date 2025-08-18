Uriel Lozano llega a Paraná para una noche de cumbia

Uno Entre Rios | Escenario | Uriel Lozano

El sábado 20 de septiembre, el Club Universitario de Paraná recibirá a Uriel Lozano, uno de los referentes actuales de la cumbia argentina

18 de agosto 2025 · 16:43hs
El sábado 20 de septiembre, el Club Universitario de Paraná recibirá a Uriel Lozano, uno de los referentes actuales de la cumbia argentina. UNO acompañará el evento en el marco de su cobertura, mientras que la producción estará a cargo de Baila Baila Paraná y kiko Dj.

Lozano recorrerá sus éxitos más emblemáticos. Su propuesta musical logra conectar con públicos de distintas edades, invitando tanto a bailar como a disfrutar de la energía de la cumbia.

Las entradas ya se encuentran disponibles en PlateaVip.com.ar, y quienes quieran vivir la experiencia de cerca podrán participar de sorteos organizados por Radio La Red Paraná y Beneficios UNO.

Con un repertorio que incluye tanto sus grandes hits como temas más recientes, Uriel Lozano prepara un show pensado para emocionar, divertir y poner a todo el público a bailar.

