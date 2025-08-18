Se presentó la programación del 40° Encuentro Entrerriano de Teatro

Uno Entre Rios | Escenario | Encuentro Entrerriano de Teatro

Del viernes 22 al domingo 24 de agosto, Paraná será sede del 40° Encuentro Entrerriano de Teatro, que ofrecerá funciones gratuitas, capacitaciones y actividades especiales en distintas salas de la ciudad.

18 de agosto 2025 · 15:27hs
Del viernes 22 al domingo 24 de agosto, Paraná será sede del 40° Encuentro Entrerriano de Teatro, que ofrecerá funciones gratuitas, capacitaciones y actividades especiales en distintas salas de la ciudad. Como anticipo, desde este lunes comenzará la Semana del Teatro, con presentaciones en varias localidades de la provincia. La organización está a cargo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial del Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER).

El secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, destacó: “Estamos felices de poder darle continuidad a una iniciativa tan arraigada y sumar una previa en distintas ciudades”. Y agregó que esta propuesta responde a “una fuerte impronta federal en la gestión de la cultura, que ya se materializó con los Encuentros Entrerrianos de Arte previos: muralismo en Galarza, música en Diamante y artes visuales en Chajarí”.

Por su parte, Cristina Witschi, directora ejecutiva del ConTIER, subrayó la identidad territorial del evento: “Cada una de las regiones tiene una característica particular y está representada. Invitamos a la comunidad a participar de las funciones”.

Una celebración de 40 ediciones

Este año participarán 10 obras entrerrianas seleccionadas a partir de una convocatoria que priorizó la diversidad regional. La programación contempla propuestas para público infantil, muestras y capacitaciones, además de actividades especiales para conmemorar las cuatro décadas del Encuentro.

El acto de apertura institucional tendrá lugar el viernes 22 a las 19 en La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861). Todas las funciones serán con entrada libre y gratuita, que podrá retirarse una hora antes de cada espectáculo en la sala correspondiente.

Las sedes serán: Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de Julio y Carbó), La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861), el Auditorio Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio (Italia 51), la Sala Rubén Noble del IAAER (Gregoria Matorras de San Martín 861) y Saltimbanquis (Feliciano 546).

Capacitaciones

El Encuentro también ofrecerá instancias de formación a cargo de dos especialistas en teatro y gestión cultural: Leila Barenboim y Guillermo Meresman.

La programación completa del 40° Encuentro Entrerriano de Teatro puede consultarse ingresando a INFORMACIÓN.

Encuentro Entrerriano de Teatro Paraná Teatro Secretaría de Cultura de Entre Ríos
