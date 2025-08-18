Uno Entre Rios | Escenario | Pequeños Seres

Pequeños Seres rendirá tributo a Pescado Rabioso en la Plaza Sáenz Peña

El sábado 23 de agosto, a las 16 hs en la Plaza Sáenz Peña de Paraná, se presentará Pequeños Seres, banda integrada por jóvenes de Colonia Avellaneda y Paraná

18 de agosto 2025 · 14:55hs
El sábado 23 de agosto, a las 16, la Plaza Sáenz Peña de Paraná recibirá a Pequeños Seres, banda integrada por jóvenes de Colonia Avellaneda y Paraná, que ofrecerá un tributo a Pescado Rabioso, el grupo mítico liderado en los años ’70 por Luis Alberto Spinetta. La entrada será con contribución voluntaria.

El show propondrá un recorrido por clásicos como Desatormentándonos, Artaud y Pescado Rabioso II. El repertorio incluirá también momentos acústicos y canciones menos transitadas, siempre bajo el sello inconfundible de Spinetta.

Formada en la escuela secundaria, la banda se consolidó como un proyecto que reúne a Juan Solaro (bajo y voz), Quimey Balbuena (guitarra), Carlos Labarba (batería), Román Baridon Benetti (piano y voz) y Gabriel Portillo (guitarra). Con distintas presentaciones en Colonia Avellaneda y Paraná, el grupo viene construyendo su camino a partir de reversiones del rock nacional y ahora se anima a rendir homenaje a una de las bandas más influyentes de la historia argentina.

La propuesta invita a compartir una tarde al aire libre, con música en vivo, mates y un repertorio que atraviesa generaciones, celebrando la obra de Spinetta y el legado de Pescado Rabioso.

