El sábado 23 de agosto, a las 16, la Plaza Sáenz Peña de Paraná recibirá a Pequeños Seres, banda integrada por jóvenes de Colonia Avellaneda y Paraná, que ofrecerá un tributo a Pescado Rabioso, el grupo mítico liderado en los años ’70 por Luis Alberto Spinetta. La entrada será con contribución voluntaria.
Pequeños Seres rendirá tributo a Pescado Rabioso en la Plaza Sáenz Peña
El sábado 23 de agosto, a las 16 hs en la Plaza Sáenz Peña de Paraná, se presentará Pequeños Seres, banda integrada por jóvenes de Colonia Avellaneda y Paraná
Pequeños Seres rendirá tributo a Pescado Rabioso
El show propondrá un recorrido por clásicos como Desatormentándonos, Artaud y Pescado Rabioso II. El repertorio incluirá también momentos acústicos y canciones menos transitadas, siempre bajo el sello inconfundible de Spinetta.
Formada en la escuela secundaria, la banda se consolidó como un proyecto que reúne a Juan Solaro (bajo y voz), Quimey Balbuena (guitarra), Carlos Labarba (batería), Román Baridon Benetti (piano y voz) y Gabriel Portillo (guitarra). Con distintas presentaciones en Colonia Avellaneda y Paraná, el grupo viene construyendo su camino a partir de reversiones del rock nacional y ahora se anima a rendir homenaje a una de las bandas más influyentes de la historia argentina.
La propuesta invita a compartir una tarde al aire libre, con música en vivo, mates y un repertorio que atraviesa generaciones, celebrando la obra de Spinetta y el legado de Pescado Rabioso.