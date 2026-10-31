Fitoterapia en Entre Ríos: el desafío de investigar y valorizar plantas medicinales autóctonas

Entre Ríos cuenta con una amplia variedad de plantas medicinales que forman parte de los saberes populares y de las prácticas tradicionales de cuidado de la salud. Sin embargo, buena parte de esa riqueza natural todavía tiene un desarrollo limitado en el ámbito científico y productivo. Investigar sus propiedades, estudiar sus componentes y establecer procedimientos que permitan elaborar productos seguros, trazables y estandarizados constituye uno de los desafíos para el crecimiento de la fitoterapia en la región.

Investigar sus propiedades, desarrollar productos seguros y recuperar saberes sobre las plantas de la región son algunos de los desafíos que abordará una jornada organizada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad nacional de Entre Ríos (UNER) y Chilcas Laboratorio, el próximo 7 de noviembre en Oro Verde .

El farmacéutico Jaime Dubner, titular de Chilcas Laboratorio, situado en Crespo y dedicado al desarrollo de productos a partir de plantas medicinales, sostiene que es necesario fortalecer el vínculo entre las distintas disciplinas que intervienen en la cadena productiva, desde la identificación y el cultivo de las especies hasta su procesamiento, formulación y eventual utilización bajo criterios profesionales.

La propuesta busca, además, recuperar y valorizar los conocimientos etnobotánicos, es decir, aquellos saberes que las comunidades construyeron a lo largo del tiempo sobre los usos de las plantas. El desafío consiste en poner esa experiencia en diálogo con la investigación científica para avanzar en estudios sistemáticos que permitan conocer mejor las propiedades de la flora regional.

De los saberes populares a la investigación científica

Dubner considera que el desarrollo de la fitoterapia requiere la participación de profesionales de distintas áreas. Los ingenieros agrónomos cumplen un papel fundamental en la identificación de las especies, su cultivo y reproducción, mientras que los farmacéuticos intervienen en el estudio de las materias primas y en el diseño de formulaciones que respondan a criterios de calidad, estabilidad y seguridad.

A esa cadena se suman médicos, veterinarios y profesionales de la nutrición, que pueden aportar desde sus respectivas especialidades al estudio y la evaluación de los productos derivados de plantas medicinales. “Es tomar, en buen sentido, el toro por las astas de la parte profesional de cada interviniente de la cadena formadora para tener un buen producto de calidad, trazable y que se pueda empezar a hacer estudios serios de nuestra flora entrerriana y litoraleña”, explicó a UNO el farmacéutico.

En su planteo, uno de los objetivos es desarrollar conocimiento propio sobre las especies de la región, en lugar de depender exclusivamente de extractos o preparados provenientes de otros lugares. Para eso, considera indispensable estudiar las plantas disponibles en el territorio y evaluar sus características a partir de la experiencia práctica y de procedimientos científicos. “Hay muchas cosas que están escritas, pero cuando uno va directamente a la práctica se encuentra con otras cosas, con otros resultados. Entonces, eso hay que ajustarlo a la hierba que uno tiene en la mano”, señaló.

El investigador destacó que el contacto cotidiano con las plantas y la experiencia acumulada permiten identificar nuevas preguntas sobre sus posibles aplicaciones. No obstante, convertir esas observaciones en conocimiento científico requiere tiempo, inversión y capacitación, además de investigaciones que permitan documentar los resultados de manera rigurosa.

En ese sentido, también destacó el valor de los testimonios de quienes utilizan plantas medicinales y comparten sus experiencias. Para Dubner, esos aportes pueden contribuir a orientar futuras investigaciones, aunque resulta necesario registrarlos y estudiarlos con metodologías adecuadas para determinar su alcance.

La flora entrerriana

La carqueja, el diente de león, el cedrón, la borraja, la marcela y el burrito son algunas de las plantas que Dubner mencionó al referirse al potencial de la flora regional. Muchas forman parte de los saberes populares y tienen usos tradicionales tanto medicinales como alimentarios. “Está tipificada, pero no usada y no valorada”, afirmó sobre la riqueza vegetal que hay Entre Ríos y las posibilidades de aprovecharla mediante un mayor desarrollo científico y productivo.

El especialista considera que recuperar ese conocimiento permitiría ampliar el estudio de las especies autóctonas y explorar nuevas aplicaciones. No obstante, el origen natural de una sustancia no garantiza que sea inocua. La identificación correcta de las plantas, las dosis, las formas de preparación y sus posibles interacciones con medicamentos son aspectos fundamentales para un uso responsable.

Por eso, la investigación y la estandarización constituyen pasos importantes para avanzar hacia productos cuya composición y calidad puedan verificarse. El objetivo es que el conocimiento tradicional dialogue con la ciencia, sin reemplazar los estudios necesarios para evaluar la seguridad y la eficacia de cada formulación.

Desarrollo de nutracéuticos

Entre las líneas de trabajo vinculadas con la fitoterapia se encuentra el desarrollo de nutracéuticos, productos derivados de fuentes naturales que se investigan por sus posibles beneficios para la salud.

Dubner relató que la experiencia con formulaciones tradicionales permitió explorar nuevas presentaciones de preparados vegetales. Entre ellas, mencionó el Dubner Mächtigh Balsam –una versión del Wunderbalsam asociado a la tradición de los alemanes del Volga–, a partir del cual se estudiaron alternativas de formulación con distintas hierbas.

El farmacéutico explicó que estos desarrollos plantean interrogantes sobre la composición de los productos y la manera en que pueden evaluarse sus posibles efectos. Para avanzar, consideró necesario fortalecer el vínculo con los profesionales de la salud y generar información científica sobre las formulaciones. “Hay una desinformación interprofesional que estaría bueno reconectar, trabajar en forma conjunta, en equipo, y empezar a desarrollar y avanzar en todo esto que es bien nuestro”, expresó.

En ese sentido, también señaló la importancia de promover la formación de nuevos profesionales y ampliar el abordaje de la farmacología vegetal en las carreras vinculadas con la salud. La intención es que el conocimiento de las plantas medicinales forme parte de un trabajo interdisciplinario que contemple todas las etapas, desde la producción de la materia prima hasta la evaluación de sus aplicaciones.

Inscripción a la jornada

La jornada dedicada a la flora autóctona y su aplicación en nutracéuticos organizada por la FCA de la UNER y Chilcas Laboratorio, será el sábado 7 de noviembre, de 8.30 a 16, en el Jardín Botánico de Oro Verde.

El encuentro propone integrar las Buenas Prácticas Agrícolas con los conocimientos de la farmacognosia –disciplina que estudia las sustancias medicinales de origen natural– y la galénica, vinculada con la formulación y preparación de productos farmacéuticos. El propósito es abordar el desarrollo de fitomedicamentos bajo criterios de calidad, seguridad y estandarización.

La convocatoria está dirigida a profesionales de agronomía, farmacia, medicina, veterinaria y nutrición, además del público general interesado en la temática.

La actividad podrá realizarse de manera presencial, virtual a través de Meet o mediante una grabación diferida. Los aranceles presenciales son de 30.000 pesos para estudiantes que presenten constancia de alumno regular, 60.000 pesos para profesionales y 65.000 pesos para público general. En las modalidades virtual y grabada, los valores son de 35.000, 70.000 y 75.000 pesos, respectivamente.

El cronograma completo puede consultarse en el sitio web de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, en www.fca.uner.edu.ar. La inscripción se realiza a través del formulario habilitado por los organizadores n el siguiente link: INSCRIPCIÓN.

La jornada que se realizará en Oro Verde busca fortalecer el intercambio entre la producción, la investigación y las distintas disciplinas profesionales. En una provincia con una amplia diversidad vegetal, el desafío es transformar esa riqueza en nuevas líneas de estudio y desarrollo, articulando los saberes tradicionales con la investigación científica y los criterios de calidad y seguridad.