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Combustibles sintéticos: avanza demanda contra el Estado uruguayo y HIF

Avanza en la justicia federal la demanda contra el Estado uruguayo y la empresa HIF por la planta de combustibles sintéticos

21 de marzo 2026 · 12:02hs
Avanza en la justicia federal la demanda contra el Estado uruguayo y la empresa HIF por la planta de combustibles sintéticos e hidrógeno verde

Avanza en la justicia federal la demanda contra el Estado uruguayo y la empresa HIF por la planta de combustibles sintéticos e hidrógeno verde

La Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay se pronunció a favor de aceptar la competencia de los legisladores nacionales por Entre Ríos, quienes presentaron una demanda contra la República Oriental del Uruguay y la empresa HIF. También determinó que el proceso debe tramitar ante el Juzgado Federal de esa ciudad.

Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador nacional Adán Bahl, lograron un avance en la demanda presentada contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA (Expediente 3276/2026) con el objetivo de prevenir los daños ambientales que podría causar la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú (Uruguay), a solo tres kilómetros de Colón, sobre el río Uruguay.

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En el marco de esa acción civil, el pasado 18 de marzo la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay se declaró a favor de aceptar la competencia y opinó que el proceso debe tramitar ante el juzgado federal de dicha ciudad.

De esta manera, la justicia está en condiciones de evaluar las medidas preventivas solicitadas por los legisladores, incluyendo un reconocimiento judicial de las costas del río Uruguay y el análisis de las aguas del río.

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“La inacción y falta de gestión de Rogelio Frigerio llevó a esta situación de tener que solicitarle a la justicia que, en el marco de la ley y los tratados internacionales, se actúe y tomen medidas. Frigerio quería distraer a los vecinos de Colón con fuegos artificiales; ahora deberá ponerse a trabajar de manera seria y profesional”, manifestó Michel.

Para los legisladores la instalación de la planta en cuestión no está cumpliendo con la normativa que debe aplicarse al caso, esto es, la establecida en el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de La Haya en el caso “Botnia-UPM”.

En ese sentido, presentaron la demanda civil de prevención de daños conforme lo previsto por los artículos 1710, 1711 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.C.N), y lo prescripto por el artículo 319 del C.P.C.C.N.

Asimismo, los legisladores del peronismo pusieron a disposición de la ciudadanía el sitio web amigosdelriouruguay.com para acceder a información del expediente. “La transparencia y el acceso a la información son fundamentales en un tema que puede afectar al Río Uruguay y a nuestras comunidades”, expresaron.

La presentación judicial

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